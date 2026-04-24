Cục CSGT thông tin thêm vụ tai nạn khiến học sinh lớp 12 tử vong ở Đắk Lắk

Thứ Sáu, 20:59, 24/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - V.Đ.Q đủ điều kiện điều khiển xe gắn máy có dung tích xi-lanh dưới 50cm³ tham gia giao thông, nhưng phương tiện có dấu hiệu độ pô xe để phát ra tiếng nổ lớn, lái xe chạy với tốc độ cao.

Liên quan đến vụ tai nạn giao thông xảy ra lúc 11h29 ngày 15/4/2026 tại Km 198+200, Quốc lộ 29, đoạn qua buôn Cư Yuốt, xã Cư Pơng, tỉnh Đắk Lắk khiến em V.Đ.Q (sinh năm 2008, trú tại xã Cư Pơng) tử vong, hôm nay (24/4), Cục Cảnh sát Giao thông, Bộ Công an cung cấp thêm thông tin.

Theo Cục Cảnh sát Giao thông, Bộ Công an, phương tiện em V.Đ.Q. điều khiển là xe gắn máy mang biển kiểm soát 47AB-325.78, có dung tích xi-lanh dưới 50cm³; chủ xe là anh trai ruột của nạn nhân. Thời điểm xảy ra tai nạn, em V.Đ.Q. 17 tuổi 5 tháng 28 ngày.

Đối chiếu quy định của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, em V.Đ.Q đủ điều kiện điều khiển xe gắn máy có dung tích xi-lanh dưới 50cm³ tham gia giao thông, do đó không có hành vi giao xe cho người chưa đủ điều kiện theo Điều 56 của luật này.

Tuy nhiên, cơ quan chức năng xác định phương tiện có dấu hiệu cải tạo (độ pô xe) để phát ra tiếng nổ lớn. Đồng thời, qua thu thập các clip liên quan cho thấy em V.Đ.Q. điều khiển xe với tốc độ cao trên đường trước khi xảy ra tai nạn.

Clip từ nhà người dân cho thấy, em V.Đ.Q đã điều khiển xe gắn máy với tốc độ cao, tiếng bô vang to và kéo dài trước khi xảy ra tai nạn.

Liên quan vụ việc này, ngày 23/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với cựu Thiếu tá Nguyễn Quang Hoàng, cán bộ Trạm Cảnh sát giao thông Krông Búk về tội Không cứu giúp người gặp nạn theo quy định tại điểm a, b, khoản 2, Điều 132 Bộ Luật Hình sự.

Cơ quan điều tra xác định, thời điểm xảy ra tai nạn, Thiếu tá Nguyễn Quang Hoàng, cán bộ Trạm Cảnh sát giao thông Krông Búk điều khiển xe mô tô truy đuổi em V.Đ.Q. Tuy nhiên, khi thấy em V.Đ.Q gặp nạn, Thiếu tá Hoàng không dừng lại cứu giúp người bị nạn, mà quay đầu bỏ đi. 

Ông Nguyễn Quang Hoàng đã bị tước danh hiệu Công an Nhân dân, đình chỉ công tác, đình chỉ sinh hoạt đảng; Các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đã được Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực 8, tỉnh Đắk Lắk phê chuẩn.

Clip thời điểm xảy ra tai nạn

Vụ việc tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, đây cũng là lời cảnh báo đối với các bậc phụ huynh trong việc quản lý, nhắc nhở con em chấp hành nghiêm các quy định về an toàn giao thông khi tham gia giao thông.

Công Bắc/VOV-Tây Nguyên
Khởi tố cựu Thiếu tá CSGT trong vụ tai nạn khiến nam sinh lớp 12 tử vong ở Đắk Lắk
VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với cựu Thiếu tá Nguyễn Quang Hoàng về tội Không cứu giúp người đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng.

Công an Lào Cai thông tin vụ tai nạn giao thông khiến một cán bộ công an tử vong

Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai khiến Thiếu tá Hoàng Huy Công tử vong được xác định ban đầu do nổ lốp ô tô khi đang di chuyển, gây va chạm vào khu vực thi công.

Khởi tố bị can gây tai nạn giao thông do vi phạm nồng độ cồn

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Huế vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Kim Tuấn, sinh năm 2001, trú tại xã Quảng Điền, thành phố Huế để điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

