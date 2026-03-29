Cán bộ cơ sở tại Quảng Ninh: Thay đổi từ thực tiễn, hướng tới phục vụ người dân

Tại tỉnh Quảng Ninh, những thay đổi không nằm trên giấy, mà thể hiện qua cách cán bộ cơ sở làm việc, cách chính quyền giải quyết công việc và cách phục vụ người dân mỗi ngày.

Ghi nhận tại phường Bãi Cháy, một địa bàn đông dân, có nhiều hoạt động du lịch, dịch vụ, áp lực công việc lớn, mô hình mới đã đặt ra yêu cầu rất cụ thể đối với đội ngũ cán bộ cấp cơ sở. Đội ngũ cán bộ giờ không chỉ là làm đúng quy trình, mà đòi hỏi phải làm nhanh hơn, rõ trách nhiệm hơn và sát dân hơn.

Bà Đinh Thị Nhung, Phó Bí thư Thường trực phường Bãi Cháy cho rằng, ngay từ đầu, phường đã xác định, muốn bộ máy vận hành hiệu quả, phải bắt đầu từ công tác cán bộ. Đây là khâu then chốt, cũng là điểm nghẽn cần tập trung tháo gỡ. Không dừng ở việc sắp xếp lại con người, phường Bãi Cháy đi vào những việc rất cụ thể như bố trí đúng người, đúng việc; đào tạo gắn với vị trí việc làm; siết kỷ luật, kỷ cương; đánh giá cán bộ bằng kết quả đầu ra; đồng thời đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý công việc và theo dõi tiến độ thực hiện nhiệm vụ.

"Ban Thường vụ Đảng ủy phường xác định, công tác cán bộ là khâu then chốt, cũng là một trong những điểm nghẽn cần tập trung tháo gỡ khi triển khai mô hình này. Vì vậy, chúng tôi chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ vừa hồng vừa chuyên, làm được việc, chịu trách nhiệm với công việc của mình và lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo đánh giá chất lượng cán bộ", Bà Đinh Thị Nhung cho biết

Bà Đinh Thị Nhung, Phó Bí thư Thường trực phường Bãi Cháy

Từ cách đặt vấn đề đó, yêu cầu đối với cán bộ cơ sở tại phường Bãi Cháy từng bước được nâng lên và thay đổi rõ rệt. Mỗi cán bộ không chỉ làm đúng phần việc của mình, mà phải chủ động, linh hoạt, xử lý công việc đến cùng và thích ứng với môi trường làm việc mới. Trong bối cảnh nhiều nhiệm vụ được phân cấp mạnh xuống cơ sở, cán bộ cấp phường không chỉ là người thực hiện mệnh lệnh hành chính, mà phải là người nắm chắc tình hình, gần dân, sát việc và chịu trách nhiệm rõ hơn với từng phần việc cụ thể.

Tuy nhiên, thực tiễn vận hành cũng cho thấy, giai đoạn đầu không tránh khỏi khó khăn. Khi khối lượng công việc tăng lên, yêu cầu xử lý nhanh hơn, trong khi cả người dân và một bộ phận cán bộ vẫn đang trong quá trình thích nghi với phương thức làm việc mới, áp lực dồn xuống cấp gần dân nhất là điều dễ thấy.

Ông Nguyễn Đăng Bẩy, Bí thư Chi bộ khu phố 3 Hùng Thắng, phường Bãi Cháy cho rằng, ở khu phố, nơi trực tiếp tiếp xúc, lắng nghe và phản hồi những vấn đề phát sinh từ cơ sở, những áp lực đó thể hiện rõ nhất. Ông Bẩy khẳng định, sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, giai đoạn đầu gặp rất nhiều khó khăn. Để đáp ứng được yêu cầu mới, đội ngũ cán bộ cần có thời gian tiếp cận, học hỏi, tích lũy kinh nghiệm và từng bước nâng cao năng lực thực hiện nhiệm vụ. Áp lực công việc là rất lớn, khi nhiều nội dung trước đây do chính quyền nhiều cấp thực hiện thì nay được chuyển về hai cấp, đặc biệt là cấp cơ sở. Tại khu phố, đội ngũ cán bộ tổ dân phố, khu dân cư phải đáp ứng yêu cầu về chuyển đổi số quốc gia. Trách nhiệm của cán bộ từ cơ sở đến phường, xã đều được nâng lên rõ rệt.

