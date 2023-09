Nhiều vụ chiếu đèn lazer uy hiếp an toàn bay tại Nội Bài

Cục trưởng Hàng không lý giải nguyên nhân nhiều sự cố mất an toàn bay

VOV.VN - Cục trưởng Cục Hàng không Đinh Việt Thắng nhận định tuy số lượng sự cố hàng không 6 tháng đầu năm có giảm so với cùng kỳ, song sự cố do yếu tố con người và sự cố kỹ thuật thì tăng cao và cho biết sẽ có biện pháp nhằm phát hiện kịp thời và phòng tránh các sự việc liên quan đến mất an toàn hàng không.