Ô tô cháy dữ dội trên Vành đai 3 trên cao, ùn tắc kéo dài qua Nguyễn Xiển, Hà Nội

Thứ Bảy, 09:57, 09/05/2026
VOV.VN - Sáng 9/5, một vụ cháy ô tô xảy ra trên đường Vành đai 3 trên cao đoạn qua phường Khương Đình (Hà Nội) khiến phương tiện bị thiêu rụi hoàn toàn, giao thông ùn tắc kéo dài theo hướng từ Linh Đàm đi Khuất Duy Tiến.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 8h50 cùng ngày, ô tô van nhãn hiệu Suzuki mang BKS 29D-502.XX đang lưu thông trên đường Vành đai 3 trên cao theo hướng từ Linh Đàm về Mai Dịch. Khi di chuyển đến khu vực Nguyễn Xiển, gần nút giao với đường Nguyễn Trãi, phương tiện bất ngờ bốc cháy dữ dội.

Ô tô bốc cháy dữ dội trên Vành đai 3 trên cao (ảnh cắt từ clip)

Phát hiện sự việc, tài xế cùng những người trên xe nhanh chóng mở cửa thoát ra ngoài an toàn trước khi ngọn lửa bao trùm toàn bộ phương tiện. Chỉ trong ít phút, chiếc xe bị lửa thiêu rụi gần như hoàn toàn, trơ khung giữa đường.

Cột khói đen bốc cao hàng chục mét khiến nhiều người đi đường hoảng hốt. Vụ cháy xảy ra đúng vào khung giờ cao điểm buổi sáng khiến giao thông trên tuyến Vành đai 3 trên cao ùn tắc nghiêm trọng. Hàng dài phương tiện nối đuôi nhau di chuyển chậm từ khu vực Linh Đàm lên Khuất Duy Tiến.

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã điều động cán bộ, chiến sĩ cùng xe chuyên dụng tới hiện trường tổ chức dập lửa. Tuy nhiên, do ngọn lửa bùng phát nhanh và cháy dữ dội nên chiếc xe gần như bị thiêu rụi hoàn toàn trước khi đám cháy được khống chế.

Đội CSGT đường bộ số 7 cũng nhanh chóng có mặt để phối hợp xử lý hiện trường, phân luồng giao thông, hạn chế tình trạng ùn tắc kéo dài trên tuyến đường huyết mạch cửa ngõ phía Tây Thủ đô.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Văn Ngân/VOV.VN
Cháy ô tô Audi trước hầm chui Thanh Xuân, Hà Nội

VOV.VN - Vào khoảng 11h15 17/1, một vụ cháy ô tô xảy ra ngay trước hầm chui Thanh Xuân (đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Hà Nội) khiến nhiều người đi đường hoảng hốt, giao thông khu vực ùn ứ cục bộ.

Ô tô tải bất ngờ bốc cháy dữ dội giữa đường Trần Thủ Độ, giao thông ùn ứ kéo dài
VOV.VN - Một ô tô tải đang lưu thông trên đường Trần Thủ Độ (phường Yên Sở, Hà Nội) bất ngờ bốc cháy dữ dội ở phần đầu xe khi tới nút giao ngõ 15 Ngọc Hồi, khiến giao thông khu vực ùn ứ cục bộ. Lực lượng PCCC và CSGT nhanh chóng có mặt xử lý, rất may không có thiệt hại về người.

Ô tô bất ngờ bốc cháy dữ dội trên phố Nguyễn Văn Luyện, Hà Nội giữa trời mưa
VOV.VN - Một chiếc ô tô con đang lưu thông trên đường Nguyễn Văn Luyện (phường Dương Nội, Hà Nội) bất ngờ bốc cháy dữ dội giữa trời mưa vào tối 18/11, khiến nhiều người chứng kiến hoảng hốt. Lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt để xử lý và điều tra nguyên nhân.

