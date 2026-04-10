Cà Mau ghi nhận 3 ca nghi mắc bệnh viêm não mô cầu

Thứ Sáu, 23:03, 10/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Cà Mau, xác nhận địa phương vừa ghi nhận 3 ca nghi mắc viêm não mô cầu tại ấp 6, xã Khánh An.

Ngành y tế Cà Mau đã kích hoạt hệ thống giám sát và xử lý dịch tễ trên diện rộng nhằm ngăn chặn nguy cơ bùng phát trong cộng đồng.

Theo báo cáo dịch tễ, các ca bệnh xuất hiện từ ngày 7-9/4 với những triệu chứng chuyển biến nhanh. Trường hợp đầu tiên nhập viện chiều 7/4 trong tình trạng lơ mơ, nôn ói và xuất hiện các chấm xuất huyết dưới da, hiện vẫn đang được theo dõi sát sao tại bệnh viện.

Ngành Y tế Cà Mau đang theo dõi chặt chẽ tình hình để triển khai các giải pháp

Trường hợp thứ hai nhập viện tối 8/4 nghiêm trọng hơn, khi bệnh nhân rơi vào hôn mê sâu và tử vong vào rạng sáng 9/4, dù đã được các bác sĩ nỗ lực cấp cứu tích cực. Chẩn đoán ban đầu ghi nhận, bệnh nhân tử vong do sốc nhiễm khuẩn từ đường tiêu hóa trên nền nhiều bệnh lý phức tạp.

Trường hợp thứ ba nhập viện ngày 9/4, cũng đang được điều trị tích cực sau khi nhập viện với biểu hiện sốt cao kéo dài, đau cơ và tụt huyết áp.

Cả 3 bệnh nhân này trước đó đều có tiếp xúc với một người đã tử vong từ giữa tháng 3/2026, vốn cũng có các triệu chứng tương đồng như sốt cao và xuất huyết dưới da.

Hiện các mẫu bệnh phẩm đã được gửi đến Viện Pasteur TP.HCM xét nghiệm để xác định chính xác nguyên nhân.

Ngành y tế tỉnh Cà Mau đã triển khai đồng loạt các biện pháp khoanh vùng và kiểm soát ổ dịch. Hiện tại địa phương chưa ghi nhận thêm ca mắc mới. Tuy nhiên, các đơn vị chức năng vẫn duy trì theo dõi sức khỏe thường xuyên đối với những người có tiền sử tiếp xúc với người nghi nhiễm bệnh để ứng phó với mọi tình huống bất thường.

Viêm màng não mô cầu: Diễn tiến xấu nhanh, nguy cơ tử vong trong 24 giờ

VOV.VN - Bệnh viêm màng não mô cầu đang âm thầm lan rộng tại nhiều tỉnh, thành với những ca bệnh diễn tiến cực nhanh. Chỉ trong vòng 24 giờ, người bệnh có thể rơi vào tình trạng nguy kịch. Đây là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, có thể gây tử vong chỉ trong thời gian ngắn nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời.

Trần Hiếu/VOV-ĐBSCL
Tin liên quan

Ổ dịch viêm não mô cầu ở An Giang đã đóng, nguy cơ lây nhiễm vẫn hiện hữu

VOV.VN - Dù ổ dịch viêm não mô cầu tại Phú Quốc đã được khống chế, nguy cơ lây lan vẫn hiện hữu do chưa xác định được nguồn lây, đòi hỏi tăng cường giám sát và chủ động phòng bệnh.

Xuất hiện ca viêm màng não do não mô cầu tại TP.HCM

VOV.VN - TP.HCM vừa ghi nhận một ca viêm màng não do não mô cầu ở nam sinh viên 21 tuổi. Ngành y tế đã triển khai xử lý dịch tễ, đồng thời khuyến cáo người dân chủ động tiêm vắc-xin và theo dõi sức khỏe để phòng bệnh.

Bộ Y tế yêu cầu không để dịch bệnh viêm màng não mô cầu lan rộng tại cộng đồng

VOV.VN - Bệnh do vi khuẩn não mô cầu có diễn tiến nhanh, từ triệu chứng giống cảm cúm ban đầu đến sốc nhiễm trùng và tử vong chỉ trong vòng 24 giờ. Trước tình hình ca mắc gia tăng tại nhiều địa phương, Cục Phòng bệnh, Bộ Y tế đề nghị các địa phương tăng cường giám sát, phát hiện ca bệnh viêm màng não mô cầu.

