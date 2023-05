Nuôi chó dữ: Không cấm cũng chẳng quản, cộng đồng bất an đến bao giờ?

Mẹ bị chó Pitbull của con gái cắn tử vong

VOV.VN - Sáng 18/5, Thượng tá Đàm Bảo Quân, Trưởng Công an thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương cho biết, công an đã phối hợp cùng các bên liên quan đang làm rõ vụ chó Pitbull cắn chết người.