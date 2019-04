Nhức nhối nạn đánh bắt hải sản hủy diệt ở Phú Yên

Với chiều dài gần 200 km bờ biển, tỉnh Phú Yên là một trong những địa phương có thế mạnh phát triển kinh tế biển. Thế nhưng, nạn khai thác giã cào, dùng kích điện đánh bắt cá trở thành hiểm họa đối với địa phương này. Ngư dân sống ven bờ là những người chịu ảnh hưởng trực tiếp.

Phương tiện ngư dân sử dụng đánh bắt hủy diệt nguồn lợi thuỷ sản.

Trong vòng 2 tháng trở lại đây, vùng biển Tuy An, tỉnh Phú Yên xuất hiện một số ngư dân chuyên khai thác thuỷ, hải sản trái phép. Nhóm người này chủ yếu ở thôn Mỹ Quang Bắc, xã An Chấn, huyện Tuy An, từng bị lực lượng biên phòng bắt giữ. Phương tiện đánh bắt các đối tượng sử dụng là bộ kích điện công suất 11CV. Với cường độ dòng điện này thì không một loại hải sản nào có thể sống sót trong bán kính vài chục mét. Tình trạng này diễn ra ở nhiều vùng biển ven bờ của huyện Tuy An suốt thời gian dài.



Ông Nguyễn Hải, Xã An Chấn, huyện Tuy An cho biết: “Họ dùng cây súng, bắn tất cả những con cá lớn nhỏ. Những hòn lố nào sâu thì họ cho chất độc vào, con cá nó nổi lên rồi họ bắt. Mà khi hòn đá nào bị chất độc vào thì không bao giờ có con cá nào nữa”.

Đánh bắt hủy diệt ảnh hưởng đến vùng bờ.

Thôn Mỹ Quang Bắc, xã An Chấn, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên là nơi có 90% hộ dân sống bằng nghề khai thác hải sản. Trong đó, hơn 100 hộ làm nghề lặn và thường sử dụng loại phương tiện cấm khai thác là kích điện để đánh bắt. Thời gian qua, lực lượng biên phòng tuyến biển ở tỉnh Phú Yên đã xử lý hành chính nhiều vụ khai thác hải sản trái phép hủy diệt nguồn lợi. Nổi cộm là nhiều người thường dùng các loại kích điện, bóng điện Thái Lan để khai thác hủy diệt. Riêng tại huyện Tuy An có 665 hộ sử dụng điện bóng Thái Lan để khai thác thủy sản ở các vùng cửa sông, đầm phá và vùng biển gần bờ, làm cạn kiệt nguồn lợi thuỷ sản.

Đại úy Trần Đặng Quốc Cường, Chính trị viên - Phó Đồn biên Phòng An Hải, Bộ đội Biên phòng tỉnh Phú Yên đề nghị: Trình độ nhận thức của ngư dân hạn chế. Trong thời gian qua sự phối hợp cũng chưa đồng bộ giữa các lực lượng nên cũng gặp nhiều khó khăn trong công tác tuyên truyền./.

