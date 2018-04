Những khu chợ Hà Nội có nguy cơ bị “bà hỏa” ghé thăm

Qua khảo sát của PV, tại khu vực chợ Ngã Tư Sở (quận Đống Đa, Hà Nội) nằm ngay cạnh cây xăng, bên trong chợ được chia thành nhiều ô, gian hàng với hàng trăm thứ hàng hóa khác nhau. Hệ thống điện được lắp trần, dây mắc chằng chịt. Hệ thống PCCC xuống cấp nghiêm trọng, nhiều đèn tín hiệu báo cháy hoen gỉ, hỏng hóc chưa được sửa chữa. Đi xung quanh khu chợ lớn chỉ có không quá 10 điểm trang bị thiết bị phòng cháy chữa cháy. Ở khu vực chợ Phùng Khoang (phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm) có nhiều ô, ki-ốt cửa hàng khác nhau, với diện tích khá rộng, tuy nhiên các quầy kinh doanh còn sắp xếp tùy tiện. Hệ thống điện lắp đặt chằng chịt, quấn vào nhau. Những hộp điện luôn mở, trong tình trạng dây lằng nhằng. Dọc các lối đi không thấy bố trí các bình chữa cháy. Nhiều cửa hàng mặt tiền trên phố Nguyễn Trãi, phố Phùng Khoang vẫn còn tình trạng để các bàn thờ dưới đất và thắp hương. Dọc dãy phố Phùng Khoang cũng xuất hiện hàng loạt những hàng quán ăn, đun nấu bằng than tổ ong ngay cạnh cửa hàng quần áo. Chỉ sơ sẩy một chút, lửa từ bếp than sẽ bén vào quần áo và gây hỏa hoạn. Theo số liệu của Cảnh sát PCCC Hà Nội, đầu năm 2018, qua rà soát tại 313 chợ, bao gồm 220 chợ kiên cố và bán kiên cố thuộc diện quản lý, theo dõi về phòng cháy, chữa cháy và 93 chợ không thuộc diện quản lý chỉ có 35 chợ bảo đảm các điều kiện an toàn; 278 chợ (chiếm hơn 80%) còn lại không bảo đảm các tiêu chí về phòng cháy, chữa cháy (trong đó 6 chợ đã tạm dừng hoạt động, chưa có phương án hoạt động và đang xây dựng, cải tạo, thay đổi công năng). Hình trụ nước chữa cháy có dấu hiệu xuống cấp, hoen gỉ, được dùng làm nơi treo đồ. Theo nghị định 79/2014/NĐ-CP về PCCC đều quy định chi tiết về việc đảm bảo an toàn PCCC tại những khu vực như chợ, trường học, bệnh viện… Với những hành vi như thắp hương, không đảm bảo các điều kiện về bình cứu hỏa, vòi nước có thể xảy ra nguy cơ mất an toàn ở những nơi kinh doanh tập trung như chợ, những nơi buôn bán đông người, những hộ kinh doanh này có thể bị xử phạt vi phạm hành chính về PCCC, đồng thời có thể bị đình chỉ kinh doanh nếu như không đảm bảo các điều kiện về an toàn phòng cháy chữa cháy. Hình ảnh chụp tại chợ Láng Hạ, (Đống Đa, Hà Nội). Trước đó, như VOV đã đưa tin, chiều 31/3, vụ hỏa hoạn xảy ra tại khu vực chợ Quang (Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội) khiến hàng trăm ki-ốt hàng hóa tại tầng 1 và nhiều phòng tập thể thao tại tầng 2 thành đống tro tàn. Tiểu thương không khỏi chua xót khi hàng trăm triệu đồng ra đi theo khói lửa./.

