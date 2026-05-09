Ô tô cháy dữ dội trên Vành đai 3 trên cao, ùn tắc kéo dài qua Nguyễn Xiển, Hà Nội

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 8h50 cùng ngày, ô tô van nhãn hiệu Suzuki mang BKS 29D-502.XX đang lưu thông trên đường Vành đai 3 trên cao theo hướng từ Linh Đàm về Mai Dịch. Khi di chuyển đến khu vực Nguyễn Xiển, gần nút giao với đường Nguyễn Trãi, phương tiện bất ngờ bốc cháy dữ dội.

Ô tô bốc cháy dữ dội trên Vành đai 3 trên cao (ảnh cắt từ clip)

Phát hiện sự việc, tài xế cùng những người trên xe nhanh chóng mở cửa thoát ra ngoài an toàn trước khi ngọn lửa bao trùm toàn bộ phương tiện. Chỉ trong ít phút, chiếc xe bị lửa thiêu rụi gần như hoàn toàn, trơ khung giữa đường.

Cột khói đen bốc cao hàng chục mét khiến nhiều người đi đường hoảng hốt. Vụ cháy xảy ra đúng vào khung giờ cao điểm buổi sáng khiến giao thông trên tuyến Vành đai 3 trên cao ùn tắc nghiêm trọng. Hàng dài phương tiện nối đuôi nhau di chuyển chậm từ khu vực Linh Đàm lên Khuất Duy Tiến.

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã điều động cán bộ, chiến sĩ cùng xe chuyên dụng tới hiện trường tổ chức dập lửa. Tuy nhiên, do ngọn lửa bùng phát nhanh và cháy dữ dội nên chiếc xe gần như bị thiêu rụi hoàn toàn trước khi đám cháy được khống chế.

Đội CSGT đường bộ số 7 cũng nhanh chóng có mặt để phối hợp xử lý hiện trường, phân luồng giao thông, hạn chế tình trạng ùn tắc kéo dài trên tuyến đường huyết mạch cửa ngõ phía Tây Thủ đô.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.