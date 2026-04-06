Nổ máy nghiền dăm bào gây cháy nhà xưởng ở TP.HCM, 3 người bị thương

Vào khoảng 15h14 ngày 6/4, Trung tâm chỉ huy nhận được tin báo cháy tại nhà xưởng chế biến mùn cưa của ông Nguyễn Văn Sơn, ở đường Vĩnh Tân 34, phường Vĩnh Tân, TP.HCM. Ngay lập tức, Đội Chữa cháy- Cứu nạn cứu hộ khu vực 32, thuộc Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP.HCM đã điều động 5 xe chữa cháy cùng 30 cán bộ chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường.

Lực lượng có mặt chữa cháy

Lực lượng chức năng đã có mặt và triển khai đội hình để ngăn chặn và chống cháy lan. Do chất cháy chủ yếu là mùn cưa, vật liệu dễ bắt lửa và sinh khói đậm đặc, khiến công tác dập lửa gặp nhiều khó khăn.

Được biết, khu vực xảy ra cháy là nhà xưởng sản xuất có diện tích khoảng 700m2. Đây là công trình không có giấy phép xây dựng, được dựng tạm bằng kết cấu cột kèo và mái tôn cũ. Ngọn lửa đã nhanh chóng lan rộng trên toàn bộ diện tích xưởng.

Vụ cháy đã khiến 3 người bị thương, bao gồm: ông Nguyễn Văn Sỹ (SN 1991, quê Cần Thơ); anh Trần Trí Thức (SN 2002, quê Cần Thơ); bà Vy Thị Mây (SN 1986, quê Nghệ An).

Hiện trường vụ cháy

Hiện tại, lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực triển khai công tác chữa cháy và thống kê thiệt hại về tài sản. Theo nhận định ban đầu từ cơ quan chức năng, nguyên nhân dẫn đến vụ hỏa hoạn là do nổ máy nghiền dăm bào trong quá trình sản xuất, sau đó lửa bén vào lớp mùn cưa khô gây cháy lớn.

Vụ việc hiện đang được Đội Chữa cháy-Cứu nạn cứu hộ khu vực 32 tiếp tục xử lý và điều tra làm rõ.