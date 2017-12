Nữ sinh lớp 9 tử vong sau khi bị chó cắn vào ngón tay

Ngày 30/12, trao đổi với phóng viên ông Lương Văn Sơn – Chủ tịch UBND xã Châu Kim, huyện Quế Phong, Nghệ An xác nhận, tại địa phương vừa có trường hợp tử vong sáng nay do bị chó dại cắn. Nạn nhân được xác định là em Hà Thị Linh, học sinh lớp 9.

Người thân đau đớn trước cái chết đột ngột của nữ sinh lớp 9 (ảnh Hùng Cường).

Theo gia đình nạn nhân, thời gian gần đây Linh bị con chó nhỏ của gia đình cắn vào ngón cái của bàn tay phải nhưng cháu không nói cho ai biết. Hai ngày gần đây mẹ của Linh có đi đám ma người ở trong bản về thì thấy cháu có biểu hiện sốt, sợ nước.

Sáng 28/12, Linh lên cơn co giật, sốt rất cao sau đó gia đình đưa đi cấp cứu tại Trung tâm y tế huyện Quế Phong cấp cứu với các triệu chứng bệnh dại do virut. Nạn nhân sau đó được chuyển xuống bệnh viện Sản nhi Nghệ An nhưng bệnh tình của Linh đã quá nặng không thể cứu chữa.

Nạn nhân được gia đình đưa về nhà và tử vong sau đó./.

