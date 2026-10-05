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Sản phụ 15 tuổi nguy kịch vì rau tiền đạo, 4 cán bộ y tế hiến máu cứu người

Thứ Hai, 16:43, 05/10/2026
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VOV.VN - Trung tâm Y tế Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên vừa biểu dương, khen thưởng đột xuất kíp phẫu thuật - cấp cứu và các cán bộ y tế trực tiếp hiến máu, góp phần cứu sống một sản phụ 15 tuổi bị sốc mất máu nguy kịch do rau tiền đạo trung tâm chảy máu.

Một sản phụ 15 tuổi bị sốc mất máu nguy kịch do rau tiền đạo trung tâm chảy máu vừa được Trung tâm Y tế Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên phẫu thuật - cấp cứu kịp thời. Trước đó, tối 4/10, Trung tâm Y tế Tuần Giáo tiếp nhận sản phụ L.T.T.T., sinh năm 2011, ở bản Phiêng Pẻn, xã Mường Mùn (Điện Biên) trong tình trạng mang thai lần đầu trên 8 tháng, đau bụng từng cơn và ra nhiều máu đỏ tươi, máu cục.

san phu 15 tuoi nguy kich vi rau tien dao, 4 can bo y te hien mau cuu nguoi hinh anh 1
Nhờ được cấp cứu, phẫu thuật và truyền máu kịp thời, sản phụ 15 tuổi đã được cứu sống, qua cơn nguy kịch.

Bệnh nhân có tiền sử rau tiền đạo trung tâm, từng phải điều trị nội trú khi thai được 27 tuần. Khi nhập viện, da, niêm mạc bệnh nhân nhợt nhạt, huyết áp tụt, âm đạo chảy nhiều máu. Các bác sĩ xác định bệnh nhân bị sốc mất máu do rau tiền đạo trung tâm chảy máu, kèm chuyển dạ đẻ non.

Nhận định đây là trường hợp tối cấp cứu, nguy cơ đe dọa tính mạng cả mẹ và con, kíp trực lập tức hội chẩn khẩn cấp, đồng thời hồi sức tích cực và đưa bệnh nhân lên phòng mổ để phẫu thuật lấy thai, kiểm soát chảy máu. Đáng chú ý, khi sản phụ mất máu nghiêm trọng, nguồn máu dự trữ trở nên đặc biệt cấp thiết. Nhận thấy mình cùng nhóm máu A với bệnh nhân, bác sĩ Nguyễn Huy Hoàng, điều dưỡng Lò Thị Hậu, dược sĩ Đinh Quốc Huy và kỹ thuật viên Phạm Văn Thu đang công tác tại Trung tâm đã trực tiếp hiến máu ngay tại phòng mổ để kịp thời truyền máu cho bệnh nhân.

san phu 15 tuoi nguy kich vi rau tien dao, 4 can bo y te hien mau cuu nguoi hinh anh 2
Kíp phẫu thuật - cấp cứu và các cán bộ y tế được biểu dương, khen thưởng.

Nhờ được cấp cứu, phẫu thuật và truyền máu kịp thời, sản phụ đã được cứu sống, qua cơn nguy kịch. Việc bảo tồn được tử cung cũng có ý nghĩa đặc biệt đối với một sản phụ còn rất trẻ. Trung tâm Y tế Tuần Giáo cho biết việc biểu dương, khen thưởng đột xuất nhằm ghi nhận tinh thần trách nhiệm, sự phối hợp khẩn trương của kíp cấp cứu, phẫu thuật và các cán bộ y tế trực tiếp hiến máu trong tình huống đặc biệt nguy cấp.

Vũ Lợi/VOV-Tây Bắc
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