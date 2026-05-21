Ô nhiễm nguồn nước ở Sơn La do hộ chăn nuôi bò sữa xả thải

Liên quan đến việc các hộ dân ở tổ dân phố Chè Đen 2, phường Thảo Nguyên, tỉnh Sơn La kêu cứu vì nhiều năm phải sống trong tình trạng ô nhiễm nguồn nước, nghi do Công ty Cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu gây ra mà VOV đã phản ánh, mới đây, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Sơn La đã thông tin chính thức kết quả xác minh; trong đó, nguyên nhân gây ô nhiễm được xác định là do 14 hộ chăn nuôi bò xung quanh khu vực không có công trình xử lý nước thải, phân thải dẫn đến ngấm xuống đất ảnh hưởng tới chất lượng nước dưới đất trong khu vực.

Khu vực người dân tổ dân phố Chè Đen 2, Phường Thảo Nguyên (Sơn La) sinh sống có địa hình lòng chảo vùng trũng, xung quanh được bao bọc bởi đồi chè, đồng cỏ phục vụ chăn nuôi bò sữa

Ngày 17/4, Đoàn công tác của Sở Nông nghiệp và Môi trường do ông Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Giám đốc Sở làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND phường Thảo Nguyên, Công ty cổ phần giống bò sữa Mộc Châu và các hộ dân liên quan để thông tin kết quả xác minh phản ánh ô nhiễm môi trường tại Tổ dân phố Chè Đen 2, phường Thảo Nguyên (Sơn La).

Báo cáo tại buổi làm việc cho thấy, kết quả phân tích mẫu nước dưới đất (giếng khoan) của các hộ có nội dung phản ánh gồm 20 thông số thì có 3 thông số về nhóm kim loại nặng (Mangan) và nhóm vi sinh gồm các loại vi khuẩn Coliform và E.Coli vượt quy chuẩn quốc gia về chất lượng nước dưới đất. Qua đó nhận định nội dung các hộ gia đình phản ánh nguồn nước dưới đất (nước giếng) bị ô nhiễm là đúng, có cơ sở.

Trang trại bò sữa của Công ty cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu ở gần khu dân cư

Nguyên nhân ô nhiễm được xác định là do 14 hộ chăn nuôi bò (quy mô gần 1.000 con) xung quanh khu vực không có công trình xử lý nước thải, phân thải (trung bình phát sinh khoảng 100-120 lít nước thải/con/ngày và 10-20kg phân bò tươi/con/ngày). Các hộ gia đình chăn nuôi bò chủ yếu chỉ có bể thu gom nước thải lẫn phân thải và bổ sung men vi sinh (không có công trình xử lý nước thải); sau đó nước thải được sử dụng để tưới đồng cỏ xung quanh.

Nhiều năm nay, người dân ở xóm 4, Tổ dân phố Chè Đen 2, phường Thảo Nguyên phải sống trong tình trạng ô nhiễm nguồn nước, mà theo họ là do hoạt động của trang trại bò thuộc Công ty cổ phẩn giống bò sữa Mộc Châu

Như vậy. nước thải chưa đảm bảo chất lượng để phục vụ tưới cho cây trồng hoặc xả thải ra môi trường, dẫn đến ngấm xuống đất ảnh hưởng tới chất lượng nước dưới đất (giếng khoan) trong khu vực. Đồng thời, trong quá trình chăn nuôi, nước thải phát sinh từ nước tiểu bò sữa, nước rửa chuồng trại có thể chứa hàm lượng Mangan trong thức ăn chăn nuôi chưa được tiêu hóa hết, dẫn đến có thể trong nước thải chăn nuôi bò có hàm lượng Mangan; nước thải chăn nuôi sau đó được sử dụng để tưới đồng cỏ, ngấm xuống đất ảnh hưởng đến chất lượng nước dưới đất (nước giếng khoan).

Ngoài ra, việc xảy ra ô nhiễm nguồn nước cũng được xác định có thể do các nguyên nhân như điều kiện tự nhiên, hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ xung quanh như nước thải, rác thải sinh hoạt….

