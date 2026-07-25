Công an Cà Mau đến tận nhà cấp căn cước cho người yếu thế

Ngay từ sáng sớm, các tổ công tác của Công an tỉnh Cà Mau mang theo đầy đủ trang thiết bị chuyên dụng đến từng hộ gia đình để thực hiện thủ tục thu nhận hồ sơ. Cán bộ, chiến sĩ tận tình hướng dẫn người dân kê khai thông tin, đối chiếu dữ liệu dân cư, chụp ảnh chân dung và thu nhận dấu vân tay theo đúng quy định.

Cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Cà Mau đến nhà làm căn cước cho người nhà yếu, bệnh tật

Đối với những trường hợp sức khỏe yếu, không thể vận động bình thường, lực lượng làm nhiệm vụ chủ động linh hoạt bố trí phương án thu nhận hồ sơ phù hợp, vừa bảo đảm yêu cầu kỹ thuật, vừa giúp công dân thoải mái.

Chỉ trong buổi sáng, tổ công tác đã hoàn thành thu nhận hồ sơ cấp căn cước cho 20 trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt. Bên cạnh công tác chuyên môn, cán bộ, chiến sĩ còn hướng dẫn người dân và gia đình cách sử dụng căn cước khi thực hiện các giao dịch hành chính cũng như tiếp cận các dịch vụ công trực tuyến.

Chỉ trong buổi sáng, đã hoàn tất thủ tục thu nhận hồ sơ cấp căn cước cho 20 trường hợp người gà yếu

Đây là hoạt động được Công an tỉnh Cà Mau duy trì thường xuyên nhằm bảo đảm mọi công dân đủ điều kiện đều được cấp giấy tờ tùy thân kịp thời. Việc làm này không chỉ tạo điều kiện thuận lợi, giảm chi phí đi lại cho người dân yếu thế mà còn góp phần thực hiện hiệu quả Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia. Đồng thời, cũng góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của lực lượng công an "Vì Nhân dân phục vụ".