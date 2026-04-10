Cà Mau ghi nhận 3 ca nghi mắc bệnh viêm não mô cầu

Ngành y tế Cà Mau đã kích hoạt hệ thống giám sát và xử lý dịch tễ trên diện rộng nhằm ngăn chặn nguy cơ bùng phát trong cộng đồng.

Theo báo cáo dịch tễ, các ca bệnh xuất hiện từ ngày 7-9/4 với những triệu chứng chuyển biến nhanh. Trường hợp đầu tiên nhập viện chiều 7/4 trong tình trạng lơ mơ, nôn ói và xuất hiện các chấm xuất huyết dưới da, hiện vẫn đang được theo dõi sát sao tại bệnh viện.

Ngành Y tế Cà Mau đang theo dõi chặt chẽ tình hình để triển khai các giải pháp

Trường hợp thứ hai nhập viện tối 8/4 nghiêm trọng hơn, khi bệnh nhân rơi vào hôn mê sâu và tử vong vào rạng sáng 9/4, dù đã được các bác sĩ nỗ lực cấp cứu tích cực. Chẩn đoán ban đầu ghi nhận, bệnh nhân tử vong do sốc nhiễm khuẩn từ đường tiêu hóa trên nền nhiều bệnh lý phức tạp.

Trường hợp thứ ba nhập viện ngày 9/4, cũng đang được điều trị tích cực sau khi nhập viện với biểu hiện sốt cao kéo dài, đau cơ và tụt huyết áp.

Cả 3 bệnh nhân này trước đó đều có tiếp xúc với một người đã tử vong từ giữa tháng 3/2026, vốn cũng có các triệu chứng tương đồng như sốt cao và xuất huyết dưới da.

Hiện các mẫu bệnh phẩm đã được gửi đến Viện Pasteur TP.HCM xét nghiệm để xác định chính xác nguyên nhân.

Ngành y tế tỉnh Cà Mau đã triển khai đồng loạt các biện pháp khoanh vùng và kiểm soát ổ dịch. Hiện tại địa phương chưa ghi nhận thêm ca mắc mới. Tuy nhiên, các đơn vị chức năng vẫn duy trì theo dõi sức khỏe thường xuyên đối với những người có tiền sử tiếp xúc với người nghi nhiễm bệnh để ứng phó với mọi tình huống bất thường.