Những con đường "đồng thuận" từ dân vận khéo

Tại khu phố Quang Trung 11, phường Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh, nhiều tuyến đường đang được chỉnh trang, mở rộng. Có đoạn trước đây chỉ rộng chừng 2m, ngập úng mỗi khi mưa lớn thì nay được mở rộng, có hệ thống thoát nước, mặt đường đổ bê tông, thảm nhựa... Đằng sau sự thay đổi ấy không chỉ là nguồn lực đầu tư của Nhà nước mà còn là sự đồng thuận của người dân. Khi dân tin, dân hiểu, dân cùng làm, những con đường được rộng rãi, phẳng phiu không chỉ là sự thông thoáng cho giao thông mà còn thể hiện niềm tin từ cơ sở.

Tại khu phố Quang Trung 11, phường Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh, nhiều tuyến đường đang được chỉnh trang, mở rộng

Tại các tuyến đường thuộc tổ 39A, 39C khu phố Quang Trung 11, nhiều hộ dân đã tự nguyện hiến đất, tháo dỡ công trình, nhường mặt bằng để chỉnh trang đô thị. Với cán bộ của khu phố, công tác vận động không bắt đầu từ những khẩu hiệu lớn, mà từ những cuộc gặp gỡ, lần lắng nghe tâm tư của người dân.

Bí thư chi bộ khu phố Quang Trung 11, Nguyễn Minh Đang cho biết: “Trước khi có dự án nâng cấp, mở rộng đường của cấp trên, ngay từ khu phố và chi bộ đã quán triệt tới toàn thể đảng viên, các đoàn thể chính trị - xã hội. Chúng tôi tổ chức tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và đến từng hộ dân để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của bà con. Khi được thông tin về việc mở rộng đường, chỉnh trang đô thị, đa số người dân đều đồng tình, ủng hộ. Ban đầu cũng có một số hộ chưa đồng thuận, nhưng sau khi được khu phố, chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng giải thích, tuyên truyền thì các hộ đều nhất trí hiến phần đất của gia đình để phục vụ dự án".

Với cán bộ của khu phố, công tác vận động không bắt đầu từ những khẩu hiệu lớn, mà từ những cuộc gặp gỡ, lần lắng nghe tâm tư của người dân, Bí thư chi bộ khu phố Quang Trung 11, Nguyễn Minh Đang cho biết

Từ “nghe dân nói” đến “nói để dân hiểu”, công tác dân vận ở khu phố Quang Trung 11 diễn ra bền bỉ, mềm mại nhưng rõ ràng. Việc gì người dân chưa thông, cán bộ đảng viên và đoàn thể tiếp tục giải thích, cùng tìm cách tháo gỡ. Bởi với những công trình cần người dân hiến đất, dỡ bỏ công trình, điều cần nhất là sự đồng lòng, ủng hộ của người dân. Bà Phạm Thị Khắp, Trưởng ban Công tác Mặt trận khu phố Quang Trung 11 cho biết, đợt chỉnh trang này có 4 tuyến đường, với 91 hộ dân nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng. Đại đa số nhân dân đồng thuận, song quá trình vận động cũng không tránh khỏi những vướng mắc.

“Đợt này, khu phố Quang Trung 11 được sự quan tâm của cấp trên đầu tư 4 tuyến đường. Có tổng cộng 91 hộ dân nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng và hiến đất phục vụ dự án. Nhìn chung, nhân dân rất phấn khởi, tạo mọi điều kiện thuận lợi để đơn vị thi công triển khai công trình. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện cũng có một số khó khăn, vướng mắc. Một số hộ dân chỉ còn phần diện tích đất ở trong hành lang xây dựng nên việc hiến đất sẽ ảnh hưởng nhất định đến diện tích sử dụng. Dù vậy, đại đa số người dân đều rất ủng hộ”, bà Phạm Thị Khắp nhận định.

Việc chỉnh trang đô thị ở khu phố Quang Trung 11 (phường Uông Bí), có những hộ dân hiến không chỉ vài mét đất mà còn chủ động tháo dỡ công trình phụ, mái tôn, cổng ngõ... Với họ, phần tài sản mất đi là thiệt hại trước mắt, nhưng cái được lâu dài là một không gian sống rộng rãi hơn, sạch đẹp hơn, thuận tiện hơn cho cả cộng đồng.

