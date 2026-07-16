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Nước sông Cầu tiếp tục lên, Thủy điện Thác Giềng 1 mở cửa xả tràn

Thứ Năm, 14:59, 16/07/2026
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VOV.VN - Mực nước sông Cầu đang tiếp tục dâng và dự báo tăng thêm 1-2m trong ngày, đêm 16/7. Nhà máy Thủy điện Thác Giềng 1 đã vận hành mở cửa xả tràn từ 10 giờ sáng với lưu lượng ban đầu khoảng 50m³/s. Cơ quan chức năng cảnh báo nguy cơ ngập úng, lũ quét và sạt lở đất.

Hiện mực nước trên sông đang lên và dự báo trong ngày, đêm nay (16/7), lũ trên sông Cầu sẽ tiếp tục tăng với biên độ từ 1 đến 2 mét.

Theo thông báo của Nhà máy Thủy điện Thác Giềng 1, từ 10 giờ sáng nay, đơn vị bắt đầu vận hành mở cửa xả tràn với lưu lượng ban đầu khoảng 50 mét khối mỗi giây và sẽ điều chỉnh tăng theo diễn biến lũ.

nuoc song cau tiep tuc len, thuy dien thac gieng 1 mo cua xa tran hinh anh 1
Cán bộ Hạt quản lý đê, Chi cục Thuỷ lợi và Phòng chống thiên tai tỉnh Thái Nguyên kiểm tra bờ hữu đê sông Cầu, tỉnh Thái nguyên

Cơ quan chức năng cảnh báo nguy cơ ngập úng tại khu vực đô thị, vùng trũng thấp, ngầm tràn, ven sông suối; lũ quét tại các suối nhỏ vùng núi; sạt lở đất tại các sườn dốc, taluy, khu dân cư và các công trình đang thi công. Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ được xác định ở cấp 1.

Người dân cần theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, hạn chế qua các khu vực ngập sâu, nước chảy xiết và chủ động thực hiện các biện pháp phòng, tránh để bảo đảm an toàn.

Danh Thiết/VOV.VN
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