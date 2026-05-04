Nhóm thanh thiếu niên lạng lách trên Quốc lộ 1 bị phạt gần 50 triệu đồng

Thứ Hai, 16:40, 04/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sau khi tiếp nhận phản ánh của người dân và qua theo dõi trên không gian mạng, Công an tỉnh Thanh Hóa đã nhanh chóng vào cuộc xác minh, xử lý nhóm thanh thiếu niên điều khiển 3 xe mô tô lạng lách, đánh võng trên Quốc lộ 1 qua xã Hoạt Giang; lập biên bản 5 trường hợp, xử phạt gần 50 triệu, tạm giữ 3 xe máy.

Ngày 2/5, ngay sau khi tiếp nhận phản ánh của quần chúng nhân dân và qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, vào hồi 12h27 phút cùng ngày, trên đoạn tuyến Quốc lộ 1 qua địa bàn xã Hoạt Giang, tỉnh Thanh Hóa xuất hiện nhóm thanh thiếu niên điều khiển 3 xe mô tô có hành vi lạng lách, đánh võng. Hành vi này không chỉ vi phạm trật tự, an toàn giao thông mà còn tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn cho người và phương tiện tham gia giao thông.

nhom thanh thieu nien lang lach tren quoc lo 1 bi phat gan 50 trieu dong hinh anh 1
Nhóm thanh thiếu niên lạng lách trên Quốc lộ 1. (Ảnh CA Thanh Hóa)

Tổ công tác của Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với Công an các xã, phường nhanh chóng xác minh, làm rõ và lập biên bản vi phạm hành chính đối với 5 trường hợp. Tổng mức xử phạt đề xuất gần 50 triệu đồng, đồng thời tạm giữ 3 phương tiện liên quan.

Cơ quan chức năng cho biết, thời gian tới sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đặc biệt là tình trạng thanh thiếu niên điều khiển phương tiện khi chưa đủ điều kiện, nhằm đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.

anh_chup_tu_clip_copy.jpg

Ô tô chèn ngã xe máy trên Quốc lộ 1A ở Thanh Hóa: Tài xế khai do mất tập trung

VOV.VN - Đoạn clip ô tô chèn ngã người đi xe máy trên Quốc lộ 1A (Thanh Hóa) lan truyền trên mạng xã hội, gây nhiều tranh cãi về dấu hiệu cố ý gây tai nạn. Tuy nhiên, bước đầu cơ quan chức năng xác định vụ va chạm xảy ra do tài xế mất tập trung khi điều khiển phương tiện, không xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân.

Lê Hải/VOV.VN
Tag: Thanh Hóa CSGT Quốc lộ 1 lạng lách đánh võng thanh thiếu niên vi phạm an toàn giao thông xử phạt vi phạm tin nóng giao thông vi phạm giao thông trật tự giao thông
Tin liên quan

Đã xác định được tài xế xe đầu kéo lạng lách trên cao tốc ở TP.HCM

VOV.VN - Liên quan hình ảnh một xe ô tô đầu kéo lạng lách, đánh võng trên tuyến cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây xuất hiện trên mạng xã hội, lực lượng Cảnh sát giao thông (PC08) – Công an TP.HCM đã mời tài xế lên làm việc.

VOV.VN - Liên quan hình ảnh một xe ô tô đầu kéo lạng lách, đánh võng trên tuyến cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây xuất hiện trên mạng xã hội, lực lượng Cảnh sát giao thông (PC08) – Công an TP.HCM đã mời tài xế lên làm việc.

Clip: Tài xế xe Audi lạng lách, đánh võng trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Người tham gia giao thông trên đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai đăng tải lên mạng đoạn clip xe ô tô hiệu Audi lạng lách, đánh võng, chèn ép xe khác đi cùng chiều khiến dư luận bức xúc.

Người tham gia giao thông trên đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai đăng tải lên mạng đoạn clip xe ô tô hiệu Audi lạng lách, đánh võng, chèn ép xe khác đi cùng chiều khiến dư luận bức xúc.

Nam rapper B.Gold bị phát hiện dương tính với ma tuý, lạng lách trên cao tốc

VOV.VN - Nam rapper B.Gold (28 tuổi, Hải Phòng) vừa bị phát hiện dương tính với ma tuý, lái xe lạng lách, chèn ép xe khác trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

VOV.VN - Nam rapper B.Gold (28 tuổi, Hải Phòng) vừa bị phát hiện dương tính với ma tuý, lái xe lạng lách, chèn ép xe khác trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

