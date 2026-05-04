Nhóm thanh thiếu niên lạng lách trên Quốc lộ 1 bị phạt gần 50 triệu đồng

Ngày 2/5, ngay sau khi tiếp nhận phản ánh của quần chúng nhân dân và qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, vào hồi 12h27 phút cùng ngày, trên đoạn tuyến Quốc lộ 1 qua địa bàn xã Hoạt Giang, tỉnh Thanh Hóa xuất hiện nhóm thanh thiếu niên điều khiển 3 xe mô tô có hành vi lạng lách, đánh võng. Hành vi này không chỉ vi phạm trật tự, an toàn giao thông mà còn tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn cho người và phương tiện tham gia giao thông.

Nhóm thanh thiếu niên lạng lách trên Quốc lộ 1. (Ảnh CA Thanh Hóa)

Tổ công tác của Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với Công an các xã, phường nhanh chóng xác minh, làm rõ và lập biên bản vi phạm hành chính đối với 5 trường hợp. Tổng mức xử phạt đề xuất gần 50 triệu đồng, đồng thời tạm giữ 3 phương tiện liên quan.

Cơ quan chức năng cho biết, thời gian tới sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đặc biệt là tình trạng thanh thiếu niên điều khiển phương tiện khi chưa đủ điều kiện, nhằm đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.