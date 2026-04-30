Ô tô đang chạy trên cao tốc bỗng dưng bốc cháy, 3 người thoát chết

Vào khoảng 3h30 ngày 30/4, ô tô con biển kiểm soát 61A-204.74 do anh Huỳnh Thanh Nhân điều khiển chở theo vợ và con nhỏ lưu thông trên tuyến cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Trung Lương. Khi xe lưu thông đến đoạn thuộc Km43+500 trên tuyến cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Trung Lương (thuộc xã Tân Hương, tỉnh Đồng Tháp) thì bất ngờ xảy ra cháy. Phát hiện vụ việc, cả 3 người đã dừng xe mở cửa thoát thân. Do lửa bén nhanh nên xe ô tô bị lửa thiêu rụi.

Ô tô bị cháy rụi, 3 người thoát chết

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát giao thông đã có mặt tại hiện trường, phối hợp chữa cháy ban đầu, tổ chức điều tiết giao thông, bảo vệ hiện trường. Đồng thời, phối hợp với cơ quan điều tra và lực lượng Cảnh sát PCCC & CNCH để điều tra, giải quyết theo quy định. Nguyên nhân ban đầu được lực lượng chức năng nhận định nghi do chập điện trên xe.