Ông Đào Văn Đương, hộ chăn nuôi bò sữa ở xóm 4, tổ dân phố Chè Đen 2 cho biết, việc ngành chức năng xác định hoạt động sản xuất, chăn nuôi bò sữa của 14 hộ gia đình trong khu vực là nguyên nhân chủ yếu gây ô nhiễm nguồn nước ở tổ dân phố Chè Đen 2 theo ông là không hợp lý, bởi quá trình sản xuất, chăn nuôi, gia đình ông và các hộ chăn nuôi bò sữa ở đây từ nhiều năm đã thực hiện đúng, đủ các quy trình mà Công ty cổ phần giống bò sữa Mộc Châu hướng dẫn.

"Tất cả quy trình xử lý về môi trường các hộ chăn nuôi đều thực hiện nghiêm ngặt theo quy trình của công ty bò sữa đề ra. Bây giờ nếu mà bảo vi phạm về môi trường thì tôi thấy nó không hợp lý", ông Đương bày tỏ.

Tương tự, ông Phạm Trọng Hữu, hộ dân đang chăn nuôi 70 con bò sữa ở xóm 4, tổ dân phố Chè Đen 2 cũng cho biết, hàng chục năm qua, việc chăn nuôi bò sữa của gia đình được thực hiện đúng cam kết và quy trình mà Công ty cổ phần giống bò sữa Mộc Châu hướng dẫn. Chính vì vậy, nếu các ngành chức năng tiến hành xử phạt từ việc xác định nguyên nhân ô nhiễm nguồn nước là do các hộ gây nên thì đó là điều không dễ chấp nhận.

"Nhà mình tất cả là theo quy trình của công ty hết; công ty áp dụng như thế nào thì nhà mình áp dụng như vậy. Mà công ty cũng đưa ra nghị quyết là bất kì hộ dân nào mà thực hiện không đúng quy định đề ra thì đều bị xử phạt. Vậy tất nhiên nếu hộ nào sai phạm thì phải chấp hành thôi; còn thực hiện đúng mà lại xử phạt thì không được", ông Hữu chia sẻ.

Ông Lâm Việt Cần - hộ gia đình đang nuôi 99 con bò, cùng ở xóm 4, tổ dân phố Chè Đen 2 cũng cho rằng, việc xử phạt là rất khó nói, cần phải điều tra kỹ xem đúng thành phần gây ra ô nhiễm môi trường tại các giếng nước khoan có đúng nguồn gốc là từ các chất xả thải của hoạt động chăn nuôi hay không.

"Theo tôi, nếu vi phạm thì xử lý thôi, còn nhà tôi thì cứ đúng quy trình được hướng dẫn mà làm", ông Cần nói.

Bể xử lý nước thải, phân thải bò của hộ gia đình ông Phạm Trọng Hữu cũng thực hiện đúng hướng dẫn của Công ty ty cổ phần giống bò sữa Mộc Châu

Ông Lê Tiến Quý, Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng - Đô thị phường Thảo Nguyên cho biết, sau khi có kết quả xác minh phản ánh về tình trạng ô nhiễm môi trường trên địa bàn, ngoài đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân thực hiện nghiêm quy trình, quy định về thu gom, xử lý chất thải trong chăn nuôi, hiện chính quyền phường đang tích cực phối hợp cùng các sở, ngành đẩy nhanh việc thực hiện các đề án theo Luật chăn nuôi. Còn việc có xử phạt các hộ vi phạm về môi trường hay không là do phía Sở NN&MT tỉnh. Mong muốn lớn nhất của địa phương là Đề án của tỉnh về di dời đàn bò ra khỏi các khu vực không được phép chăn nuôi sớm được triển khai hoàn thành.

Nhiều năm, khoảng 40 hộ dân ở xóm 4, Tổ dân phố Chè Đen 2, phường Thảo Nguyên đối mặt với tình trạng ô nhiễm nguồn nước sinh hoạt

Trao đổi với phóng viên VOV, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Sở NN&MT tỉnh Sơn La nhấn mạnh: với số lượng đàn bò sữa lớn tới hàng chục nghìn con, quy mô chăn nuôi không tập trung, không có hệ thống thu gom, xử lý nước thải đáp ứng quy chuẩn là thách thức lớn trong công tác bảo vệ môi trường và xử lý tình trạng ô nhiễm nguồn nước.

