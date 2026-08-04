Những tấm căn cước đặc biệt được trao gửi cho nhóm nhân khẩu đặc thù

Từ nay đã có thẻ căn cước công dân!

Tại Trung tâm Công tác xã hội - Quỹ Bảo trợ trẻ em Bình Dương (phường Thuận An, TP.HCM - trước là TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương), 71 đối tượng là người lang thang cơ nhỡ, người khuyết tật, tâm thần đã có mặt từ sớm để nhận giấy khai sinh và thẻ căn cước công dân.

Ông Bùi Văn Thuyết, Giám đốc Trung tâm Công tác xã hội - Quỹ Bảo trợ trẻ em Bình Dương trao căn cước công dân cho các nhân khẩu đặc thù

Đối với các đối tượng bảo trợ xã hội, đặc biệt là người cao tuổi, người lang thang, việc được cấp Căn cước công dân có ý nghĩa hết sức thiết thực. Đây là cơ sở để bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của mỗi cá nhân, tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình tiếp cận các chính sách hỗ trợ của Nhà nước, đồng thời góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về dân cư.

Trung tá Nguyễn Văn Hùng - Phó Trưởng Công an phường Thuận An trao giấy khai sinh, căn cước công dân cho các nhân khẩu đặc thù

Cầm trên tay tấm thẻ căn cước mới tinh, ông Nguyễn Hữu Lộc (đối tượng lang thang đang được nuôi dưỡng tại Trung tâm) xúc động chia sẻ, sau khi ly hôn, ông cắt hộ khẩu về nhập nhờ nhà người quen. Đến khi người này bán nhà, ông rơi vào cảnh không có nơi đăng ký cư trú. Giấy chứng minh nhân dân cũ hết hạn nhưng không thể làm lại được, khiến ông phải sống trong cảnh "không giấy tờ tùy thân" suốt 20 năm qua.

Không có căn cước, đi đâu hay làm gì ông cũng gặp vô vàn khó khăn. Giờ đây, khi chính thức có giấy tờ tùy thân hợp pháp, niềm vui của ông vỡ òa.

"Có chỗ mình hỏi làm người ta không mướn, phải có giấy tờ đàng hoàng người ta mới mướn. Giờ mình cảm thấy vui lắm. Cảm ơn quý thầy cô trong trung tâm đã giúp đỡ."

Hành trình bền bỉ "đòi lại danh tính" cho từng số phận

Đằng sau niềm vui vỡ òa của các đối tượng yếu thế khi nhận tấm thẻ căn cước là cả một hành trình thầm lặng, miệt mài gỡ khó của chính quyền địa phương và đơn vị quản lý.

Giấy khai sinh, căn cước công dân được trao cho công dân

Ông Bùi Văn Thuyết, Giám đốc Trung tâm Công tác xã hội - Quỹ Bảo trợ trẻ em Bình Dương chia sẻ, suốt hơn 10 năm qua, trăn trở lớn nhất của ban lãnh đạo và cán bộ trung tâm là làm sao xác định được mã định danh, hoàn thiện giấy khai sinh và cấp thẻ căn cước cho những hoàn cảnh đặc biệt đang được nuôi dưỡng tại đây. Dù đã nhiều lần liên hệ với các cơ quan chức năng, nhưng trước đây việc hoàn thiện hồ sơ gần như rơi vào bế tắc do vướng mắc về thủ tục.

Bước ngoặt chỉ thực sự đến khi các quy định pháp luật được nới lỏng và linh hoạt hơn. Trung tâm đã chủ động phối hợp với Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an TP.HCM), cùng Công an phường Thới Hòa và Công an phường Thuận An khẩn trương lập danh sách, rà soát và xác minh nhân thân. Sự vào cuộc quyết liệt, trách nhiệm của lực lượng công an hai địa phương đã đem lại những "trái ngọt" đầu tiên: 35 trường hợp tại cơ sở Thới Hòa, TP.HCM và 71 đối tượng tại cơ sở Thuận An đã chính thức có thẻ căn cước công dân.

Nói về hướng đi tiếp theo, ông Bùi Văn Thuyết nhấn mạnh: "Hiện tại Trung tâm vẫn còn một số đối tượng mới được tiếp nhận, đang trong quá trình xác minh thông tin để cấp căn cước công dân. Sau khi Trung tâm xác minh thông tin xong sẽ phối hợp với Công an hai địa phương là Thuận An và Thới Hòa thực hiện cấp căn cước công dân cho các đối tượng".

Những trường hợp lang thang vui mừng khi được nhận giấy khai sinh, căn cước công dân

Đánh giá về những điểm mới mang tính cởi mở của chính sách, Trung tá Nguyễn Văn Hùng - Phó Trưởng Công an phường Thuận An khẳng định, sự thay đổi trong quy định cấp giấy tờ chính là "chìa khóa" giúp địa phương nhanh chóng gỡ vướng: "Việc cấp căn cước hiện nay thoáng hơn trước đây. Tức là đối với những nhân khẩu đặc thù không có điều kiện đăng ký thường trú, không có điều kiện đăng ký tạm trú thì vẫn được cập nhật dữ liệu dân cư và vẫn được cấp căn cước công dân. Đây là một điểm mới trong quy định của Bộ Công an, của Nhà nước trong việc quản lý nhân khẩu, quản lý con người trong điều kiện hiện nay".

Thực tế, việc xác minh nhân thân cho nhóm nhân khẩu đặc thù này là một "bài toán" vô cùng hóc búa đối với lực lượng cảnh sát khu vực. Đa phần các đối tượng khai báo từng sinh sống ở nhiều nơi, thông tin mơ hồ, mất trí nhớ hoặc hoàn toàn không có dữ liệu lưu trữ. Điều này đòi hỏi các cán bộ, chiến sĩ công an phải kiên trì dành nhiều thời gian, công sức tra cứu, đối soát và xác minh thực tế tận gốc.

Việc cấp căn cước cho các đối tượng yếu thế không chỉ đánh dấu cột mốc quan trọng trong công tác quản lý dân cư theo tinh thần "không ai bị bỏ lại phía sau", mà còn thể hiện sự phối hợp nhịp nhàng, đầy trách nhiệm và tính nhân văn sâu sắc giữa lực lượng Công an, Trung tâm Công tác xã hội và ngành Y tế TP.HCM.