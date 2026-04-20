  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Ổ dịch não mô cầu ở Cà Mau đã được kiểm soát

Thứ Hai, 21:21, 20/04/2026
VOV.VN - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Cà Mau xác nhận, ổ dịch do bệnh não mô cầu tại xã Khánh An đã được kiểm soát.

Ngày 20/4, đại diện CDC Mau thông tin, ổ dịch đã được kiểm soát sau 10 ngày kể từ phát hiện ca bệnh, không ghi nhận thêm trường hợp mắc mới liên quan đến ổ dịch. 

Trước đó, ngày 10/4, CDC Cà Mau ghi nhận 3 trường hợp nghi bệnh do não mô cầu. Qua điều tra dịch tễ, giám sát ca bệnh và kết quả xét nghiệm của Viện Pasteur TP HCM xác định 2 trường hợp dương tính với não mô cầu. 

Bệnh nhân dương tính đầu tiên vào Bệnh viện Đa khoa Cà Mau chiều 7/4 trong tình trạng lơ mơ, nôn nhiều, cổ gượng và xuất huyết dưới da. Bác sĩ chẩn đoán người này sốt chưa rõ nguyên nhân, theo dõi viêm não - màng não kèm sốc nhiễm khuẩn, đang tiếp tục điều trị.

Bệnh não mô cầu đã được kiểm soát. (Ảnh minh họa)

Tối 8/4, ca dương tính thứ hai, nhập viện với biểu hiện sốt cao, lơ mơ, thở nhanh rồi nhanh chóng rơi vào hôn mê sâu. Người bệnh mang nhiều bệnh lý nền, trải qua cơn sốc nhiễm khuẩn đường tiêu hóa và không qua khỏi sáng hôm sau. 

Bệnh nhân thứ 3 bị nghi ngờ nhiễm bệnh nhập viện ngày 9/4, với  biểu hiện nhiều ngày sốt cao, ho, đau cơ, tụt huyết áp, tràn dịch màng phổi và xuất huyết dưới da. Tuy nhiên, ca này sau đó được xác định âm tính với não mô cầu.

Điều tra dịch tễ cho thấy, ba ca bệnh nêu trên cùng sinh hoạt và lao động trong khuôn viên Trại giam Cái Tàu, từng tiếp xúc với một ca tử vong hồi giữa tháng 3.

Bệnh nhân tử vong này cũng có biểu hiện sốt cao, xuất huyết dưới da, tụt huyết áp nhưng bác sĩ chưa kịp lấy mẫu xét nghiệm não mô cầu. 

Ngành y tế tỉnh ngay lập tức điều tra dịch tễ, khoanh vùng và xử lý ổ dịch. Lực lượng chức năng yêu cầu những người tiếp xúc gần theo dõi sức khỏe trong 10 ngày, đồng thời khử khuẩn môi trường khu vực có yếu tố dịch tễ.  Cơ quan chức năng cũng lập danh sách, quản lý, theo dõi sức khỏe và cho uống thuốc dự phòng người tiếp xúc gần.

Trần Hiếu/VOV-ĐBSCL
Tag: Cà Mau CDC Cà Mau ổ dịch não mô cầu
Cà Mau ghi nhận 3 ca nghi mắc bệnh viêm não mô cầu
Cà Mau ghi nhận 3 ca nghi mắc bệnh viêm não mô cầu

VOV.VN - Lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Cà Mau, xác nhận địa phương vừa ghi nhận 3 ca nghi mắc viêm não mô cầu tại ấp 6, xã Khánh An.

Ổ dịch viêm não mô cầu ở An Giang đã đóng, nguy cơ lây nhiễm vẫn hiện hữu

VOV.VN - Dù ổ dịch viêm não mô cầu tại Phú Quốc đã được khống chế, nguy cơ lây lan vẫn hiện hữu do chưa xác định được nguồn lây, đòi hỏi tăng cường giám sát và chủ động phòng bệnh.

Viêm màng não mô cầu: Diễn tiến xấu nhanh, nguy cơ tử vong trong 24 giờ

VOV.VN - Bệnh viêm màng não mô cầu đang âm thầm lan rộng tại nhiều tỉnh, thành với những ca bệnh diễn tiến cực nhanh. Chỉ trong vòng 24 giờ, người bệnh có thể rơi vào tình trạng nguy kịch. Đây là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, có thể gây tử vong chỉ trong thời gian ngắn nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời.

