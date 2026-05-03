  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Ô tô chèn ngã xe máy trên Quốc lộ 1A ở Thanh Hóa: Tài xế khai do mất tập trung

Chủ Nhật, 12:41, 03/05/2026
VOV.VN - Đoạn clip ô tô chèn ngã người đi xe máy trên Quốc lộ 1A (Thanh Hóa) lan truyền trên mạng xã hội, gây nhiều tranh cãi về dấu hiệu cố ý gây tai nạn. Tuy nhiên, bước đầu cơ quan chức năng xác định vụ va chạm xảy ra do tài xế mất tập trung khi điều khiển phương tiện, không xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân.

Ngày 1/5, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại hình ảnh chiếc ô tô con đang lưu thông trên Quốc lộ 1A (đoạn qua địa phận xã Hoạt Giang, tỉnh Thanh Hóa) thì bất ngờ đánh lái sang làn đường ngoài cùng bên phải và chèn ngã người đàn ông đi xe máy.

Sau khi nội dung clip được đăng tải, rất nhiều ý kiến cộng đồng mạng cho rằng, tài xế ô tô cố ý đâm va vào xe máy, cần phải xử lý nghiêm.

Ảnh cắt từ clip lan truyền trên mạng xã hội.

Liên quan đến sự việc này, sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thanh Hóa đã nhanh chóng vào cuộc xác minh nội dung và làm việc với các bên liên quan, người điều khiển phương tiện.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định, chiều 1/5, anh N.Đ.S (sinh năm 1980), trú tại phường Trung Sơn, tỉnh Ninh Bình, điều khiển ô tô biển kiểm soát 36A - 691.xx chở theo gia đình gồm mẹ đẻ, vợ và con gái, lưu thông trên Quốc lộ 1A theo hướng Thanh Hóa - Ninh Bình.

Do phát sinh mâu thuẫn với mẹ đẻ nên quá trình điều khiển xe, anh S. không tập trung. Khoảng 15h cùng ngày, khi đến Km296+270 Quốc lộ 1A thuộc địa phận xã Hoạt Giang, do không chú ý quan sát, chuyển làn đường không đúng quy định dẫn đến xe ôtô biển kiểm soát 36A - 691.xx đã va chạm với xe máy biển kiểm soát  36C2 - 424.9x do anh L.V.D (sinh năm 1983), trú tại thôn 14, xã Thọ Ngọc, tỉnh Thanh Hóa điều khiển.

Lúc này, người thân trên xe nhắc nhở anh S. đã xảy ra va chạm và dừng phương tiện, cách hiện trường khoảng 200m. Sau đó, anh S. và gia đình đã chở anh L.V.D vào Bệnh viện Đa khoa Hà Trung kiểm tra.

Làm việc với cơ quan chức năng, anh L.V.D xác định giữa hai người không quen biết, không có mâu thuẫn gì từ trước. Kiểm tra nhanh, cả hai lái xe đều không có nồng độ cồn và âm tính với ma túy.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định.

Lê Hải/VOV.VN
Tag: Thanh Hóa Quốc lộ 1A tai nạn giao thông clip mạng xã hội ô tô va chạm xe máy mất tập trung khi lái xe
Người phụ nữ bị xử phạt vì đăng thông tin cá nhân người khác lên mạng xã hội

VOV.VN - Ngày 2/5, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, vừa xử phạt hành chính một trường hợp vi phạm quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân trên mạng xã hội, với mức phạt 5 triệu đồng.

Nóng 24h: Bắt tạm giam đối tượng xuyên tạc, vu cáo trên mạng xã hội

VOV.VN - Thời gian qua, Thạch Chanh Tra thường xuyên sử dụng mạng xã hội để đăng tải, chia sẻ, phát trực tiếp các nội dung sai sự thật; tham gia hội luận, tuyên truyền xuyên tạc chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Xử phạt hành vi xúc phạm lực lượng CAND trên mạng xã hội ở Thái Nguyên

VOV.VN - Ngày 27/4, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, Công an xã Đồng Hỷ đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với N.D.H (sinh năm 1989, trú tại xóm Cà Phê, xã Đồng Hỷ) về hành vi đăng tải bình luận có nội dung xúc phạm danh dự lực lượng Công an nhân dân (CAND) trên mạng xã hội. Mức xử phạt là 7,5 triệu đồng

