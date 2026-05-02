Nữ sinh Đồng Nai bị bạn nam cùng lớp dùng AI chế ảnh nhạy cảm vì mâu thuẫn

Thứ Bảy, 11:48, 02/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chỉ vì mâu thuẫn tuổi học trò, một nam sinh tại Đồng Nai đã dùng phần mềm AI cắt ghép gương mặt bạn nữ cùng lớp vào hình ảnh nhạy cảm rồi phát tán lên mạng xã hội. Vụ việc cho thấy những hiểm họa khó lường khi công nghệ trí tuệ nhân tạo bị sử dụng sai mục đích.

Vừa qua, trên địa bàn xã Tân Hưng, tỉnh Đồng Nai (trước là huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước) đã xảy ra một vụ việc liên quan đến an ninh mạng học đường.

Theo xác minh từ cơ quan chức năng, em Đ.D (nam học sinh lớp 8) đã sử dụng phần mềm trí tuệ nhân tạo (AI) để cắt ghép, tạo ra 2 hình ảnh nhạy cảm giả mạo từ hình ảnh đời thường của bạn nữ cùng lớp là em T.L.Đ.

Công an xã động viên tinh thần cho em T.L.Đ, giúp em ổn định tâm lý trước các thông tin bị bịa đặt.

Sau khi tạo ra các hình ảnh này, Đ.D đã gửi cho bạn bè, gây hiểu lầm về nhân phẩm của nữ sinh T.L.Đ.

Nghiêm trọng hơn, do có mâu thuẫn cá nhân từ trước, em T.K.C (cùng lớp) đã tiếp tục phát tán những hình ảnh giả mạo này cho nhiều học sinh khác, khiến thông tin sai sự thật lan truyền, gây áp lực tâm lý nặng nề cho nạn nhân.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an xã Tân Hưng đã nhanh chóng phối hợp cùng nhà trường và gia đình để xác minh. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an khẳng định toàn bộ hình ảnh nhạy cảm trên là giả mạo, được tạo dựng hoàn toàn bằng công nghệ AI.

Cơ quan công an phối hợp với thân nhân và nhà trường làm việc với các trường hợp liên quan.

Cơ quan công an đã kịp thời thu hồi và xóa bỏ toàn bộ dữ liệu vi phạm trên không gian mạng, làm việc với các học sinh liên quan. Các em đã nhận thức được hành vi vi phạm, công khai xin lỗi nạn nhân và cam kết không tái phạm.

Công an cũng trực tiếp động viên, giúp em T.L.Đ ổn định tinh thần, vượt qua khủng hoảng trước sự việc bị bôi nhọ.

Vụ việc là minh chứng cho thấy công nghệ AI nếu rơi vào tay những người chưa có nhận thức đầy đủ về pháp luật sẽ trở thành công cụ tấn công nguy hiểm.

Qua đây, cơ quan công an khuyến cáo, gia đình cần quản lý chặt chẽ việc sử dụng điện thoại và mạng xã hội của con em mình. Định hướng cho học sinh sử dụng internet an toàn, lành mạnh. Giúp các em hiểu rõ việc tạo dựng, chia sẻ thông tin sai sự thật là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng.

Không sử dụng các phần mềm chỉnh sửa ảnh, công nghệ số vào mục đích xấu, gây tổn hại đến danh dự, nhân phẩm của người khác. Khi phát hiện các nội dung xấu độc, cần báo ngay cho gia đình, nhà trường hoặc cơ quan Công an để được can thiệp kịp thời.

Triệt phá đường dây “chạy án” dùng AI cắt ghép ảnh lãnh đạo

Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) cho biết, từ điều tra một vụ “chạy án” liên quan hai cơ sở massage ở Khánh Hòa, cơ quan Công an đã phát hiện đường dây lừa đảo sử dụng công nghệ AI cắt ghép hình ảnh lãnh đạo cấp cao, đăng trên Facebook để chiếm đoạt tài sản của người thân các đối tượng trong vụ án mại dâm.

Thiên Lý/VOV-TP.HCM
Tag: AI dùng AI cắt ghép ảnh chế ảnh nhậy cảm cắt ghép ảnh trí tuệ nhân tạo Đồng Nai
Dùng AI để cắt ghép ảnh nóng, lừa bán dâm trên mạng
VOV.VN - Ngày 16/10, Công an Quận Bình Thạnh, TP.HCM đang điều tra về hành vi Cưỡng đoạt tài sản của đối tượng Võ Tấn L.

Chiêu trò cắt ghép ảnh deepfake để tống tiền, lừa đảo trực tuyến đang gia tăng
VOV.VN - Hiện nay, với sự phát triển của trí tuệ nhân tạo, công nghệ deepfake đang trở thành công cụ nguy hiểm cho tội phạm tống tiền, lừa đảo trực tuyến. Thông qua nền tảng mạng xã hội, các đối tượng xấu dễ dàng lợi dụng để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

Cảnh giác chiêu trò cắt ghép hình ảnh nhạy cảm để tống tiền
VOV.VN - Thời gian gần đây thường xuyên xuất hiện tình trạng tội phạm lợi dụng các hình ảnh, video của người dân được công khai trên không gian mạng để chỉnh sửa, cắt, ghép tạo nội dung nhạy cảm nhằm đe dọa, tống tiền.

