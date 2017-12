Những vụ cháy nổ kinh hoàng năm 2017

1. Cháy xưởng bánh kẹo ở Hoài Đức – Hà Nội làm 10 người thương vong: Trưa ngày 29/7, một xưởng làm bánh tại km19 trên quốc lộ 32 (xã Đức Thượng, Hoài Đức - Hà Nội) bất ngờ bốc cháy dữ dội làm 8 người chết, 2 người bị thương. Nguyên nhân dẫn tới hỏa hoạn là do hàn xì. Công an TP.Hà Nội đã truy cứu trách nhiệm hình sự vự án này. 2. Cưa đầu đạn pháo, 6 người tử vong tại Khánh Hòa: Ngày 18/8, xảy ra vụ nổ đặc biệt nghiêm trọng tại thôn Tà Lương (Tô Hạp, Khánh Sơn, Khánh Hòa) khiến 6 người tử vong, 1 người bị thương nặng. Nguyên nhân vụ nổ được xác định là do người dân cưa quả đạn pháo 105 ly, lấy sắt bán đong gạo. 3. Nổ khí gas, 6 người Việt chết ở Lào: Ngày 28/7, xảy ra vụ nổ kinh hoàng tại công trường đang thi công Nhà máy thủy điện Nậm Nghiệp, tỉnh Bôlykhămxay (Lào), do Công ty Sông Đà 5 làm tổng thầu khiến 6 người tử vong và 2 người bị thương, những người này đều là người Việt. Nguyên nhân vụ việc do bình gas phát nổ. 4. Cháy tại Đài Loan, 6 người Việt tử vong: Ngày 14/12, vụ cháy lớn đã xảy ra tại ký túc xá lao động nước ngoài ở Đào Viên, Đài Loan, Trung Quốc, làm 6 người tử vong, 5 người bị thương do bỏng và hít phải khí độc. 5. Cháy tại TP Hồ Chí Minh làm 4 người trong 1 gia đình tử vong: Ngày 12/3, vụ cháy bùng phát tại một căn nhà trên Tỉnh Lộ 10 (phường Tân Tạo, quận Bình Tân, TP.HCM). Vụ việc làm 4 người trong một gia đình tử vong, trong đó có 2 trẻ song sinh. 6. Cháy nhà 4 tầng tại Hà Nội, làm 4 người trong 1 gia đình tử vong: Đêm 13/7, cháy trong căn nhà 4 tầng trên đường Xuân Đỉnh (Bắc Từ Liêm, Hà Nội) khiến 4 người trong 1 gia đình tử vong. 7. Cháy tại Bình Dương, 4 người trong gia đình tử vong: Ngày 26/2 một vụ cháy khủng khiếp xảy ra tại hẻm trên đường 30/4 - phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương khiến 4 người trong 1 gia đình tử vong. Nguyên nhân vụ cháy là do chập điện. 8. Cháy tại Đà Nẵng làm 3 người tử vong: Rạng sáng 5/4 một vụ cháy kinh hoàng xảy ra tại đường Nguyễn Tư Giản (phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn) khiến 3 người tử vong. Nguyên nhân đám cháy nghi do chập điện. 9. Cháy tiệm vàng ở Kiên Giang làm 3 người chết: Đêm 2/11, đám cháy xảy ra tại tiệm vàng Thạnh Dũng ở khu vực nhà lồng chợ Thứ Bảy (xã Đông Thái, huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang) làm 3 bà cháu tử vong. 10. Nổ xe khách kinh hoàng tại Bắc Ninh khiến 16 người thương vong: Đêm 21/2, chiếc khách giường nằm đang di chuyển trên quốc lộ 18 đã bất ngờ phát nổ tại địa phận xã Đào Viên (huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh). Vụ nổ khiến 2 người tử vong và 14 người khác bị thương. Qua xác minh, nguyên nhân vụ việc là do xe có chứa vật liệu nổ. 11. Cháy chuồng cọp tại phố Vọng, Hà Nội làm 2 mẹ con tử vong: Rạng sáng 19/7 tại nhà số 48 ngõ 41 phố Vọng, (phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội), xảy ra 1 vụ cháy nghiêm trọng khiến 2 mẹ con tử vong. 12. Cháy tại Chương Mỹ, Hà Nội làm 7 người thương vong: Vụ cháy kinh hoàng xảy ra tại căn nhà 5 tầng kinh doanh lốp, sửa chữa ô tô vào đêm 25/9, tại thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, Hà Nội. Vụ việc làm 2 người chết và 5 người bị thương, tài sản bị thiêu rụi hoàn toàn.

