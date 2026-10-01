Những nhân viên y tế nào sẽ có lộ trình nâng phụ cấp lên 100%?

Thông tin tại họp báo cung cấp thông tin về xây dựng, ban hành các chính sách y tế tiêu biểu quý IV/2026 sáng 1/10, bà Lê Lan Hương, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Y tế cho biết, thời gian qua, Chính phủ đã ban hành 2 chính sách quan trọng liên quan đến chế độ đối với cán bộ y tế.

Đó là Nghị định 192 quy định một số chế độ phụ cấp đặc thù trong lĩnh vực y tế và hỗ trợ hàng tháng đối với nhân viên y tế thôn, tổ dân phố, cô đỡ thôn bản; Nghị định 350 quy định chế độ phụ cấp ưu đãi nghề đối với nhân viên y tế.

“Đây là hai nghị định quan trọng của Chính phủ, từng bước hoàn thiện chế độ, chính sách đãi ngộ, ghi nhận rõ hơn đặc thù, vị trí và trách nhiệm nghề nghiệp của nhân viên y tế. Đặc biệt, các chính sách quan tâm đến những vị trí việc làm khó thu hút, lĩnh vực y tế cơ sở và y tế dự phòng”, bà Hương cho biết.

Toàn cảnh họp báo

Phụ cấp trực tại trạm y tế xã tăng từ 25.000 lên 185.000 đồng

Theo bà Hương, Nghị định 192 đã điều chỉnh chế độ phụ cấp trực, phẫu thuật, thủ thuật, với mức tăng trung bình 182% so với năm 2011. Thời điểm đó, mức lương cơ sở là 830.000 đồng, trong khi mức lương cơ sở khi xây dựng nghị định là 2.340.000 đồng. Một số khoản phụ cấp được điều chỉnh tăng đáng kể.

Đáng chú ý, phụ cấp trực đối với cán bộ y tế tại trạm y tế cấp xã tăng từ 25.000 đồng lên 185.000 đồng. Các khoản phụ cấp phẫu thuật, thủ thuật cũng được điều chỉnh tăng.

Đối với phụ cấp chống dịch, trước đây người tham gia chống bệnh truyền nhiễm nhóm A được hưởng 115.000 đồng, nay tăng lên 420.000 đồng. Phụ cấp trực tại các khoa, khu vực đặc biệt tăng gấp 1,5 lần so với khu vực thông thường.

Phụ cấp chống dịch cũng được xác định gắn với nhiệm vụ và nhóm bệnh truyền nhiễm. Đối với nhân viên y tế thôn, bản và cô đỡ thôn bản, mức phụ cấp từ hệ số 0,3 và 0,5 áp dụng từ năm 2009 được nâng lên 0,5 và 0,7.

Bà Lê Lan Hương, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Y tế

Nghị định 350 quy định phụ cấp ưu đãi nghề đối với nhân viên y tế ở các mức từ 30% đến 80%. Trong đó, mức 80% được áp dụng đối với viên chức thường xuyên, trực tiếp làm công tác hồi sức cấp cứu, bao gồm cấp cứu, hồi sức tích cực và chống độc; viên chức làm việc trong các lĩnh vực giám định pháp y, pháp y tâm thần, giải phẫu bệnh.

Mức 80% cũng được áp dụng đối với cán bộ làm chuyên môn y tế tại trạm y tế cấp xã, cơ sở y tế dự phòng tại địa bàn biên giới, hải đảo, khu vực II, khu vực III vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Mức này cũng đã được quy định tại Nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 261 của Quốc hội.

Một điểm mới, theo bà Hương, là cách xác định phụ cấp ưu đãi nghề. Trước đây, phụ cấp ưu đãi nghề được hưởng theo chức danh nghề nghiệp. Nghị định 350 quy định mức ưu đãi nghề được hưởng theo vị trí việc làm thay vì chức danh nghề nghiệp, phù hợp với Luật Viên chức có hiệu lực từ ngày 1/7/2025, khi chức danh nghề nghiệp được bãi bỏ.

Hai nghị định trên tạo cơ sở cải thiện thu nhập cho cán bộ y tế thông qua các khoản phụ cấp, đồng thời thể hiện sự quan tâm đối với nhân viên làm việc tại cơ sở y tế dự phòng, trạm y tế cấp xã và những môi trường có cường độ lao động, nguy cơ bệnh nghề nghiệp cao.

Sẽ xây dựng lộ trình nâng phụ cấp ưu đãi nghề lên 100%

Theo bà Hương, để giữ chân bác sĩ tại những vị trí khó thu hút cũng như khu vực miền núi, vùng dân tộc, biên giới, hải đảo còn khó khăn, cần đồng thời giải quyết nhiều vấn đề. Bên cạnh thu nhập còn có điều kiện hành nghề và cơ hội phát triển.

Bộ Y tế sẽ tập trung hướng dẫn, theo dõi việc thực hiện chính sách, đánh giá tác động tại từng địa bàn, từng nhóm nhân lực để tiếp tục đề xuất điều chỉnh phù hợp. Đồng thời, Bộ sẽ phối hợp với các địa phương củng cố cơ sở vật chất, trang thiết bị; tăng cường đào tạo, hỗ trợ chuyên môn từ tuyến trên và thúc đẩy các giải pháp hỗ trợ đời sống phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của từng địa phương.

Trong giai đoạn tới, Bộ Y tế sẽ tập trung vào 3 nhóm nhiệm vụ nhằm tiếp tục thực hiện các chế độ, chính sách, cải thiện môi trường làm việc và tạo động lực thu hút nhân lực y tế.

Thứ nhất, đưa các chính sách đã ban hành vào thực tế. Bộ Y tế sẽ chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan hướng dẫn thực hiện theo thẩm quyền; tăng cường theo dõi, kiểm tra, tháo gỡ vướng mắc để các đơn vị xác định đúng đối tượng, mức hưởng và thực hiện chi trả kịp thời. Việc bố trí kinh phí cần được thực hiện đầy đủ theo trách nhiệm và phân cấp ngân sách hiện hành.

Thứ hai, tiếp tục hoàn thiện chế độ, chính sách đãi ngộ. Theo Nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 261 của Quốc hội, cần có lộ trình nâng phụ cấp ưu đãi nghề lên mức 100% đối với các đối tượng đặc thù nêu trên. Tại Nghị định 350, Chính phủ giao Bộ Y tế đề xuất lộ trình phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội và khả năng cân đối của ngân sách nhà nước.

Thứ ba, tiếp tục cải thiện điều kiện hành nghề và cơ hội phát triển. Thời gian tới, Bộ Y tế sẽ ban hành thông tư quy định định mức nhân lực đối với trạm y tế cấp xã, làm cơ sở để các địa phương xây dựng phương án bố trí, tuyển dụng và sử dụng nhân lực phù hợp với mô hình tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của trạm y tế trong giai đoạn mới, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân.

Qua đó, từng bước bảo đảm số lượng, cơ cấu nhân lực; góp phần giảm áp lực công việc, hạn chế tình trạng kiêm nhiệm quá nhiều nhiệm vụ; bố trí nhân lực trực và nghỉ ngơi hợp lý; tạo điều kiện cho cán bộ y tế học tập, đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn.

Theo Bộ Y tế, đây cũng là giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của y tế cơ sở, tạo điều kiện để cán bộ y tế yên tâm công tác và gắn bó lâu dài với y tế cơ sở.