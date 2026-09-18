Vi phạm tại chung cư HH Linh Đàm: Kéo dài càng lâu gây hậu quả càng nghiêm trọng và phức tạp

Chấp nhận rủi ro để mua nhà

Trường hợp của anh Thắng chia sẻ dưới đây cũng là lý do của gần như hầu hết cư dân mua nhà ở đây vì vừa túi tiền so với các căn hộ cùng khu vực, lại nằm trong khu bán đảo Linh Đàm, thuận lợi, gần trung tâm dù chưa có sổ hồng.

Căn hộ dự án tổ hợp chung cư HH Linh Đàm vẫn chưa được cấp sổ hồng

Cách đây gần 5 năm, sau nhiều lần đắn đo, cân nhắc tài chính, vợ chồng anh Phạm Văn Thắng quyết định lựa chọn mua một căn hộ rộng 72m2 ở chung cư HH Linh Đàm (Hà Nội).

Căn hộ anh Thắng mua lại có giá gần 1,5 tỷ đồng đã bao gồm nội thất. Thời điểm đó, với số tiền trên nếu để lựa chọn mua được căn hộ chung cư tương đương mà ngay trung tâm Hà Nội với anh Thắng là điều không hề dễ dàng.

Anh Thắng cho biết, để mua được căn nhà trên, vợ chồng anh cũng khá chật vật trong thời gian đầu. Hai bên giao dịch qua hợp đồng mua bán, không có sổ hồng, anh còn phải tất toán 400 triệu tiền vay ngân hàng cho chủ cũ.

"Dù có một số bất cập thì cũng phải thừa nhận, ở đây tôi di chuyển ra bến xe cũng gần hoặc có về quê cũng thuận tiện. Từ đây đi các khu vực khác cũng như trung tâm nhanh, tiện ích nhiều, mua cái gì cũng có chứ không giống một số khu khác rất ít tiện ích", anh Thắng chia sẻ.

Sau bao năm, anh Thắng vẫn quyết định gắn bó với nơi ở này bởi nếu bán đi mua nơi khác anh cũng không biết mua ở đâu.

"Nguyện vọng của cư dân HH Linh Đàm là Thành phố tạo điều kiện cho người dân an tâm sinh sống tại chỗ. Quá trình xử lý phải minh bạch, công bằng và bảo đảm quyền lợi hợp pháp của những người mua nhà ở đây", anh Thắng nói.

Ông Nguyễn Thê Điệp, Phó Chủ tịch Câu lạc bộ BĐS Hà Nội cho biết, trong lúc thị trường rất khan hiếm nhà giá rẻ chủ đầu tư xây dựng nhiều toà nhà chung cư phù hợp với túi tiền người dân. Tuy nhiên, tính pháp lý không cao cũng sẽ có rủi ro cho người dân khi mua nhà ở đây nhưng họ không có sự lựa chọn.

Theo ông Điệp, những sai phạm tại chung cư HH Linh Đàm là do sự buông lỏng và tắc trách của cơ quan quản lý. Đối với cá nhân doanh nghiệp vì tối ưu lợi nhuận nên bằng mọi cách xây dựng sai quy định.

"Để khắc phục việc này, quan điểm của tôi, Hà Nội cần có biện pháp xử lý dứt điểm, đặc biệt cần có chính sách thoả đáng cho người dân vì sai phạm là của doanh nghiệp, người mua nhà họ không sai”, ông Điệp nói.

Không thể để dân gánh hậu quả

Việc phá vỡ quy hoạch tại dự án chung cư HH Linh Đàm khiến cho chính quyền phường Hoàng Liệt gặp rất nhiều khó khăn trong công tác quản lý đô thị. Tình trạng thiếu trường học, nơi khám bệnh, bãi đậu xe... trở thành "điểm nóng" của Thủ đô về hạ tầng dân sinh.

Ông Tạ Việt Dũng, Phó Chủ tịch UBND phường Hoàng Liệt (Hà Nội) cho biết, những sai phạm này không chỉ gây hệ lụy về hạ tầng mà còn không đảm bảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn công trình và phòng cháy, chữa cháy, trực tiếp dẫn đến việc ách tắc thủ tục cấp Giấy chứng nhận cho người mua nhà.

Ông Dũng nhấn mạnh: "Người dân cần bình tĩnh lắng nghe, nắm bắt thông tin từ các kênh chính thống. Toàn bộ quy trình đang được triển khai trên tinh thần bảo vệ quyền lợi nhân dân ở mức cao nhất".

Tổ hợp chung cư HH Linh Đàm đã đưa vào sử dụng hơn 10 năm

Theo các chuyên gia, người dân không phải là chủ thể quyết định việc dự án tăng thêm tầng, thay đổi thiết kế, chia nhỏ căn hộ hay thay đổi công năng. Họ cũng không phải là bên thực hiện nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư với Nhà nước. Nhiều người chỉ đơn giản là mua một căn hộ để ở nên không thể để họ gánh hậu quả.

Chuyên gia kinh tế Vũ Đình Ánh cho rằng, cần xử lý dứt điểm những dự án sai phạm để bảo đảm kỷ cương quản lý nhà nước. Cụ thể những sai phạm tại chung cư HH Linh Đàm, Thành phố Hà Nội cần có cơ chế minh bạch để giúp bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân.

“Bài học rút ra là cần xử lý ngay không để sai phạm kéo dài gây hậu quả ngày càng nghiêm trọng và phức tạp. Bên cạnh đó, cần có quy định pháp luật về xử lý sai phạm đối với chủ đầu tư để bảo vệ lợi ích cho các hộ dân, tránh tình trạng “nước đến chân mới nhảy”, ông Ánh nói.

Anh Nguyễn Đúc Phúc - một cư dân sống ở chung cư HH Linh Đàm bày tỏ: “Chúng tôi đã chờ đợi quá lâu để quyền lợi chính đáng của mình được giải quyết. Việc Hà Nội yêu cầu rà soát, phân loại và đưa ra phương án xử lý cụ thể cho từng dự án khiến cư dân rất kỳ vọng. Chúng tôi mong những vướng mắc sẽ sớm được tháo gỡ để người dân được cấp sổ hồng, yên tâm ổn định cuộc sống và thực sự được bảo đảm quyền sở hữu đối với căn nhà mà mình đã bỏ tiền mua.”