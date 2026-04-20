Ổ dịch não mô cầu ở Cà Mau đã được kiểm soát

Ngày 20/4, đại diện CDC Mau thông tin, ổ dịch đã được kiểm soát sau 10 ngày kể từ phát hiện ca bệnh, không ghi nhận thêm trường hợp mắc mới liên quan đến ổ dịch.

Trước đó, ngày 10/4, CDC Cà Mau ghi nhận 3 trường hợp nghi bệnh do não mô cầu. Qua điều tra dịch tễ, giám sát ca bệnh và kết quả xét nghiệm của Viện Pasteur TP HCM xác định 2 trường hợp dương tính với não mô cầu.

Bệnh nhân dương tính đầu tiên vào Bệnh viện Đa khoa Cà Mau chiều 7/4 trong tình trạng lơ mơ, nôn nhiều, cổ gượng và xuất huyết dưới da. Bác sĩ chẩn đoán người này sốt chưa rõ nguyên nhân, theo dõi viêm não - màng não kèm sốc nhiễm khuẩn, đang tiếp tục điều trị.

Bệnh não mô cầu đã được kiểm soát. (Ảnh minh họa)

Tối 8/4, ca dương tính thứ hai, nhập viện với biểu hiện sốt cao, lơ mơ, thở nhanh rồi nhanh chóng rơi vào hôn mê sâu. Người bệnh mang nhiều bệnh lý nền, trải qua cơn sốc nhiễm khuẩn đường tiêu hóa và không qua khỏi sáng hôm sau.

Bệnh nhân thứ 3 bị nghi ngờ nhiễm bệnh nhập viện ngày 9/4, với biểu hiện nhiều ngày sốt cao, ho, đau cơ, tụt huyết áp, tràn dịch màng phổi và xuất huyết dưới da. Tuy nhiên, ca này sau đó được xác định âm tính với não mô cầu.

Điều tra dịch tễ cho thấy, ba ca bệnh nêu trên cùng sinh hoạt và lao động trong khuôn viên Trại giam Cái Tàu, từng tiếp xúc với một ca tử vong hồi giữa tháng 3.

Bệnh nhân tử vong này cũng có biểu hiện sốt cao, xuất huyết dưới da, tụt huyết áp nhưng bác sĩ chưa kịp lấy mẫu xét nghiệm não mô cầu.

Ngành y tế tỉnh ngay lập tức điều tra dịch tễ, khoanh vùng và xử lý ổ dịch. Lực lượng chức năng yêu cầu những người tiếp xúc gần theo dõi sức khỏe trong 10 ngày, đồng thời khử khuẩn môi trường khu vực có yếu tố dịch tễ. Cơ quan chức năng cũng lập danh sách, quản lý, theo dõi sức khỏe và cho uống thuốc dự phòng người tiếp xúc gần.