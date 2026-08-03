“Nín thở” sống trong khu tập thể cũ xuống cấp trầm trọng ở Hà Nội

Cận cảnh chung cư 162 Trần Quang Khải có 3 mặt tiền sát phố cổ sau 40 năm sử dụng

VOV.VN - Chung cư 162 Trần Quang Khải (23B Hàng Tre, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội) sau hơn 40 năm sử dụng, công trình xuất hiện nhiều hạng mục hư hỏng, từ tường ẩm mốc, bong tróc đến các phần cơi nới chằng chịt. Đây là một trong những khu chung cư cũ người dân kỳ vọng sớm được cải tạo theo chủ trương của TP Hà Nội.