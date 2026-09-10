Ô tô đi lấn làn, tông xe đạp điện rồi bỏ mặc nạn nhân giữa trời mưa

Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, Tổ CSGT địa bàn Buôn Ma Thuột đang làm rõ vụ tai nạn giữa xe ô tô và xe đạp điện xảy ra vào khoảng 22h02 ngày 9/9 trên đường Phạm Ngũ Lão.

Theo xác minh ban đầu, anh Y Hùng Niê (SN 2006, trú buôn Đung, phường Buôn Ma Thuột) điều khiển xe đạp điện trên đường Phạm Ngũ Lão, theo hướng đến đường 10/3 thì xảy ra va chạm với ô tô con màu trắng lưu thông theo hướng ngược lại.

Tài xế Lê Xuân Cao (SN 1993, trú Đắk Lắk) đã đến cơ quan công an trình diện, làm việc với Tổ CSGT Buôn Ma Thuột để làm rõ vụ việc. (Ảnh: Công an Đắk Lắk)

Hình ảnh từ camera an ninh của một nhà dân tại hiện trường cho thấy chiếc ô tô đi lấn làn, tông vào xe đạp điện rồi không dừng lại mà tiếp tục rời khỏi hiện trường. Thời điểm xảy ra vụ việc, trời đang mưa. Hình ảnh nạn nhân nằm giữa đường sau tai nạn được chia sẻ trên mạng xã hội, gây bức xúc trong cộng đồng mạng.

Vụ tai nạn khiến anh Y Hùng Niê bị chấn thương vùng đầu, mặt và chân trái; xe đạp điện hư hỏng.

Clip: Camera an ninh nhà dân quay lại thời điểm xảy ra tai nạn cho thấy xe ô tô đi lấn làn, tông xe đạp điện.

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng CSGT đã xác minh phương tiện và người điều khiển. Sáng 10/9, tài xế Lê Xuân Cao (SN 1993, trú Đắk Lắk) đã đến cơ quan công an trình diện và phối hợp làm rõ vụ việc.

Nguyên nhân vụ tai nạn và trách nhiệm của những người liên quan đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.