"Hiện nay công tác bảo vệ môi trường trong hoạt động chăn nuôi bò sữa đã được quan tâm triển khai thực hiện. Tuy nhiên, do quy mô chăn nuôi không tập trung; mỗi hộ chỉ từ 20 – 100 con nên việc đầu tư hệ thống xử lý nước thải còn rất hạn chế. Nước thải lẫn phân chủ yếu được thu gom vào bể chứa có bổ sung men vi sinh; sau đó được sử dụng để tưới đồng cỏ, dẫn đến ngấm xuống đất, ảnh hưởng đến chất lượng nước dưới đất", ông Hùng thông tin.

Đối với việc xử lý tình trạng ô nhiễm nguồn nước tại phường Thảo Nguyên thì trước mắt Sở NN&MT đã làm việc với chính quyền địa phương và các đơn vị để triển khai cấp nước sinh hoạt tập trung cho người dân tại một số khu vực bị ô nhiễm nặng. Đồng thời, đề nghị các phường Thảo Nguyên, Vân Sơn tiếp tục rà soát đánh giá nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt và triển khai các phương án cấp nước để đảm bảo cuộc sống của người dân.

Ngành chức năng, chính quyền địa phương và đại diện Công ty cổ phần giống bò sữa Mộc Châu đối thoại với người dân để xác định nguyên nhân ô nhiễm và tìm giải pháp khắc phục

Đề cập trách nhiệm của chính quyền địa phương và Công ty cổ phần giống bò sữa Mộc Châu trong việc đảm bảo yếu tố môi trường trong hoạt động chăn nuôi bò sữa, ông Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, Sở đã yêu cầu phường Thảo Nguyên và phường Vân Sơn sẽ thực hiện kiểm tra giám sát đối với các hộ chăn nuôi để thực hiện đăng ký về bảo vệ môi trường theo quy định của Luật bảo vệ môi trường. Trên cơ sở đăng ký đó thì các hộ phải đảm bảo các hệ thống xử lý, như phải có bể biogas, từ đó sẽ xử lý được các vấn đề về ô nhiễm môi trường. Đây là giải pháp mà Sở đã yêu cầu các phường, kể cả Công ty cổ phần giống bò sữa khi hợp đồng liên kết thì phải yêu cầu các hộ thực hiện đảm bảo các nội dung như vậy.

Người dân khu vực này đang được hỗ trợ, đưa nước sạch về để sử dụng

Năm 2023, tỉnh Sơn La đã có đã ban hành Nghị quyết về quy định khu vực không được phép chăn nuôi và chính sách hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn nuôi, trong đó có hoạt động chăn nuôi bò sữa. Tuy nhiên do nguồn lực tài chính của tỉnh còn hạn chế nên chính sách chưa được triển khai đồng bộ. Hiện Đề án di dời đàn bò sữa ra khỏi các khu vực không được phép chăn nuôi đang được tỉnh và các ngành, địa phương tích cực kriển khai, mục tiêu là đến năm 2030 hoàn thành.

Thiết nghĩ, để hạn chế dứt điểm tình trạng ô nhiễm nguồn nước, môi trường do hoạt động chăn nuôi bò sữa, trong khi Đề án chưa được triển khai hoàn thành, chính quyền phường Thảo Nguyên và Công ty cổ phần giống bò sữa Mộc Châu cần vào cuộc quyết liệt hơn nữa trong việc hướng dẫn người dân thực hiện nghiêm các quy định, quy trình của Luật chăn nuôi; thường xuyên kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Trước đó, người dân khu vực này đã gửi đơn phản ánh đến VOV việc nhiều năm phải sống trong tình trạng ô nhiễm nguồn nước nghiêm trọng, cho rằng liên quan đến hoạt động chăn nuôi, sản xuất của Công ty Cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu. Sau khi phóng viên tìm hiểu và phản ánh, tỉnh Sơn La đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường tích cực phối hợp với phường Thảo Nguyên và Công ty Cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu vào cuộc xác minh, tìm hiểu nguyên nhân và khẩn trương triển khai các giải pháp khắc phục.