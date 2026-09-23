Nước rỉ qua trần hầm B2 Stown Tham Lương sau mưa lớn, cư dân lo lắng

Nước rỉ qua trần bê tông

Theo phản ánh của cư dân, sau trận mưa lớn chiều 22/9, tại tầng hầm B2 chung cư Stown Tham Lương xuất hiện tình trạng nước rỉ, nhỏ xuống từ một số vị trí trên trần bê tông. Video cư dân cung cấp cho thấy bề mặt trần xuất hiện nhiều vệt ẩm, có vị trí nước nhỏ liên tục xuống khu vực phía dưới. Đây là tầng hầm được sử dụng để xe, đồng thời bố trí nhiều hệ thống kỹ thuật của tòa nhà. Hiện chưa có kết luận chuyên môn về nguyên nhân. Nước có thể xâm nhập từ lớp chống thấm, khe thi công, mạch ngừng, hệ thống kỹ thuật hoặc các vị trí tiếp giáp. Hình ảnh hiện trường cũng chưa đủ căn cứ để kết luận công trình có vấn đề về kết cấu chịu lực. Tuy nhiên, hiện tượng nước xuất hiện trên trần tầng hầm khiến nhiều cư dân bất an.

Mưa lớn chiều 22/9, tại tầng hầm B2 chung cư Stown Tham Lương xuất hiện tình trạng nước rỉ, nhỏ xuống từ một số vị trí trên trần bê tông

Trong nhóm cộng đồng của chung cư, một cư dân đặt câu hỏi: “Có khi nào sập luôn không, sao nước trong bê tông lại chảy ra được?”. Một số người khác đề nghị tập hợp hình ảnh, video gửi chủ đầu tư, yêu cầu kiểm tra và có phản hồi chính thức.

Dự án từng có thời gian bàn giao kéo dài

Dự án gặp nhiều lùm xùm liên quan đến tiện ích cho cư dân

Stown Tham Lương không phải dự án mới. Theo thông tin công bố năm 2022, Sở Xây dựng TP.HCM tiếp nhận hồ sơ chuyển nhượng chung cư CC1 - khối B thuộc dự án Khu nhà ở tái định cư Tham Lương từ Công ty TNHH Chung Trang Linh sang Công ty Cổ phần STC Corporation. Phần dự án chuyển nhượng có diện tích hơn 3.205m², quy mô 352 căn hộ, 2 tầng hầm, 18 tầng và mái che thang.

Trên website doanh nghiệp, Stown Tham Lương được giới thiệu gồm hai block liền kề với nhiều tiện ích như công viên, khu café sân vườn và các tiện ích phục vụ cư dân. Một website mang thương hiệu STC từng giới thiệu dự án có hồ bơi, công viên, phố đi bộ, siêu thị... và dự kiến bàn giao vào quý IV/2023. Trong khi đó đến nay các tiện ích mà công ty này quảng cáo lại không có.

Bên cạnh tiến độ, cư dân còn phản ánh một số vấn đề liên quan đến hạ tầng, chất lượng hoàn thiện và tiến độ đưa các tiện ích vào sử dụng. Vì vậy, sự cố nước rỉ tại hầm B2 sau trận mưa ngày 22/9 tiếp tục làm dấy lên những câu hỏi về chất lượng hoàn thiện và công tác bảo trì công trình.