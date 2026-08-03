English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

“Nín thở” sống trong khu tập thể cũ xuống cấp trầm trọng ở Hà Nội

Thứ Hai, 06:16, 03/08/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sau hơn 40 năm vận hành, Khu tập thể 23B Hàng Tre hiện xuống cấp nghiêm trọng với các dãy "chuồng cọp" chằng chịt và tường nứt vỡ. Trước chủ trương cải tạo của Thành phố, hàng trăm hộ dân tại đây bày tỏ sự đồng thuận cao, kỳ vọng dự án sớm triển khai để đảm bảo an cư, nâng cao chất lượng cuộc sống.

chung-cu-hang-tre.jpg

Cận cảnh chung cư 162 Trần Quang Khải có 3 mặt tiền sát phố cổ sau 40 năm sử dụng

VOV.VN - Chung cư 162 Trần Quang Khải (23B Hàng Tre, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội) sau hơn 40 năm sử dụng, công trình xuất hiện nhiều hạng mục hư hỏng, từ tường ẩm mốc, bong tróc đến các phần cơi nới chằng chịt. Đây là một trong những khu chung cư cũ người dân kỳ vọng sớm được cải tạo theo chủ trương của TP Hà Nội.

Đỗ Hưng-Sỹ Thành/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Cải tạo tập thể cũ bằng cao ốc từ 40 tầng: Nhà nước phải là “trọng tài” cân đối
Cải tạo tập thể cũ bằng cao ốc từ 40 tầng: Nhà nước phải là “trọng tài” cân đối

VOV.VN - UBND cấp quận ở nội thành Hà Nội đã đưa ra các phương án cải tạo nhà tập thể cũ Thành Công, Giảng Võ, Ngọc Khánh, Trung Tự, Kim Liên với đề xuất thay thế bằng các tòa cao ốc từ 40 tầng trở lên làm nhà ở và kinh doanh thương mại.

Cải tạo tập thể cũ bằng cao ốc từ 40 tầng: Nhà nước phải là “trọng tài” cân đối

Cải tạo tập thể cũ bằng cao ốc từ 40 tầng: Nhà nước phải là “trọng tài” cân đối

VOV.VN - UBND cấp quận ở nội thành Hà Nội đã đưa ra các phương án cải tạo nhà tập thể cũ Thành Công, Giảng Võ, Ngọc Khánh, Trung Tự, Kim Liên với đề xuất thay thế bằng các tòa cao ốc từ 40 tầng trở lên làm nhà ở và kinh doanh thương mại.

Tái thiết 30 chung cư cũ ở tập thể Trung Tự bằng 1 tòa nhà 45 tầng và 1 tòa 25 tầng
Tái thiết 30 chung cư cũ ở tập thể Trung Tự bằng 1 tòa nhà 45 tầng và 1 tòa 25 tầng

VOV.VN - Theo Đồ án quy hoạch tỷ lệ 1/500, 30 chung cư cũ tại khu tập thể Trung Tự sẽ được tái thiết với không gian, kiến trúc, cảnh quan theo mô hình phát triển đô thị theo định hướng giao thông. Điểm cao nhất của đồ án là 45 tầng. Bố trí tập trung công trình công cộng, thương mại dịch vụ.

Tái thiết 30 chung cư cũ ở tập thể Trung Tự bằng 1 tòa nhà 45 tầng và 1 tòa 25 tầng

Tái thiết 30 chung cư cũ ở tập thể Trung Tự bằng 1 tòa nhà 45 tầng và 1 tòa 25 tầng

VOV.VN - Theo Đồ án quy hoạch tỷ lệ 1/500, 30 chung cư cũ tại khu tập thể Trung Tự sẽ được tái thiết với không gian, kiến trúc, cảnh quan theo mô hình phát triển đô thị theo định hướng giao thông. Điểm cao nhất của đồ án là 45 tầng. Bố trí tập trung công trình công cộng, thương mại dịch vụ.

Hiện trạng 5 nhà tập thể cũ ở Hà Nội sẽ xây dựng thành chung cư mới
Hiện trạng 5 nhà tập thể cũ ở Hà Nội sẽ xây dựng thành chung cư mới

VOV.VN - Thực hiện chương trình của Thành phố Hà Nội về đẩy mạnh cải tạo chung cư cũ trên địa bàn, UBND quận Ba Đình đã tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư và đã có phương án để cải tạo, xây dựng lại cụm nhà chung cư G6A, G6B, G22, G23, G24 Thành Công.

Hiện trạng 5 nhà tập thể cũ ở Hà Nội sẽ xây dựng thành chung cư mới

Hiện trạng 5 nhà tập thể cũ ở Hà Nội sẽ xây dựng thành chung cư mới

VOV.VN - Thực hiện chương trình của Thành phố Hà Nội về đẩy mạnh cải tạo chung cư cũ trên địa bàn, UBND quận Ba Đình đã tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư và đã có phương án để cải tạo, xây dựng lại cụm nhà chung cư G6A, G6B, G22, G23, G24 Thành Công.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục