Những người vác tù và hàng tổng

Thứ Năm, 09:00, 09/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Thay vì nghỉ ngơi, đông đảo người cao tuổi, tùy theo sức khỏe, trình độ và uy tín vẫn tích cực tham gia hoạt động xã hội tại địa phương.

Với bề dày kiến thức, kinh nghiệm, người cao tuổi còn tham gia hoạt động trong hệ thống chính trị ở cơ sở, qua đó đóng góp to lớn vào sự phát triển chung của xã hội.

nhung nguoi vac tu va hang tong hinh anh 1
Tùy theo sức khỏe và điều kiện, mỗi người cao tuổi vẫn cống hiến theo cách riêng của mình.

Nhiều năm nay, ở xã Đoàn Lào, tỉnh Hưng Yên, nhắc đến ông Quách Xuân Giới, hầu như người dân địa phương đều biết. Tự hào về điều này, ông Giới chia sẻ, sau khi hoàn thành nghĩa vụ với tổ quốc, ông tham gia công tác Đảng với vị trí Bí thư Chi bộ thôn tới 25 năm. Trong đó, nhiều năm, ông là Bí thư chi bộ, kiêm Trưởng Ban Công tác mặt trận thôn.

Để thực hiện công tác chỉ đạo, ông không chỉ nắm rõ mọi chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước mà còn luôn gần dân, sát dân để hiểu rõ hoàn cảnh, tâm tư và nguyện vọng của người dân.

Đến nay, khi đã ở tuổi U80, nhận thấy mình còn sức khỏe, được người dân và cấp ủy của địa phương tin tưởng, ông lại đảm nhận vai trò Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin của xã Đoàn Lào.

“Hàng ngày, tôi làm công tác tuyên truyền để hội viên nắm rõ và thực hiện tốt chính sách, pháp luật. Công việc bây giờ bận rộn hơn trước, vì tôi phải thực hiện công tác báo định kỳ hàng tháng”, ông Giới chia cho biết.

Từ khi tiến hành sáp nhập và tinh gọn bộ máy hành chính, công việc của Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin xã Đoàn Lào nói chung và Chủ tịch hội nói riêng tăng lên rất nhiều. Trong khi đó, cán bộ Hội như ông Giới không được hưởng chế độ đãi ngộ nào. Tuy nhiên, thay vì nản lòng, ông Giới vẫn luôn hết lòng vì công việc.

“Theo chỉ thị mới nhất, chúng tôi phải quan tâm nhiều hơn đến nạn nhân thế hệ thứ 2. Đây là nhiệm vụ nhưng cũng là lương tâm và trách nhiệm của tôi. Nếu mình thiếu sót thì hội viên sẽ thiệt thòi”, ông Giới chia sẻ.

Tương tự, tuy giữ cương vị Bí thư Chi bộ thôn nhưng nhiều năm nay, ông Bùi Hồng Tăn vẫn được người dân xã Tân Hòa, tỉnh Phú Thọ gọi với cái tên trìu mến “người vác tù và hàng tổng”.

Ông Tăn chia sẻ để địa phương phát triển, người dân phải nắm rõ mọi chủ trương, chính sách pháp luật của nhà nước. Xác định như vậy nên bên cạnh công tác lãnh đạo, ông dành nhiều thời gian cho công tác truyền thông và dân vận. Đặc biệt, với vai trò “người có uy tín” của địa phương, ông còn luôn gương mẫu trong mọi họat động của đời sống xã hội.

“Tôi là Bí thư chi bộ và là người có uy tín trong xã. Được người dân chọn mặt gửi vàng nên mình cần gương mẫu. Khi đó, mình nói người dân mới nghe và ủng hộ”, ông Tăn chia sẻ.

nhung nguoi vac tu va hang tong hinh anh 2
Với bề dày kinh nghiệm công tác, người cao tuổi được ví là "kho tàng tri thức"

Thực tế cho thấy, ông Bùi Hồng Tăn, ông Quách Xuân Giới chỉ là hai trong số rất nhiều người cao tuổi vẫn đang tham gia vào các hoạt động tại địa phương. Đây cũng là nhận định của ông Trương Xuân Cừ, Phó Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam khi đánh giá về vai trò và đóng góp của hội viên.

“Chúng ta có hơn một triệu người cao tuổi, hiện đang là bí thư, trưởng thôn, chủ tịch các hội ở cơ sở. Các cụ đóng góp rất lớn vào sự phát triển của các địa phương”, ông Cừ khẳng định.

Có thể nói với uy tín và trách nhiệm, đông đảo người cao tuổi tùy theo trình độ, sức khỏe vẫn đang miệt mài cống hiến, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu, mạnh.

Nho Trung/VOV2
Tag: người cao tuổi hoạt động xã hội hưu trí cộng đồng địa phương
