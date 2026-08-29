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Nổ lớn làm sập tường 4 phòng trọ ở xã Bình Xuyên, Phú Thọ

Thứ Bảy, 17:39, 29/08/2026
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VOV.VN - Vụ nổ lớn tại Phú Thọ khiến tường bao 4 phòng trọ trên tầng cao nhất của một tòa nhà bị thổi bay, mái tôn đổ sập, mảnh vỡ văng xa hàng trăm mét.

Khoảng 13h ngày 29/8, người dân khu dân cư Thiện Kế, xã Bình Xuyên, tỉnh Phú Thọ, bất ngờ nghe tiếng nổ lớn phát ra từ một tòa nhà trọ 4 tầng, nơi chủ yếu cho công nhân thuê.

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Bốn phòng trọ bị thổi bay sau vụ nổ. Ảnh MXH.

Ngay sau tiếng nổ, nhiều âm thanh rơi vỡ liên tiếp phát ra từ khu vực tòa nhà. Sức ép từ vụ nổ khiến một phần công trình bị hư hỏng, nhiều mảnh vỡ văng ra khu vực xung quanh.

Anh Nguyễn Luân, một người dân sống cách hiện trường khoảng 1 km, cho biết thời điểm xảy ra vụ việc, anh đang cắt tóc thì nghe tiếng nổ rất lớn. Mái nhà rung mạnh khiến anh ban đầu tưởng xảy ra động đất.

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Nổ lớn thổi bay tường 4 phòng trọ ở Phú Thọ

"Tại hiện trường, nhiều nhà liền kề bị mảnh vỡ văng trúng, làm thủng mái và hư hại tài sản", anh Luân cho biết.

Tại hiện trường, phần tường bao của 4 phòng trọ ở tầng cao nhất bị sức ép phá hỏng, khu vực này chỉ còn lại phần khung. Phần mái tôn phía dưới cũng bị đổ sập. Gạch đá và nhiều mảnh vỡ từ công trình văng xa hàng trăm mét.

Theo người dân địa phương, tòa nhà có khoảng 40 phòng trọ, mỗi tầng bố trí từ 8-10 phòng và chủ yếu phục vụ công nhân thuê trọ.

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Nổ lớn làm sập tường 4 phòng trọ ở xã Bình Xuyên, Phú Thọ

Sau khi nhận được thông tin, lực lượng chức năng xã Bình Xuyên đã nhanh chóng có mặt, phong tỏa hiện trường và triển khai các biện pháp xử lý hậu quả vụ việc.

Lãnh đạo xã Bình Xuyên cho biết vụ nổ có thương vong. Tuy nhiên, đến chiều 29/8, cơ quan chức năng chưa xác định cụ thể danh tính cũng như số người thương vong.

Nguyên nhân vụ nổ đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.

Phi Long-Đức Đông/VOV.VN
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