"Thực tế cho thấy, cán bộ phải làm việc với cường độ cao, cả ngày lẫn đêm, kể cả thứ Bảy, chủ Nhật, để bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Việc thực hiện công việc không còn tính theo thời gian hành chính, mà theo yêu cầu công việc và hiệu quả hoàn thành nhiệm vụ"- ông Nguyễn Đăng Bẩy nhấn mạnh.

Ở nhiều nơi khác, mô hình mới cũng đang buộc hệ thống chính trị ở cơ sở phải tự điều chỉnh mạnh mẽ hơn về phương thức lãnh đạo, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ

Theo bà Hoàng Thị Huyền, Phó Bí thư, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Bãi Cháy, sau sáp nhập các cơ sở giáo dục, quy mô nhà trường mở rộng, số lượng cán bộ, giáo viên, học sinh tăng lên, địa bàn quản lý trải rộng hơn. Điều đó đòi hỏi công tác quản lý, điều hành phải được tổ chức lại bài bản hơn; vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng phải rõ hơn; nền nếp, kỷ cương hành chính phải được giữ vững trong điều kiện mới.

"Mặc dù nhà trường có nhiều phân hiệu, song trong công tác quản lý, điều hành, Ban Giám hiệu đã phát huy tốt năng lực lãnh đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai cũng gặp một số khó khăn nhất định, đặc biệt là khoảng cách giữa các phân hiệu khá xa, ảnh hưởng đến việc tổ chức các hoạt động tập thể. Trên cơ sở đặc thù đó, Ban Giám hiệu nhà trường đã chủ động xây dựng giải pháp khắc phục, bố trí, điều chỉnh phù hợp để bảo đảm các hoạt động được tổ chức hiệu quả. Qua đó, học sinh ở tất cả các phân hiệu đều có cơ hội tham gia đầy đủ các hoạt động chung của nhà trường"- Bà Hoàng Thị Huyền thông tin thêm

Các địa phương đồng thời đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý công việc và theo dõi tiến độ thực hiện nhiệm vụ

Nhưng cũng chính trong áp lực đó, sự thay đổi của cán bộ cơ sở bắt đầu có những chuyển biến tích cực. Từ chỗ làm theo thói quen, chuyển sang làm theo yêu cầu công việc. Từ chỗ quen quy trình, chuyển sang chú trọng hiệu quả. Từ chỗ trông chờ hướng dẫn, chuyển sang chủ động xử lý. Đó là những thay đổi rất rõ trong chất lượng vận hành bộ máy ở cơ sở. Có thể thấy đây không phải là câu chuyện riêng của một địa bàn. Ở nhiều nơi khác, mô hình mới cũng đang buộc hệ thống chính trị ở cơ sở phải tự điều chỉnh mạnh mẽ hơn về phương thức lãnh đạo, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

Tại phường Liên Hòa, nơi cùng lúc phải giải quyết nhiều phần việc từ đơn thư, dân sinh đến nâng cấp đô thị và phát triển kinh tế - xã hội, yêu cầu đặt ra trước hết vẫn là xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thật sự tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, đồng thời giữ vững kỷ luật, kỷ cương và sự thống nhất trong toàn hệ thống.

Ông Dương Văn Hào, Bí thư phường Liên Hòa, tỉnh Quảng Ninh cho biết: “Sau khi triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, chúng tôi xác định rõ, nhiệm vụ trọng tâm trước hết là xây dựng Đảng và hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả. Cùng với đó, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để bảo đảm tính nghiêm minh trong tổ chức Đảng”.

Tại khu phố, đội ngũ cán bộ tổ dân, khu dân cư phải đáp ứng yêu cầu về chuyển đổi số quốc gia. Trách nhiệm của cán bộ từ cơ sở đến phường, xã đều được nâng lên rõ rệt

Nếu Liên Hòa cho thấy yêu cầu siết lại kỷ luật, kỷ cương và nâng cao năng lực lãnh đạo trong điều hành thực tiễn, thì ở phường Yên Tử, hiệu quả của việc sắp xếp tổ chức bộ máy lại thể hiện rõ ở khả năng tổ chức lại không gian quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn lực và nâng chất lượng phục vụ người dân sau sáp nhập.

