  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Mưa lớn kéo dài gây sạt lở, ngập úng một số nơi ở Lạng Sơn

Thứ Năm, 16:34, 21/05/2026
VOV.VN - Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài những ngày gần đây đã gây ngập úng và sạt lở đất, đá một số nơi ở Lạng Sơn. 

Thông tin từ Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Lạng Sơn, trong 24 giờ qua (từ 5 giờ ngày 20/5 đến 5 giờ ngày 21/5/2026), trên địa bàn tỉnh có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, trong đó lượng mưa ở một số xã như: Yên Bình 161,5 mm; Hữu Lũng 127,2 mm; Na Sầm 100,6 mm; Nhất Hòa 90,2 mm…

mua lon keo dai gay sat lo, ngap ung mot so noi o lang son hinh anh 1
Tại tuyến đường qua khu vực Đèo Lừa, xã Cai Kinh, tỉnh Lạng Sơn đã xảy ra tình trạng đá lăn (có tảng to nặng hàng tấn) từ taluy xuống mặt đường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông từ chiều 20/5

Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hoà. Mưa to kéo dài đã khiến một số khu vực tại các phường, các vùng trũng thấp, ven sông ở một số xã bị ngập úng cục bộ. Trong đó một số điểm thường xuyên ngập úng gây ách tắc giao thông như khu vực cầu chui Mỹ Sơn, phường Đông Kinh; ngã tư Phai Trần, đường Trần Quang Khải, phường Lương Văn Tri…

Đặc biệt, trên một số tuyến đường giao thông xuất hiện tình trạng sạt lở đất, đá như tại xã Cai Kinh, Chi Lăng, Vạn Linh… Tại tuyến đường qua khu vực Đèo Lừa, xã Cai Kinh đã xảy ra tình trạng đá lăn (có tảng to nặng hàng tấn) từ taluy xuống mặt đường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông từ chiều 20/5. Lực lượng chức năng và chính quyền địa phương đã nhanh chóng vào cuộc, tiến hành xử lý, giải tỏa đất đá sạt lở và đặt biển cảnh báo nguy hiểm và hiện tuyến đường đã lưu thông trở lại.

mua lon keo dai gay sat lo, ngap ung mot so noi o lang son hinh anh 2
Khu vực cầu chui Mỹ Sơn thường xuyên bị ngập lụt khi mưa lớn

Trước tình hình mưa diễn biến phức tạp, kéo dài, các xã tiếp tục lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp ứng phó. Cùng với đó, cơ quan chuyên môn khuyến cáo người dân tuyệt đối không đi qua các đập tràn, cầu treo cũng như các vị trí xung yếu, tiềm ẩn nguy hiểm để bảo đảm an toàn. Cơ quan chức năng cũng khuyến cáo người dân khi lưu thông qua khu vực đồi núi cần giảm tốc độ, chú ý quan sát, không dừng, đỗ lâu tại khu vực có nguy cơ sạt lở, chủ động lựa chọn lộ trình phù hợp nếu thời tiết tiếp tục diễn biến xấu.

Duy Thái/VOV-Đông Bắc
Tag: Lạng Sơn ngập úng mưa lớn sạt lở
Tin liên quan

Mưa lớn gây ngập lụt nghiêm trọng ở vùng cao Bắc Ninh, nhiều thôn bản bị cô lập
VOV.VN - Do ảnh hưởng của mưa lớn kết hợp nước lũ từ thượng nguồn đổ về, nhiều xã vùng cao ở Bắc Ninh: Đại Sơn, Sa Lý, Tuấn Đạo, Xuân Lương..., bị chia cắt giao thông cục bộ, tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất.

Bắc Bộ, Nam Bộ mưa lớn cục bộ, nguy cơ lốc sét và ngập úng
VOV.VN - Ngày 21/5, nhiều khu vực ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ tiếp tục có mưa rào, dông, cục bộ mưa rất to. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh, lũ quét và ngập úng tại vùng trũng thấp.

Khẩn trương xử lý các điểm ngập úng, sạt lở do mưa lớn tại Quảng Ninh
VOV.VN - Các lực lượng chức năng tại Quảng Ninh phối hợp cùng người dân địa phương khẩn trương khắc phục hậu quả các vụ sạt lở, ngập úng do mưa lớn kéo dài.

