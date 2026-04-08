中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Ninh Bình xử lý khẩn cấp các điểm sạt lở đê biển Hải Thịnh trước mùa mưa bão

Thứ Tư, 07:36, 08/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 7/4, đoàn kiểm tra của tỉnh Ninh Bình đã kiểm tra thực địa tuyến đê biển Hải Thịnh 3 và các công trình đê, kè, cống trọng điểm nhằm đánh giá mức độ an toàn và đôn đốc tiến độ thi công trước mùa mưa bão năm 2026.

Tuyến đê biển Hải Thịnh 3 (đoạn K25+000 đến K26+920) thuộc tuyến đê biển Hải Hậu, xã Hải Thịnh là tuyến đê trực diện biển, đang chịu tác động mạnh của xói lở. Những năm gần đây, bãi biển phía trước chân đê liên tục bị hạ thấp, nền đê yếu, khiến nhiều vị trí mái kè bị sạt sập, lún võng, cấu kiện bê tông xô lệch, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Đặc biệt, từ cuối năm 2025 đến nay đã xảy ra 8 sự cố sạt lở nghiêm trọng. Điển hình là sự cố tại vị trí K25+570 do ảnh hưởng của Bão số 10 năm 2025 khiến mái kè và thân đê sạt sập hoàn toàn với chiều dài hàng chục mét, đe dọa trực tiếp an toàn tuyến đê. Tỉnh đã phải công bố tình huống khẩn cấp, huy động lực lượng xử lý giờ đầu và bố trí 6,5 tỷ đồng để khắc phục.

Huy động tối đa nhân lực, máy móc, thiết bị và vật tư, đẩy nhanh tiến độ thi công gia cố tuyến đê biển Hải Thịnh 3 

Ngoài ra, các đợt gió mùa kết hợp triều cường đầu năm 2026 tiếp tục gây sạt lở tại nhiều vị trí khác như K25+440, K25+485, K25+500. Hiện các điểm sự cố đã được xử lý bước đầu theo phương châm “4 tại chỗ”, song nguy cơ tái diễn vẫn rất lớn.

Trước thực trạng trên, tỉnh đã đề xuất nhiều dự án quy mô lớn nhằm nâng cấp toàn tuyến đê biển. Trong đó, dự án cải tạo, nâng cấp đê biển Hải Thịnh 3 cùng các tuyến liên quan có tổng mức đầu tư khoảng 2.300 tỷ đồng, dự kiến thực hiện giai đoạn 2025–2029.

Riêng dự án xử lý cấp bách đoạn từ K25+000 đến K27+120 với chiều dài hơn 2,1km có tổng vốn khoảng 230 tỷ đồng đang được khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư, dự kiến triển khai trong giai đoạn 2026 - 2027.

Song song đó, dự án thành phần đê biển Cồn Tròn - Hải Thịnh - Thịnh Long (tổng mức đầu tư 500 tỷ đồng) hiện đã đạt trên 96% khối lượng thi công. Các hạng mục như thềm cơ giảm sóng, kè mỏ hàn chữ T cơ bản hoàn thành, phấn đấu hoàn tất toàn bộ công trình trước ngày 30/4/2026. 

Tại khu vực đê cửa sông, hai công trình cống Cồn Tư và Cồn Năm đang được triển khai với tổng mức đầu tư thuộc dự án 280 tỷ đồng. Đến nay, cả hai công trình đã đạt khoảng 50% khối lượng, đang thi công phần móng. Các đơn vị thi công đã xây dựng phương án “bốn tại chỗ”, phối hợp vận hành hệ thống thủy lợi để đảm bảo sản xuất nông nghiệp không bị ảnh hưởng.

Đoàn kiểm tra của tỉnh Ninh Bình thực địa các tuyến đê biển xung yếu

Tại hiện trường, ông Trần Huy Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình, yêu cầu các đơn vị liên quan huy động tối đa nhân lực, máy móc, thiết bị và vật tư, đẩy nhanh tiến độ thi công, phấn đấu hoàn thành các hạng mục trước ngày 30/4/2026, kịp thời ứng phó mùa mưa bão.

Cùng với đó, công tác giám sát thi công được yêu cầu siết chặt, bố trí cán bộ có năng lực, kinh nghiệm trực tiếp theo dõi tại hiện trường; thi công phải tuân thủ đúng hồ sơ thiết kế được duyệt, kịp thời khắc phục các tồn tại phát sinh, bảo đảm chất lượng và mỹ quan công trình. Đối với các công trình đang thi công dở dang, đặc biệt là hệ thống kè, mỏ hàn và các đoạn đê xung yếu, cần xây dựng phương án bảo vệ chi tiết, chủ động ứng phó với tình huống thiên tai.
Để đảm bảo an toàn tuyến đê biển Hải Thịnh 3 trong mùa mưa bão năm 2026, tỉnh kiến nghị bố trí thêm kinh phí để sửa chữa các vị trí mái kè hư hỏng, đồng thời bổ sung vật tư dự trữ như đá hộc, cấu kiện bê tông đúc sẵn tại khu vực trọng điểm.

Việc khẩn trương gia cố, hoàn thiện các công trình đê điều được xác định là nhiệm vụ cấp bách, nhằm bảo vệ an toàn dân cư, sản xuất và hạ tầng ven biển trước diễn biến ngày càng phức tạp của thiên tai.

Ninh Bình hoàn thành khắc phục sự cố đê biển Hải Thịnh

VOV.VN - Ông Trần Anh Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Ninh Bình, Trưởng Ban chỉ huy tiền phương, cho biết đến 20h tối 29/9, công tác khắc phục sự cố đê biển tại hai xã Hải Thịnh đã cơ bản hoàn thành, bảo đảm an toàn cho người dân và tài sản.

Vân Hồng-CTVTrần Hồng/VOV.VN
Tag: Ninh Bình Hải Thịnh đê biển Hải Thịnh sạt lở đê biển Hải Thịnh Ninh Bình xử lý sạt lở đê biển gia cố đê biển trước mùa mưa bão
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục