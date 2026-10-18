Nuôi tóc gần bốn năm để hiến tặng trẻ em bị ung thư

Sáng 18/10, Ngày hội hiến tóc “Trạm tóc ước mơ” do Mạng lưới Vì trẻ em ung thư phối hợp với Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương, Phòng Tổ chức cán bộ, Công an TP. Hà Nội tổ chức thu hút đông đảo người dân tham gia. Những người đến đây cùng chia sẻ mong muốn trao tặng một phần mái tóc của mình, giúp các em nhỏ đang điều trị ung thư thêm tự tin.

Những mái tóc giả được trao cho các bệnh nhân ung thư ở Viện Huyết học Truyền máu Trung ương

Dành mái tóc đã nuôi nhiều năm cho người bệnh

Trong những người tham gia ngày hội có anh Nguyễn Hoàng Giang, 42 tuổi, ở Hà Nội. Anh bắt đầu nuôi tóc từ tháng 1/2023 với mục đích hiến tặng. Gần bốn năm qua, mái tóc dài đôi khi khiến việc gội đầu bất tiện, nhưng với anh, đó không phải trở ngại.

Từng nhiều lần hiến máu tại viện, anh Giang biết đến hoạt động hiến tóc và quyết định tham gia. “Tôi muốn hiến tóc cho các em đang phải điều trị bệnh, bị rụng tóc. Mong các em điều trị khỏi và tóc có thể mọc trở lại bình thường”, anh Giang chia sẻ.

Cũng biết đến chương trình qua những lần đi hiến máu, chị Nguyễn Ly, ở Hà Nội, đã dự định hiến tóc từ trước. Tuy nhiên, một, hai tháng trước, thấy tóc có vẻ chưa đủ dài, chị tiếp tục chờ. Hôm nay, chị đến viện để vừa hiến máu, vừa hiến tóc.

Phần tóc chị Ly hiến dài 25 cm. Trước khi cắt, chị hỏi người phụ trách xem tóc đã đáp ứng điều kiện hay chưa. Chị cho biết, nếu chưa đủ độ dài, chị sẽ tiếp tục nuôi và mang đến vào dịp khác.

Đây là lần thứ 2 chị Ly hiến tóc, nhưng là lần đầu trực tiếp tham gia chương trình. Năm ngoái, chị cắt tóc ở nhà rồi nhờ người thân mang đến điểm thu nhận. “Tôi không có nhiều điều kiện để hỗ trợ xã hội nên việc gì trong khả năng, có thể tham gia thì tôi cứ làm. Trước hết, bản thân tôi cảm thấy thoải mái. Nếu giúp được ai đó, tôi cũng rất vui”, chị Ly nói.

Đến ngày hội, chị Ly còn đưa con đi cùng. Chị mong con được tận mắt nhìn thấy các hoạt động xã hội, từ đó biết thêm về những việc tốt mà mình có thể làm.

Niềm vui khi nhận tóc giả

Theo mẹ đến Ngày hội hiến tóc “Trạm tóc ước mơ”, em Nguyễn Huyền Anh, 12 tuổi, tiếp tục cắt mái tóc dài để dành tặng các bạn mắc bệnh ung thư. Đây là lần thứ hai Huyền Anh hiến tóc, sau lần đầu tiên khi em 10 tuổi.

Em Nguyễn Huyền Anh, 12 tuổi ở Hưng Yên tham gia hiến tóc

“Lần đầu đến hiến tóc, con hồi hộp và lo lắng. Con biết mái tóc của mình sẽ dành cho các bạn bị ung thư, cần được giúp đỡ. Con vẫn tiếc mái tóc dài, nhưng được theo mẹ tham gia hoạt động này, con thấy vui”, Huyền Anh chia sẻ.

Với những người nhận, mái tóc được trao còn mang đến niềm vui và động lực trong hành trình điều trị. Em Đặng Thúy Hằng, 15 tuổi, quê ở Lào Cai, nằm viện từ tháng 7 năm nay. Cách đây hai tuần, tóc em đã rụng hết. “Khi ấy, cứ sờ lên đầu là tóc lại rụng. Con chỉ bảo mẹ mua mũ cho con. Mẹ nói nếu con thích đội thì mẹ sẽ đi mua”, Hằng kể.

Em Đặng Thúy Hằng xúc động khi nhận được mái tóc đẹp, giúp em tự tin hơn để chiến thắng bệnh tật

Được nhận mái tóc tại ngày hội, Hằng xúc động nói lời cảm ơn những người đã hiến tặng. Em vui vì có mái tóc đẹp để đội đi học, đi chơi. “Mái tóc này sẽ giúp con có thêm động lực trong việc điều trị bệnh”, Hằng chia sẻ.

Cũng trong ngày 18/10, Đoàn Thanh niên Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương phối hợp cùng các đơn vị tổ chức chương trình hiến máu “Sắc hồng yêu thương”, dự kiến tiếp nhận 800 đơn vị máu. Sự kiện thu hút đông đảo người dân tham gia.