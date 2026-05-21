Nhiều tuyến đường tại Cà Mau ngập sâu do ảnh hưởng mưa lớn kéo dài

Nghiêm trọng nhất là tại khu vực phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau (nội ô trung tâm tỉnh Bạc Liêu trước đây) cơn mưa lớn kéo dài gần 3h, khiến cho nhiều tuyến đường bị ngập sâu. Đặc biệt, tại một số vị trí như: nút giao 23/8 – Trần Phú, Trần Phú - Hoà Bình, vòng xoay Võ Văn Kiệt… nước ngập sâu hơn 40cm, khiến cho người dân di chuyển gặp nhiều khó khăn hơn, nhất là với các phụ huynh đưa rước con đi học, nhiều phương tiện bị chết máy giữa dòng.

Nhiều tuyến đường nội ô phường Bạc Liêu bị ngập sâu sau cơn mưa.

Nhiều người dân phải dắt xe lên lề đường chờ nước rút, vì nước sâu không biết đường tránh hoặc tìm hướng di chuyển khác. Đến trưa nay, nhiều tuyến đường vẫn còn ngập nặng, mưa vẫn còn nặng hạt tại nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh.

Ông Huỳnh Minh Nhân- Giám đốc Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Cà Mau cho biết, vào rạng sáng nay 21/5, trên địa bàn tỉnh Cà Mau xuất hiện mưa diện rộng, phổ biến mưa vừa đến mưa to, cục bộ có mưa rất to. Lượng mưa tại một số Trạm đo mưa tự động tại các điểm trên địa bàn tỉnh như: Cầu số 2 (137,2mm); Phường 8 (122,5mm); Giá Rai (105,2mm); Phong Hiệp (90,6mm); Tân Thành (83,6mm) và Phó Sinh (80,2mm)...

Mưa gây ngập sâu khiến cho việc lưu thông của người dân gặp nhiều khó khăn

Hiện đang tồn tại khối mây dông từ Vịnh Thái Lan vào tới đất liền Nam Bộ. Vì vậy, trong ngày hôm nay khả năng trên địa bàn mưa tiếp tục xuất hiện trên diện rộng, cần đề phòng các hiện tượng nguy hiểm như: dông, lốc xoáy, sét đánh kèm theo.