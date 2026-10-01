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Giá thiết bị y tế sẽ được kê khai, niêm yết trực tuyến

Thứ Năm, 13:57, 01/10/2026
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VOV.VN - Giá thiết bị y tế sẽ được kê khai, niêm yết trực tuyến trên hệ thống dữ liệu, phục vụ quản lý giá và truy xuất nguồn gốc thiết bị.

Sáng 1/10, Bộ Y tế tổ chức họp báo cung cấp thông tin về xây dựng, ban hành các chính sách y tế tiêu biểu quý IV/2026. Thứ trưởng Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà chủ trì họp báo.

Chia sẻ tại họp báo, TS Nguyễn Minh Lợi, Cục trưởng Cục Cơ sở hạ tầng và Thiết bị y tế cho biết, việc quản lý giá thiết bị y tế lần đầu được quy định tại Nghị định 98/2021. Tuy nhiên, quá trình triển khai vẫn xuất hiện một số điểm chưa phù hợp, dẫn đến những hạn chế trong quản lý giá.

“Qua công tác chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, cũng như quá trình kiểm tra, theo dõi và rà soát một số vụ việc liên quan đến giá, chúng tôi nhận thấy cần cụ thể hóa khung nguyên tắc quản lý ở cấp độ luật, cụ thể là Luật Giá, làm căn cứ để quy định chi tiết các nội dung liên quan đến quản lý thiết bị y tế. Dự thảo luật cũng đã được lấy ý kiến rộng rãi”, ông Lợi cho biết.

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Toàn cảnh buổi họp báo

Quản lý giá thiết bị y tế theo vòng đời, chuỗi cung ứng

Theo ông Lợi, trong quản lý giá thiết bị y tế, Bộ Y tế lần này tiếp cận theo nguyên tắc quản lý theo vòng đời và chuỗi cung ứng. Theo đó, thiết bị y tế sẽ được quản lý từ khâu nhập khẩu, cấp phép đến mua sắm, thuế, hải quan, đấu thầu và thanh toán bảo hiểm. Dữ liệu giữa các cơ quan quản lý sẽ được liên thông, chia sẻ.

“Qua nghiên cứu kinh nghiệm thực tế, chúng tôi nhận thấy khi dữ liệu được liên thông, chia sẻ và gắn với mã định danh của thiết bị y tế sẽ góp phần minh bạch chuỗi cung ứng, đồng thời giúp truy xuất nguồn gốc trong quá trình lưu thông, sử dụng thiết bị y tế”, ông Lợi thông tin.

Cách tiếp cận này cũng đặt ra trách nhiệm đối với các cơ sở kinh doanh, chủ sở hữu trong việc giải trình, minh bạch chuỗi cung ứng. Mục tiêu là đưa giá thiết bị y tế về đúng giá trị trên nguyên tắc quản lý chuỗi cung ứng và quản lý theo vòng đời, chứ không phải cấm hoặc hạn chế các đơn vị phân phối.

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TS Nguyễn Minh Lợi, Cục trưởng Cục Cơ sở hạ tầng và Thiết bị y tế, Bộ Y tế

Theo ông Lợi, để sản phẩm từ khâu sản xuất đến tay người sử dụng phải trải qua một số công đoạn. Vấn đề là các công đoạn này cần được công khai, minh bạch, đồng thời giảm những khâu không cần thiết làm phát sinh thêm chi phí.

Bộ Y tế cũng tiếp cận theo hướng niêm yết và kê khai giá trực tuyến trên hệ thống cơ sở dữ liệu về thiết bị y tế. Hệ thống sẽ bao gồm các thông tin theo quy định của pháp luật về giá và những thông tin mang tính đặc thù của thiết bị y tế, phục vụ truy xuất nguồn gốc, quản lý giá cũng như công tác quản lý nhà nước.

“Chúng tôi đánh giá, với việc bổ sung những cơ chế này, công tác quản lý thiết bị y tế nói chung và quản lý giá thiết bị y tế nói riêng sẽ góp phần minh bạch thị trường. Qua đó, giá thiết bị y tế từ khâu sản xuất, lưu thông, phân phối đến đơn vị sử dụng sẽ được điều chỉnh trên nguyên tắc bảo đảm chất lượng và giá cả phù hợp”, ông Lợi nói.

Không đồng nhất giá kê khai với giá trong đấu thầu

Cục trưởng Cục Cơ sở hạ tầng và Thiết bị y tế cũng lưu ý, pháp luật về giá và pháp luật về đấu thầu là hai hệ thống pháp luật khác nhau. Vì vậy, không thể đồng nhất giá kê khai, giá niêm yết với giá kế hoạch trong thực hiện pháp luật về đấu thầu.

Theo ông Lợi, giá trong quá trình đấu thầu được hình thành từ nhiều yếu tố như nhập khẩu, đào tạo, bảo hành, bảo trì, linh phụ kiện, thay thế, bảo dưỡng... Đây là những yếu tố cấu thành giá kế hoạch.

Bên cạnh đó, giá trúng thầu còn liên quan đến số lượng mua, thời điểm thanh toán, thời điểm giao hàng và nhiều yếu tố khác.

“Vì vậy, cần tiếp cận giá trong đấu thầu theo các quy định của pháp luật về đấu thầu và phân biệt với cơ chế quản lý giá, kê khai giá, niêm yết giá”, ông Lợi nhấn mạnh.

Nguyễn Hà/VOV.VN
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