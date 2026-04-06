Nổ máy nghiền dăm bào gây cháy nhà xưởng ở TP.HCM, 3 người bị thương

Thứ Hai, 17:21, 06/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Một vụ hỏa hoạn vừa xảy ra chiều 6/4 tại một cơ sở chế biến mùn cưa trên địa bàn phường Vĩnh Tân, TP.HCM (trước là TP.Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) khiến 3 người bị thương, toàn bộ nhà xưởng rộng khoảng 700m2 bị lửa bao trùm.

Vào khoảng 15h14 ngày 6/4, Trung tâm chỉ huy nhận được tin báo cháy tại nhà xưởng chế biến mùn cưa của ông Nguyễn Văn Sơn, ở đường Vĩnh Tân 34, phường Vĩnh Tân, TP.HCM. Ngay lập tức, Đội Chữa cháy- Cứu nạn cứu hộ khu vực 32, thuộc Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP.HCM đã điều động 5 xe chữa cháy cùng 30 cán bộ chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường.

Lực lượng có mặt chữa cháy 

Lực lượng chức năng đã có mặt và triển khai đội hình để ngăn chặn và chống cháy lan. Do chất cháy chủ yếu là mùn cưa, vật liệu dễ bắt lửa và sinh khói đậm đặc, khiến công tác dập lửa gặp nhiều khó khăn.

Được biết, khu vực xảy ra cháy là nhà xưởng sản xuất có diện tích khoảng 700m2. Đây là công trình không có giấy phép xây dựng, được dựng tạm bằng kết cấu cột kèo và mái tôn cũ. Ngọn lửa đã nhanh chóng lan rộng trên toàn bộ diện tích xưởng.

Vụ cháy đã khiến 3 người bị thương, bao gồm: ông Nguyễn Văn Sỹ (SN 1991, quê Cần Thơ); anh Trần Trí Thức (SN 2002, quê Cần Thơ); bà Vy Thị Mây (SN 1986, quê Nghệ An).

Hiện trường vụ cháy 

Hiện tại, lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực triển khai công tác chữa cháy và thống kê thiệt hại về tài sản. Theo nhận định ban đầu từ cơ quan chức năng, nguyên nhân dẫn đến vụ hỏa hoạn là do nổ máy nghiền dăm bào trong quá trình sản xuất, sau đó lửa bén vào lớp mùn cưa khô gây cháy lớn.

Vụ việc hiện đang được Đội Chữa cháy-Cứu nạn cứu hộ khu vực 32 tiếp tục xử lý và điều tra làm rõ.

Phát hiện một thi thể sau vụ cháy nhà xưởng ở TP.HCM

VOV.VN - Chiều 16/9, sau khi dập tắt hoàn toàn đám cháy tại một nhà xưởng kinh doanh hạt nhựa, sơn ở phường Thuận Giao,TP.HCM (trước đây là tỉnh Bình Dương), lực lượng chức năng đã phát hiện một thi thể nam giới bên trong.

Thiên Lý/VOV - TP.HCM
Tag: cháy nhà xưởng TP.HCM mùn cưa hỏa hoạn nổ máy nghiền điều tra nguyên nhân
Từ vụ cháy xưởng gây chết người ở Hà Nội: Nhan nhản nhà xưởng xây dựng trái phép

VOV.VN - Vụ cháy xưởng xảy ra ngày 30/3 tại phường Thanh Liệt khiến 1 người tử vong đã phơi bày thực trạng hàng trăm nhà xưởng xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp tồn tại nhiều năm. Những vi phạm kéo dài từ thời xã Tân Triều (cũ) cho thấy lỗ hổng quản lý đất đai, TTXD, PCCC tiềm ẩn nguy cơ nghiêm trọng cháy nổ...

Cháy nhà xưởng 600m2 ở cụm công nghiệp Lê Hồ, Ninh Bình

VOV.VN - Khoảng 8h40 ngày 11/2, một vụ cháy lớn bùng phát tại nhà xưởng rộng khoảng 600m2 trong Cụm công nghiệp Lê Hồ (Ninh Bình). Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã nhanh chóng huy động phương tiện, khống chế đám cháy sau khoảng 20 phút, vụ việc không gây thiệt hại về người nhưng thiệt hại lớn về tài sản.

Cháy xưởng pallet nhựa, 8 căn nhà dân bị cháy xém tường phía sau

VOV.VN - Chiều 28/1, một vụ hỏa hoạn bùng phát tại xưởng sản xuất pallet nhựa trên đường Đông Thạnh 8, xã Đông Thạnh (huyện Hóc Môn cũ), TP.HCM, khiến 8 nhà dân xung quanh bị cháy xém.

