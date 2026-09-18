Ô tô chìm dưới kênh, bên trong có bộ xương người

Trưa 17/9, một người dân đang đánh bắt thủy sản bằng ghe cào trên kênh Chẹt Sậy, thuộc ấp Phước Thạnh, phường Phú Tân, tỉnh Vĩnh Long, bất ngờ phát hiện một ô tô bán tải nằm dưới lòng kênh nên trình báo Công an phường.

Sau khi trục vớt phương tiện lên bờ, cơ quan chức năng xác định ô tô mang biển kiểm soát 51C-383.51. Qua tra cứu, phương tiện này do một công ty ở Thành phố Hồ Chí Minh đứng tên.

Ô tô chìm dưới kênh Chẹt Sậy đã được trục vớt (ảnh: CTV)

Kiểm tra bên trong ô tô, lực lượng chức năng phát hiện một số xương người, đồ dùng cá nhân và giấy tờ mang tên L.H.T., sinh năm 1981, đăng ký thường trú tại xã Hành Trung, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi (cũ).

Chiếc ô tô được xác định đã nằm dưới lòng kênh trong thời gian dài, bùn đất bám đầy, nhiều vị trí bị móp méo, kính lái bị vỡ. Vụ việc đang được các cơ quan chức năng tỉnh Vĩnh Long tiếp tục xác minh, làm rõ.