Ô tô dàn hàng ngang chiếm hết làn xe máy, xử lý được không?

7h sáng, tại đường Xuân La ra ngã tư Xuân La - Võ Chí Công (phường Xuân Đỉnh, Hà Nội), dù bề ngang mặt đường khá rộng, 2 làn ô tô, một làn xe máy, nhưng những chiếc xe máy vẫn bất lực trước hàng ngang ô tô ngay gần ngã tư.

Tại các đô thị lớn, cảnh ô tô dàn hàng ngang, chiếm trọn làn đường xe máy trong giờ cao điểm đã trở nên quen thuộc

Ngày nào cũng phải đi qua tuyến đường này, anh Nguyễn Thành Trung (Xuân Đỉnh, Hà Nội) rất bức xúc, bởi ngay cả làn rẽ phải sang đường Võ Chí Công cũng bị bịt kín, khiến hàng đoàn xe máy bị dồn ứ phía sau.Thật sự vào những lúc cao điểm, tắc đường hay giờ tan tầm, hay buổi sáng đi thì những giờ đấy rất đông, ô tô lấn hết làn, nguy hiểm nhất là những lúc trời mưa gió.

Anh Nguyễn Văn Khải (ở Cửa Nam, Hà Nội) cũng bày tỏ, anh thường xuyên chứng kiến cảnh ô tô chiếm hết làn xe máy ở đường Thợ Nhuộm: "Một số ô tô lấn làn, chủ yếu taxi chẳng hạn, lấn làn vào phần đường dành cho xe máy và nhất là ở phố Thợ Nhuộm, xe con và taxi lèn vào phần đường dành cho xe máy. Nếu có hiện tượng tắc nghẽn thì ô tô rất hay lấn làn".

Một số người tham gia giao thông cũng phản ánh, tình trạng ô tô dàn hàng ngang, chiếm hết làn cho xe máy diễn ra khá phổ biến:

"Giao thông đông đúc đâm ra hàng hai, hàng ba nên rất mất an toàn giao thông".

"Cái đấy thì việc kiểm soát nó khó".

Trao đổi với phóng viên VOVGT, đại tá Phạm Việt Công, Phó cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an cho biết, đơn vị đang nghiên cứu tổng thể công tác tổ chức giao thông trên toàn quốc, trong đó tập trung vào việc xử lý các bất cập về điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông, và nghiên cứu để tổ chức lại giao thông. Việc ngăn chặn, xử lý tình trạng xe ô tô lấn chiếm làn của xe máy cũng nằm trong bài toán nghiên cứu tổng thể về tổ chức lại giao thông trên toàn quốc, trong đó trước mắt sẽ tập trung tại những tuyến vành đai.

Cũng theo Đại tá Phạm Việt Công, tại các thành phố lớn, đặc biệt là Hà Nội, với các tuyến phố có đủ điều kiện thì sẽ tách làn phương tiện ô tô và mô tô, xe máy. Tuy nhiên, với những khu vực, những tuyến đường có quá nhiều nút giao, việc tách làn sẽ khó đạt hiệu quả như mong muốn, nên cơ quan chức năng sẽ nghiên cứu để làm từng bước, từng tuyến phố.

"Chúng tôi đang tính, về tổng thể, việc tách làn phương tiện ô tô và mô tô sẽ tạo thuận lợi rất lớn về lưu thông, đặc biệt là việc va chạm và thiệt hại về tính mạng con người. Đặc biệt trong đô thị, tốc độ chậm, phương tiện ô tô, xe con nhiều, nhưng nếu các tuyến Quốc lộ, hoặc các đường vành đai, nếu ô tô tải nặng mà không tác được làn ô tô ra thì khi nguy cơ va chạm, thiệt hại sẽ rất lớn. Đối với các thành phố lớn như Hà Nội và TP. HCM thì sẽ tính các tuyến đủ điều kiện thì chúng ta sẽ nghiên cứu tác làn ô tô", Đại tá Phạm Việt Công cho hay.

Chuyên gia giao thông Doãn Minh Tâm phân tích, việc bố trí làn hỗn hợp hiện nay khiến tình trạng ô tô lấn sang làn xe máy diễn ra thường xuyên, thậm chí tại nhiều tuyến phố, nhiều nút giao, giao thông bị bịt kín bởi hàng ngang ô tô, xe xe máy gần như không còn lối đi. Tại một số tuyến trục hướng tâm, tuyến vành đai cho phép xe tải năng, xe khách lưu thông, việc tổ chức giao thông hỗn hợp còn tiềm ẩn nhiều rủi ro cho người đi mô tô, xe gắn máy, nếu không may có va chạm, tai nạn.

Theo chuyên gia giao thông Doãn Minh Tâm, cần sớm nghiên cứu, tách dòng phương tiện ô tô và xe máy, trước hết là tại các trục chính đô thị: "Theo tôi, tất cả các đường trục chính đô thị đều phải tách riêng đường xe thô sơ, đường xe máy với đường ô tô, bằng dải phân cách cứng chứ không phải vạch sơn. Vạch sơn áp dụng với những đường cấp thấp hơn, không phải đường trục chính. Chứ hiện nay mình vẫn cứ đang nửa vời. Cái này là quan điểm của đơn vị quản lý đường tại đây".

Tách làn ô tô và xe máy không đơn thuần là phân chia lại mặt đường, mà còn là giải pháp để tổ chức giao thông rõ ràng, hạn chế tình trạng ô tô di chuyển tràn sang làn xe máy, gây xung đột và mất an toàn. Khi mỗi loại phương tiện có không gian lưu thông phù hợp, dòng xe sẽ được điều tiết tốt hơn, người tham gia giao thông cũng chủ động và an tâm hơn.

Tuy nhiên, cùng với việc phân làn, cần có hạ tầng phù hợp, biển báo rõ ràng và kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm, hướng tới việc xây dựng một hệ thống giao thông an toàn, trật tự và hiệu quả hơn.