Phường Yên Tử được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 đơn vị hành chính trước đây, với diện tích rộng, dân số đông, địa bàn quản lý gồm nhiều khu dân cư. Sau sáp nhập, số đầu mối hành chính giảm, tài sản công được sắp xếp lại, các trụ sở dôi dư được chuyển đổi công năng phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa. Quan trọng hơn, bộ máy mới được thiết kế lại theo hướng rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, tạo điều kiện để chính quyền cơ sở chủ động hơn trong nắm tình hình và xử lý công việc.

Bà Hoàng Thị Hà, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Trưởng ban Xây dựng Đảng phường Yên Tử nói: "Về tinh thần minh bạch và phục vụ nhân dân, có thể thấy đã có những chuyển biến rõ nét. Với bộ máy được tinh gọn hơn, cơ chế phân cấp rõ ràng, phân quyền hợp lý và kiểm soát quyền lực chặt chẽ, phường Yên Tử đã chủ động hơn trong việc lắng nghe ý kiến và giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh tại địa phương. Hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước được nâng lên; đồng thời mối quan hệ giữa chính quyền với nhân dân cũng được củng cố. Đây là yếu tố quan trọng thể hiện rõ định hướng xây dựng chính quyền gần dân, sát dân và vì dân".

Sau sáp nhập các cơ sở giáo dục, quy mô các nhà trường mở rộng, số lượng cán bộ, giáo viên, học sinh tăng lên, địa bàn quản lý trải rộng hơn. Điều đó đòi hỏi công tác quản lý, điều hành phải được tổ chức lại bài bản hơn; vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng phải rõ hơn; nền nếp, kỷ cương hành chính phải được giữ vững trong điều kiện mới

Từ thực tiễn cho thấy, sắp xếp bộ máy không chỉ để giảm đầu mối mà quan trọng hơn là tạo ra một cơ chế vận hành thông suốt hơn, phối hợp tốt hơn và kiểm soát trách nhiệm rõ hơn trong từng khâu công việc. Khi bộ máy tinh gọn, chính quyền cơ sở không chỉ gọn về hình thức, mà phải mạnh hơn về năng lực điều hành, nhanh hơn trong giải quyết thủ tục hành chính và sát hơn trong xử lý các vấn đề dân sinh từ địa bàn. Những chuyển động này là kết quả trực tiếp của một quá trình đổi mới tổ chức bộ máy trong toàn hệ thống chính trị.

Theo ông Nguyễn Minh Hải, Phó Trưởng khoa Nhà nước và Pháp luật, Trường Đào tạo Cán bộ Nguyễn Văn Cừ, đây không đơn thuần là sự điều chỉnh kỹ thuật về tổ chức, mà là một bước tiến lớn trong tư duy quản trị quốc gia và quản trị địa phương.

"Trong đánh giá của Đảng về công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, có thể thấy đây là một cuộc cách mạng thực sự, mang tính đột phá trong những năm qua. Việc tổ chức lại bộ máy theo mô hình chính quyền địa phương, đặc biệt là thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, là một bước tiến rất lớn. Đây là sự thay đổi có tính lịch sử khi chuyển từ mô hình ba cấp xuống hai cấp, thể hiện quyết tâm rất cao của Đảng, Nhà nước và sự đồng thuận của nhân dân", ông Nguyễn Minh Hải khẳng định

Các trường phải điều chỉnh phù hợp để bảo đảm các hoạt động được tổ chức hiệu quả. Qua đó, học sinh ở tất cả các phân hiệu đều có cơ hội tham gia đầy đủ các hoạt động chung của nhà trường

Ông Nguyễn Minh Hải cũng cho rằng, việc tinh gọn bộ máy không chỉ nhằm giảm đầu mối hay tiết kiệm chi thường xuyên, mà còn hướng tới mục tiêu khắc phục sự chồng chéo về chức năng, phân định lại rõ hơn thẩm quyền, trách nhiệm giữa các cấp; từ đó tạo điều kiện cho cơ sở chủ động hơn, xử lý công việc nhanh hơn và sát thực tiễn hơn. Cán bộ cơ sở buộc phải nâng trình độ, đổi cách làm, tăng khả năng phối hợp, làm chủ công nghệ và chịu trách nhiệm rõ ràng hơn với kết quả công việc của mình. Không chỉ trong hệ thống chính quyền, sự thay đổi đó còn lan sang các đơn vị sự nghiệp công lập, nơi trực tiếp cung cấp dịch vụ công thiết yếu cho người dân. Đó cũng là yêu cầu tất yếu để bộ máy mới vận hành thực chất, thông suốt và phục vụ người dân tốt hơn.