Lào Cai sẵn sàng sơ tán, di dời người và tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm

Thứ Bảy, 22:57, 16/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - UBND tỉnh Lào Cai vừa có công văn hỏa tốc yêu cầu các sở, ngành và UBND các xã, phường chủ động phòng ngừa, ứng phó với thời tiết cực đoan, sẵn sàng phương án sơ tán, di dời người và tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm khi cần thiết, không để xảy ra bị động, bất ngờ.

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Lào Cai, trong thời gian tới, thời tiết trên địa bàn tỉnh tiếp tục diễn biến phức tạp, xảy ra hiện tượng thời tiết cực đoan như: mưa to kèm theo dông lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh, nguy cơ phát sinh lũ quét trên các suối nhỏ, sạt lở đất tại khu vực sườn dốc, taluy cao, ngập úng cục bộ tại vùng trũng thấp.

Thiên tai có xu hướng ngày càng bất thường, cục bộ, khó dự báo chính xác về thời gian, phạm vi và mức độ tác động, làm gia tăng nguy cơ thiệt hại tại các khu vực miền núi, ven sông, suối, khu dân cư có nguy cơ sạt lở đất, lũ quét, ngập úng và tại các công trình hạ tầng thiết yếu.

Từ 16 giờ 30 ngày 16/5, vùng mây đối lưu phát triển và dự báo sẽ gây mưa rào và dông, mưa vừa, mưa to ở nhiều xã, phường như: Gia Hội, Tân Hợp, Cát Thịnh, Thượng Bằng La, Khánh Yên, Dương Quỳ, Minh Lương, Mù Cang Chải, Thác Bà, Văn Phú, Yên Bình, Yên Bái, Âu Lâu, Nam Cường, Trấn Yên, Mậu A, Xuân Ái, Mỏ Vàng, Quy Mông, Bảo Ái, Hưng Khánh, Văn Chấn, Tà Si Láng, Sơn Lương, Yên Thành, Đồng Cuông, Việt Hồng, Lương Thịnh, Nghĩa Tâm, Chấn Thịnh, Phong Dụ Hạ, Nghĩa Lộ, Cầu Thia...

Mưa lớn kéo dài gây sạt lở đất làm hỏng nhà người dân Lào Cai. Ảnh tư liệu - minh họa: TTXVN phát

Để chủ động phòng ngừa, ứng phó kịp thời, hiệu quả, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai Nguyễn Tuấn Anh đã yêu cầu các sở, ngành, thành viên Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự, chính quyền các địa phương tuyệt đối không chủ quan, lơ là, bị động trong mọi tình huống; tổ chức khắc phục hậu quả thiên tai khẩn trương, hiệu quả, kịp thời; ưu tiên hỗ trợ người bị thương, hộ gia đình có nhà ở bị sập đổ, tốc mái, hư hỏng nặng; khôi phục nhanh hệ thống giao thông, điện, thông tin liên lạc, cấp nước, cơ sở y tế, trường học và sản xuất.

Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai yêu cầu UBND các xã, phường chủ động theo dõi sát diễn biến thời tiết, thiên tai trên địa bàn; kịp thời thông tin đến thôn, bản, tổ dân phố và người dân để chủ động phòng tránh, ứng phó; tổ chức rà soát ngay các hộ dân sinh sống tại khu vực có nguy cơ cao bị ảnh hưởng bởi lũ quét, sạt lở đất, ngập úng, dông lốc, mưa đá; sẵn sàng phương án sơ tán, di dời người và tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm khi cần thiết, không để xảy ra bị động, bất ngờ.

Tại các địa phương, việc cắm biển cảnh báo khu vực có nguy cơ sạt lở đất đã được chủ động triển khai kịp thời nhằm phòng ngừa thiên tai diễn biến phức tạp. Điển hình, tại xã Dương Quỳ, từ chiều 15/5, qua kiểm tra thực tế tại khu vực ven Quốc lộ 279 (đoạn Km36+600) thuộc thôn Thẳm Con, lực lượng chức năng phát hiện hiện tượng sạt lở đất, trên sườn đồi có nhiều vết nứt kéo dài theo Quốc lộ 279 khoảng 50m, trên đỉnh taluy dương xuất hiện một số điểm có dấu hiệu sụt lún, vết nứt sâu từ khoảng 0,2 - 1,3m. Theo đánh giá trực quan, khu vực sạt lở có nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến hộ gia đình ông Phùng Kim Sú và có nguy cơ tác động đến một số cột điện đường dây 0,4kV trên địa bàn.

Trước tình hình trên, UBND xã đề nghị hộ gia đình ông Phùng Kim Sú khẩn trương di chuyển người và tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm để đảm bảo an toàn; đồng thời yêu cầu gia đình không tự ý quay trở lại sinh sống khi chưa được sự đồng ý của chính quyền địa phương.

UBND xã đã tiến hành cắm biển cảnh báo nguy hiểm tại khu vực có nguy cơ sạt lở nhằm cảnh báo và ngăn người dân đi vào khu vực nguy hiểm.

Theo TTXVN
Tin liên quan

Thiên tai gây thiệt hại gần 1.300 tỷ đồng tại Sơn La trong năm qua
VOV.VN - Năm 2025 vừa qua, tình hình thời tiết, thiên tai trên địa bàn tỉnh Sơn La diễn biến phức tạp, cực đoan với nhiều đợt mưa lớn, dông lốc, rét đậm, rét hại và ảnh hưởng trực tiếp của nhiều cơn bão; ước tổng thiệt hại về kinh tế gần 1.300 tỷ đồng.

Thời tiết miền Bắc có nguy cơ xuất hiện hình thái thiên tai cực kỳ nguy hiểm
VOV.VN - Miền Bắc sắp bước vào đợt mưa dông diện rộng do ảnh hưởng của không khí lạnh cuối mùa, kéo theo nguy cơ xuất hiện hàng loạt hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc xoáy, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cơ quan khí tượng cảnh báo người dân cần đặc biệt đề phòng trong những ngày tới.

Ăn chặn tiền cứu trợ thiên tai, nguyên cán bộ xã Hải Anh (Ninh Bình) bị khởi tố
VOV.VN - Lợi dụng việc hỗ trợ người dân bị thiệt hại do thiên tai, một cựu cán bộ xã Hải Anh (Ninh Bình) đã có hành vi gian dối, chiếm đoạt 60 triệu đồng tiền cứu trợ và bị cơ quan công an khởi tố.

Chủ động phòng ngừa thiên tai, nâng cao năng lực ứng phó biến đổi khí hậu
VOV.VN - Trước dự báo thiên tai trong năm nay tiếp tục diễn biến phức tạp, các cấp Hội Chữ thập đỏ đang chuyển mạnh từ bị động sang chủ động phòng ngừa. Đồng thời tăng cường phối hợp địa phương, nâng cao năng lực ứng phó, nhằm giảm thiệt hại và bảo vệ người dân trong bối cảnh biến đổi hậu ngày càng phức tạp.

Địa phương được phân quyền mạnh và chịu trách nhiệm trong phòng chống thiên tai
VOV.VN - Một số vai trò trung gian cấp huyện được bãi bỏ, thay vào đó là tăng quyền chủ động cho cấp tỉnh và đặc biệt là cấp xã, nơi trực tiếp chịu tác động của thiên tai. Việc rút ngắn tầng nấc quản lý không chỉ giúp phản ứng nhanh hơn mà còn nâng cao trách nhiệm của chính quyền cơ sở.

