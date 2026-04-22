Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì lễ đón Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung

Thứ Tư, 17:30, 22/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và Phu nhân, Tổng thống Đại hàn Dân quốc Lee Jae Myung và Phu nhân đã đến nước ta bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước, từ ngày 21- 24/4.

Chiều 22/4 tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân chủ trì Lễ đón chính thức Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân. 

Đây là chuyến thăm cấp Nhà nước đầu tiên của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đến Việt Nam trên cương vị mới và là nguyên thủ nước ngoài đầu tiên đến Việt Nam sau khi Quốc hội khóa XVI kiện toàn bộ máy lãnh đạo Nhà nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đứng trên bục danh dự, quân nhạc cử Quốc thiều hai nước. 

Đúng 16h15, đoàn xe đưa Tổng thống Hàn Quốc cùng Phu nhân và đoàn tiến vào Phủ Chủ tịch; trong tiếng nhạc chào mừng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân nhiệt liệt chào đón Tổng thống Lee Jae Myung và Phu nhân thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam. Trên nền nhạc quốc thiều hai nước cùng 21 loạt đại bác rền vang từ Hoàng thành Thăng Long chào đón Tổng thống Hàn Quốc và Phu nhân thăm cấp Nhà nước tới nước ta.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mời Tổng thống Hàn Quốc duyệt đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam và hai nhà lãnh đạo cùng chứng kiến phần diễu binh chào mừng của Đội Danh dự Quân đội Nhân dân Việt Nam. Tiếp đó, 2 nhà lãnh đạo lần lượt giới thiệu quan chức là lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương hai nước tham dự lễ đón.

Đến thời điểm hiện tại, Hàn Quốc đang là đối tác đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam, tổng vốn đăng ký lũy kế đạt 98,9 tỉ USD với 10.447 dự án. Hàn Quốc là một trong những đối tác thương mại hàng đầu, với kim ngạch hai chiều năm 2025 đạt 89,5 tỉ USD; đang hướng tới mục tiêu kim ngạch 150 tỉ USD theo hướng cân bằng hơn vào năm 2030.

Trong khi đó, Việt Nam tiếp tục là đối tác ưu tiên hàng đầu của Hàn Quốc cung cấp vốn ODA (nhận khoảng 20% tổng viện trợ của Hàn Quốc). Tổng viện trợ của Hàn Quốc dành cho Việt Nam trong 5 năm gần đây đạt hơn 500 triệu đô la Mỹ trong đó 90% là vốn vay ODA và 10% là viện trợ không hoàn lại.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mời Tổng thống Hàn Quốc duyệt đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam

Trên cơ sở những thành quả hợp tác rất tích cực trên tất cả các lĩnh vực mà 2 nước đã đạt được trong thời gian qua, chuyến thăm cấp Nhà nước tới nước ta lần này của Tổng thống Hàn Quốc và Phu nhân được kỳ vọng sẽ tiếp tục củng cố vững chắc hơn nữa tin cậy chính trị giữa hai bên. Đồng thời, thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học công nghệ và hợp tác phát triển lên tầm mức mới phù hợp với nhu cầu và lợi ích song phương.

Văn Hiếu/VOV
"Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là mốc son trong quan hệ Việt - Trung"

VOV.VN - Đại sứ Trung Quốc Hà Vĩ nhận định chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là sự kiện mang ý nghĩa lịch sử, đánh dấu mốc son mới trong quan hệ Việt - Trung.

VOV.VN - Đại sứ Trung Quốc Hà Vĩ nhận định chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là sự kiện mang ý nghĩa lịch sử, đánh dấu mốc son mới trong quan hệ Việt - Trung.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập

VOV.VN - Sáng 21/4, tại Hà Tĩnh, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập (24/4/1906-24/4/2026). Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu tại buổi lễ.

VOV.VN - Sáng 21/4, tại Hà Tĩnh, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập (24/4/1906-24/4/2026). Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu tại buổi lễ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Hà Tĩnh phấn đấu thành đầu mối giao thương khu vực

VOV.VN - Tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu tỉnh tiếp tục thu hút đầu tư có chọn lọc, ưu tiên công nghiệp nền tảng, công nghệ cao, năng lượng sạch; đồng thời, phát triển các động lực mới như kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế biển.

VOV.VN - Tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu tỉnh tiếp tục thu hút đầu tư có chọn lọc, ưu tiên công nghiệp nền tảng, công nghệ cao, năng lượng sạch; đồng thời, phát triển các động lực mới như kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế biển.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dâng hương tưởng nhớ Tổng Bí thư Hà Huy Tập

VOV.VN - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn công tác Trung ương đã dâng hoa, dâng hương, tưởng nhớ, tri ân sâu sắc đối với những công lao to lớn mà Tổng Bí thư Hà Huy Tập đã dành trọn cuộc đời chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc.

VOV.VN - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn công tác Trung ương đã dâng hoa, dâng hương, tưởng nhớ, tri ân sâu sắc đối với những công lao to lớn mà Tổng Bí thư Hà Huy Tập đã dành trọn cuộc đời chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc.

