“Nín thở” sống trong khu tập thể cũ xuống cấp trầm trọng ở Hà Nội

VOV.VN - Chung cư 162 Trần Quang Khải (23B Hàng Tre, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội) sau hơn 40 năm sử dụng, công trình xuất hiện nhiều hạng mục hư hỏng, từ tường ẩm mốc, bong tróc đến các phần cơi nới chằng chịt. Đây là một trong những khu chung cư cũ người dân kỳ vọng sớm được cải tạo theo chủ trương của TP Hà Nội.
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VOV.VN - UBND cấp quận ở nội thành Hà Nội đã đưa ra các phương án cải tạo nhà tập thể cũ Thành Công, Giảng Võ, Ngọc Khánh, Trung Tự, Kim Liên với đề xuất thay thế bằng các tòa cao ốc từ 40 tầng trở lên làm nhà ở và kinh doanh thương mại.
VOV.VN - UBND cấp quận ở nội thành Hà Nội đã đưa ra các phương án cải tạo nhà tập thể cũ Thành Công, Giảng Võ, Ngọc Khánh, Trung Tự, Kim Liên với đề xuất thay thế bằng các tòa cao ốc từ 40 tầng trở lên làm nhà ở và kinh doanh thương mại.
VOV.VN - Theo Đồ án quy hoạch tỷ lệ 1/500, 30 chung cư cũ tại khu tập thể Trung Tự sẽ được tái thiết với không gian, kiến trúc, cảnh quan theo mô hình phát triển đô thị theo định hướng giao thông. Điểm cao nhất của đồ án là 45 tầng. Bố trí tập trung công trình công cộng, thương mại dịch vụ.
VOV.VN - Theo Đồ án quy hoạch tỷ lệ 1/500, 30 chung cư cũ tại khu tập thể Trung Tự sẽ được tái thiết với không gian, kiến trúc, cảnh quan theo mô hình phát triển đô thị theo định hướng giao thông. Điểm cao nhất của đồ án là 45 tầng. Bố trí tập trung công trình công cộng, thương mại dịch vụ.
VOV.VN - Thực hiện chương trình của Thành phố Hà Nội về đẩy mạnh cải tạo chung cư cũ trên địa bàn, UBND quận Ba Đình đã tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư và đã có phương án để cải tạo, xây dựng lại cụm nhà chung cư G6A, G6B, G22, G23, G24 Thành Công.
VOV.VN - Thực hiện chương trình của Thành phố Hà Nội về đẩy mạnh cải tạo chung cư cũ trên địa bàn, UBND quận Ba Đình đã tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư và đã có phương án để cải tạo, xây dựng lại cụm nhà chung cư G6A, G6B, G22, G23, G24 Thành Công.