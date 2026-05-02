Nữ sinh Đồng Nai bị bạn nam cùng lớp dùng AI chế ảnh nhạy cảm vì mâu thuẫn

Vừa qua, trên địa bàn xã Tân Hưng, tỉnh Đồng Nai (trước là huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước) đã xảy ra một vụ việc liên quan đến an ninh mạng học đường.

Theo xác minh từ cơ quan chức năng, em Đ.D (nam học sinh lớp 8) đã sử dụng phần mềm trí tuệ nhân tạo (AI) để cắt ghép, tạo ra 2 hình ảnh nhạy cảm giả mạo từ hình ảnh đời thường của bạn nữ cùng lớp là em T.L.Đ.

Công an xã động viên tinh thần cho em T.L.Đ, giúp em ổn định tâm lý trước các thông tin bị bịa đặt.

Sau khi tạo ra các hình ảnh này, Đ.D đã gửi cho bạn bè, gây hiểu lầm về nhân phẩm của nữ sinh T.L.Đ.

Nghiêm trọng hơn, do có mâu thuẫn cá nhân từ trước, em T.K.C (cùng lớp) đã tiếp tục phát tán những hình ảnh giả mạo này cho nhiều học sinh khác, khiến thông tin sai sự thật lan truyền, gây áp lực tâm lý nặng nề cho nạn nhân.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an xã Tân Hưng đã nhanh chóng phối hợp cùng nhà trường và gia đình để xác minh. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an khẳng định toàn bộ hình ảnh nhạy cảm trên là giả mạo, được tạo dựng hoàn toàn bằng công nghệ AI.

Cơ quan công an phối hợp với thân nhân và nhà trường làm việc với các trường hợp liên quan.

Cơ quan công an đã kịp thời thu hồi và xóa bỏ toàn bộ dữ liệu vi phạm trên không gian mạng, làm việc với các học sinh liên quan. Các em đã nhận thức được hành vi vi phạm, công khai xin lỗi nạn nhân và cam kết không tái phạm.

Công an cũng trực tiếp động viên, giúp em T.L.Đ ổn định tinh thần, vượt qua khủng hoảng trước sự việc bị bôi nhọ.

Vụ việc là minh chứng cho thấy công nghệ AI nếu rơi vào tay những người chưa có nhận thức đầy đủ về pháp luật sẽ trở thành công cụ tấn công nguy hiểm.

Qua đây, cơ quan công an khuyến cáo, gia đình cần quản lý chặt chẽ việc sử dụng điện thoại và mạng xã hội của con em mình. Định hướng cho học sinh sử dụng internet an toàn, lành mạnh. Giúp các em hiểu rõ việc tạo dựng, chia sẻ thông tin sai sự thật là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng.

Không sử dụng các phần mềm chỉnh sửa ảnh, công nghệ số vào mục đích xấu, gây tổn hại đến danh dự, nhân phẩm của người khác. Khi phát hiện các nội dung xấu độc, cần báo ngay cho gia đình, nhà trường hoặc cơ quan Công an để được can thiệp kịp thời.