Gia đình ông Nguyễn Tiến Hòa, ở tổ 39C, một trong những hộ tự nguyện hiến hàng chục mét đất để mở rộng đường, cho biết: “Khi địa phương có chủ trương vận động hiến đất mở rộng đường, gia đình tôi rất nhiệt tình hưởng ứng. Nếu so sánh trên toàn tuyến đường thì gia đình tôi thuộc diện hiến khá nhiều cả về diện tích đất và công trình phụ trợ. Phần đất gia đình hiến có chiều dài khoảng 27 mét, chỗ sâu nhất vào khoảng 2,6 mét, chỗ ít nhất khoảng hơn 1 mét. Ngoài ra còn có một số công trình phụ phải tháo dỡ. Gia đình tôi hoàn toàn ủng hộ vì đây là chủ trương đúng đắn. Khi đường sá được mở rộng, chỉnh trang đô thị thì cảnh quan thay đổi rất nhiều, người dân được hưởng lợi trực tiếp”.

Việc chỉnh trang đô thị ở khu phố Quang Trung 11 (phường Uông Bí), có những hộ dân hiến không chỉ vài mét đất mà còn chủ động tháo dỡ công trình phụ, mái tôn, cổng ngõ

Không chỉ ông Hòa, nhiều người dân khác ở khu phố Quang Trung 11 cũng hết lòng ủng hộ chủ trương mở rộng đường giao thông, chỉnh trang đô thị. Những tuyến đường đang thi công còn đang bừa bộn và bụi bặm, nhưng điều người dân nhìn thấy là một tuyến phố khang trang hơn, một khu dân cư đáng sống hơn.

“Người dân chúng tôi rất phấn khởi khi được thành phố, phường quan tâm đầu tư mở rộng đường giao thông. Đây là chủ trương rất đúng đắn và nhận được sự đồng thuận cao của bà con. Trước mắt, do đang trong quá trình thi công nên còn ngổn ngang, nhưng sau khi hoàn thành chắc chắn cảnh quan khu phố sẽ đẹp hơn rất nhiều. Ngay từ bây giờ đã có thể thấy tuyến đường rộng rãi, thông thoáng hơn trước. Gia đình tôi cũng như nhiều hộ dân khác sẵn sàng hiến đất để tạo điều kiện cho địa phương triển khai công trình nhanh chóng, thuận lợi", ông Trần Văn Thái, người dân tại khu phố nói.

Những tuyến đường đang thi công còn đang bừa bộn và bụi bặm, nhưng điều người dân nhìn thấy là một tuyến phố khang trang hơn, một khu dân cư đáng sống hơn

Những con đường đang dần hình thành ở khu phố Quang Trung 11 là một minh chứng sinh động cho phương châm gần dân, sát dân, vì dân. Ông Đào Ngọc Sơn, Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ phường Uông Bí cho rằng: nguồn lực Nhà nước là quan trọng, nhưng nếu thiếu sự đồng thuận của nhân dân thì nhiều công trình khó có thể triển khai thuận lợi. Vì vậy, chính quyền phường Uông Bí xác định, muốn tháo gỡ những nút thắt hạ tầng thì trước hết phải tháo gỡ những "nút thắt" trong nhận thức, tâm tư của người dân.

“Chúng tôi xác định chính quyền cấp phường là cấp gần dân nhất. Vì vậy, hằng ngày đều có các tổ công tác xuống địa bàn để gặp gỡ, trao đổi với nhân dân, qua đó nắm bắt những khó khăn, vướng mắc đang tồn tại ở cơ sở. Nguồn lực của Nhà nước và địa phương có thể đầu tư hạ tầng, nhưng để triển khai được thì rất cần sự chung tay của người dân thông qua việc tạo mặt bằng, hiến đất, tháo dỡ vật kiến trúc và công trình trên đất. Khi có được mặt bằng, địa phương sẽ tập trung nguồn lực đầu tư các công trình hạ tầng. Lợi ích cuối cùng là hệ thống giao thông được nâng cấp, phục vụ người dân tốt hơn", Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ phường Uông Bí khẳng định.

Công tác dân vận ở khu phố Quang Trung 11 là sự bền bỉ là khi Bí thư chi bộ, Trưởng ban công tác mặt trận kiên trì đến từng nhà; là khi cán bộ chính quyền phường trực tiếp xuống cơ sở; là khi người dân gạt bỏ lợi ích riêng để góp phần làm nên lợi ích chung

Công tác dân vận ở khu phố Quang Trung 11 là sự bền bỉ là khi Bí thư chi bộ, Trưởng ban công tác mặt trận kiên trì đến từng nhà; là khi cán bộ chính quyền phường trực tiếp xuống cơ sở; là khi người dân gạt bỏ lợi ích riêng để góp phần làm nên lợi ích chung... Nhưng trên tất cả, qua mỗi công trình, niềm tin giữa Đảng, chính quyền và nhân dân lại được bồi đắp, để "dân tin thì đường mở, lòng dân thuận thì việc khó mấy cũng thành".