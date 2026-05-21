  Hà Nội
  Cao Bằng
  Sơn La
  Lai Châu
  Tuyên Quang
  Lào Cai
  Thái Nguyên
  Điện Biên
  Phú Thọ
  Bắc Ninh
  Quảng Ninh
  Hải Phòng
  Hưng Yên
  Ninh Bình
  Thanh Hóa
  Nghệ An
  Hà Tĩnh
  Quảng Trị
  Đà Nẵng
  Quảng Ngãi
  Gia Lai
  Đắk Lắk
  Khánh Hòa
  Lâm Đồng
  Đồng Nai
  TP. HCM
  Tây Ninh
  Đồng Tháp
  Vĩnh Long
  Cần Thơ
  An Giang
  Cà Mau
Nhiều tuyến đường tại Cà Mau ngập sâu do ảnh hưởng mưa lớn kéo dài

Thứ Năm, 16:39, 21/05/2026
VOV.VN - Từ sáng ngày hôm nay 21/5, trên địa bàn tỉnh Cà Mau xuất hiện mưa lớn trên diện rộng, khiến nhiều khu vực trũng, tuyến đường nội ô bị ngập sâu trong nước.

Nghiêm trọng nhất là tại khu vực phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau (nội ô trung tâm tỉnh Bạc Liêu trước đây) cơn mưa lớn kéo dài gần 3h, khiến cho nhiều tuyến đường bị ngập sâu. Đặc biệt, tại một số vị trí như: nút giao 23/8 – Trần Phú, Trần Phú - Hoà Bình, vòng xoay Võ Văn Kiệt… nước ngập sâu hơn 40cm, khiến cho người dân di chuyển gặp nhiều khó khăn hơn, nhất là với các phụ huynh đưa rước con đi học, nhiều phương tiện bị chết máy giữa dòng.

Nhiều tuyến đường nội ô phường Bạc Liêu bị ngập sâu sau cơn mưa.

Nhiều người dân phải dắt xe lên lề đường chờ nước rút, vì nước sâu không biết đường tránh hoặc tìm hướng di chuyển khác. Đến trưa nay, nhiều tuyến đường vẫn còn ngập nặng, mưa vẫn còn nặng hạt tại nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh. 

Ông Huỳnh Minh Nhân- Giám đốc Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Cà Mau cho biết, vào rạng sáng nay 21/5, trên địa bàn tỉnh Cà Mau xuất hiện mưa diện rộng, phổ biến mưa vừa đến mưa to, cục bộ có mưa rất to. Lượng mưa tại một số Trạm đo mưa tự động tại các điểm trên địa bàn tỉnh như: Cầu số 2 (137,2mm); Phường 8 (122,5mm); Giá Rai (105,2mm); Phong Hiệp (90,6mm); Tân Thành (83,6mm) và Phó Sinh (80,2mm)...

Mưa gây ngập sâu khiến cho việc lưu thông của người dân gặp nhiều khó khăn

Hiện đang tồn tại khối mây dông từ Vịnh Thái Lan vào tới đất liền Nam Bộ. Vì vậy, trong ngày hôm nay khả năng trên địa bàn mưa tiếp tục xuất hiện trên diện rộng, cần đề phòng các hiện tượng nguy hiểm như: dông, lốc xoáy, sét đánh kèm theo.

Tấn Phong/VOV-ĐBSCL
Tag: Cà Mau thời tiết ngập lụt ách tắc giao thông
Cảnh báo nhiều khu vực vùng hạ lưu sông Tiền có thể bị ngập lụt do triều cường
VOV.VN - Theo Đài khí tượng thủy văn tỉnh Đồng Tháp, mực nước tại hầu hết các trạm trên sông Tiền đang lên theo triều cường. Cảnh báo nhiều khu vực vùng hạ lưu sông Tiền có thể bị ngập lụt.

Cử tri Đà Nẵng đề nghị làm rõ vận hành, xả lũ hồ thủy điện gây ngập lụt nặng
VOV.VN - Cử tri Đà Nẵng kiến nghị làm rõ trách nhiệm vận hành, xả lũ các hồ thủy điện gây ngập lụt nghiêm trọng, đồng thời bày tỏ tin tưởng công tác phòng, chống tham nhũng và đề xuất tăng cường phối hợp, hoàn thiện quy định nhằm nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản trong các vụ án kinh tế, tham nhũng.

Nhiều hồ giảm xả lũ, hạ lưu tập trung khắc phục ngập lụt tại Bình Thuận cũ
VOV.VN - Sáng 5/12, Công ty Khai thác Công trình thủy lợi Bình Thuận, tỉnh Lâm Đồng cho biết, đã giảm lưu lượng điều tiết nước qua tràn tại nhiều hồ thủy lợi. Hiện, các khu vực ngập sâu ở khu vực Bình Thuận cũ, nước cũng đang rút dần, lực lượng chức năng cùng người dân khắc phục hậu quả.

