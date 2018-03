Những vụ cháy nhà cao tầng kinh hoàng khiến người dân hoảng sợ

Cháy tòa nhà ITC: Trưa ngày 29/10/2002,vụ cháy kinh hoàng đã xảy ra ở tòa nhà Trung tâm Thương mại quốc tế (ITC, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, TP.HCM) làm 60 người chết, 70 người khác bị thương. Thiệt hại tài sản hơn 32 tỷ đồng. 11 bị cáo phải hầu tòa. Nguyên nhân vụ cháy là do làm việc trong vũ trường Blue, các thợ hàn đã để các tia lửa hàn có nhiệt độ 1.600 - 1.700 độ C tiếp xúc với các vật liệu mút nên xảy ra hỏa hoạn. (Ảnh Tuổi trẻ). Cháy tòa nhà 32 tầng ở trung tâm Sài Gòn: 17h ngày 24/5/2009, đám cháy lớn kèm theo nhiều tiếng nổ xảy ra tại tòa nhà 32 tầng trên đường Lê Duẩn, quận 1, TP HCM. Cột khói bốc cao hơn 100m khiến nhiều người dân hoảng hốt. Nơi cháy là ở cao ốc căn hộ cho thuê của khu phức hợp cao cấp Kumho Asiana Plaza. Nguyên nhân ban đầu gây cháy là do khí gas của hệ thống dàn lạnh bên hông phải của tòa nhà bị xì. Theo thống kê, ít nhất 35 cục nóng lạnh của hệ thống dàn lạnh đã bị thiêu rụi. Rất may không có thương vong nào xảy ra. (Ảnh VnExpress) Cháy chung cư HQC Plaza: Vào khoảng 22h40 ngày 15/7/2017, lửa bùng lên tại tủ điện ở tầng 11 thuộc khu chung cư HQC Plaza, huyện Bình Chánh, TPHCM. Chỉ ít phút sau, ngọn lửa nhanh chóng bao quanh tòa chung cư cao 24 tầng này. Hơn 300 hộ dân hốt hoảng dìu nhau chạy xuống dưới. Rất may là người dân đã được đưa ra khỏi chung cư an toàn, không có ai bị thương. Nguyên nhân ban đầu vụ cháy được xác định do chập điện. (Ảnh VnExpress). Cháy chung cư 18 tầng ở Hà Nội khiến 2 người tử vong: 18h tối 10/3/2010, những cột khói bốc cao tại tầng 16 chung cư JSC 34 (Lê Văn Lương, Hà Nội). Nhiều cư dân bị mắc kẹt lao ra ban công vẫy khăn cầu cứu. Trong tuyệt vọng, có gia đình đã bện quần áo thành dây, buộc con mình thả xuống tầng dưới. Vụ cháy khiến 2 mẹ con ở tầng 18 tử vong do ngạt khói. Nguyên nhân vụ cháy được xác định là do lửa bùng phát tại tầng 1, sau đó lan theo hệ thống đường rác bốc lên tầng 2, khiến cả tòa nhà chìm trong khói mù. (Ảnh VnExpress) Cháy toà CT4A Xa La, Hà Đông: Vào khoảng 20h ngày 11/10/2015, người dân ở toà CT4A chung cư Xa La (Hà Đông, Hà Nội) phát hiện khói đen kèm mùi khét từ tầng hầm, liền đó nhiều tiếng nổ nhỏ vang lên. Vụ cháy đã khiến 10 người bị thương, thiêu cháy hơn 200 xe máy. Nguyên nhân của vụ cháy được cho là do sự cố ở bốt điện dưới tầng hầm tòa CT4A khiến lửa nhanh chóng lan theo đường dây điện, hộp kỹ thuật lên các tầng phía trên. (Ảnh VnExpress). Cháy chung cư Rainbow, khu đô thị Linh Đàm (Hà Nội): Vào khoảng 23h ngày 31/10/2016, một căn hộ thuộc tầng 8, toà nhà chung cư đột ngột bốc cháy khiến hàng trăm cư dân sợ hãi. Nguyên nhân vụ cháy được xác định là do chủ một căn hộ trên tầng 8 thắp hương. Lúc đó ngoài trời gió thổi mạnh nên tàn hương đã bay xuống bén lửa vào bộ bàn ghế bằng da phía dưới nên ngọn lửa nhanh chóng bùng lên. Rất may không có thiệt hại về người, song một số tài sản trong căn hộ đã bị thiêu rụi. (Ảnh Zing.vn) Cháy cao ốc 37 tầng thuộc Saigon Pearl: Tối 17/4/2017, tòa cao ốc 37 tầng thuộc khu phức hợp Saigon Pearl bất ngờ bốc cháy trong đêm, khiến hàng trăm cư dân một phen hốt hoảng. Theo thông tin từ người dân, một căn hộ ở tầng 28 thuộc cao ốc Topaz Tower 2 trên đường Nguyễn Hữu Cảnh (phường 22, quận Bình Thạnh) bốc khói nghi ngút. Chuông cảnh báo rung lên báo hiệu, hàng trăm hộ trong cao ốc hoảng hồn vội chạy thoát ra ngoài. Vụ cháy không gây thiệt hại về người; tuy nhiên, một số vật dùng trong căn hộ bị thiêu cháy. (Ảnh Zing.vn) Cháy chung cư Golden Westlake: Đám cháy bắt nguồn từ trưa 25/12/2017 của tầng 25 chung cư cao cấp Golden Westlake 151 Thụy Khuê, TP Hà Nội. Tuy vụ cháy không gây thiệt hại về người, nhưng công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn do đám cháy bùng phát ở tầng 25 của tòa nhà Golden Westlake. Cháy chung cư Carina Plaza: Rạng sáng ngày 23/3/2018, vụ hỏa hoạn xảy ra tại chung cư Carina Plaza, phường 16, quận 8, TP.HCM. Ít nhất 13 người thiệt mạng và 60 người bị thương, thiêu rụi 13 xe ô tô trong đó có 5 xe bị thiêu rụi hoàn toàn và cháy 150 chiếc xe máy. Nguyên nhân vụ cháy được xác định từ một phương tiện dưới tầng hầm. Hệ thống cửa ngăn cháy ở tầng hầm bị hở, dẫn đến khói lan nhanh khắp tòa nhà.

