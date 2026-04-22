Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì lễ đón Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung

Chiều 22/4 tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân chủ trì Lễ đón chính thức Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân.

Đây là chuyến thăm cấp Nhà nước đầu tiên của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đến Việt Nam trên cương vị mới và là nguyên thủ nước ngoài đầu tiên đến Việt Nam sau khi Quốc hội khóa XVI kiện toàn bộ máy lãnh đạo Nhà nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đứng trên bục danh dự, quân nhạc cử Quốc thiều hai nước.

Đúng 16h15, đoàn xe đưa Tổng thống Hàn Quốc cùng Phu nhân và đoàn tiến vào Phủ Chủ tịch; trong tiếng nhạc chào mừng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân nhiệt liệt chào đón Tổng thống Lee Jae Myung và Phu nhân thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam. Trên nền nhạc quốc thiều hai nước cùng 21 loạt đại bác rền vang từ Hoàng thành Thăng Long chào đón Tổng thống Hàn Quốc và Phu nhân thăm cấp Nhà nước tới nước ta.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mời Tổng thống Hàn Quốc duyệt đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam và hai nhà lãnh đạo cùng chứng kiến phần diễu binh chào mừng của Đội Danh dự Quân đội Nhân dân Việt Nam. Tiếp đó, 2 nhà lãnh đạo lần lượt giới thiệu quan chức là lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương hai nước tham dự lễ đón.

Đến thời điểm hiện tại, Hàn Quốc đang là đối tác đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam, tổng vốn đăng ký lũy kế đạt 98,9 tỉ USD với 10.447 dự án. Hàn Quốc là một trong những đối tác thương mại hàng đầu, với kim ngạch hai chiều năm 2025 đạt 89,5 tỉ USD; đang hướng tới mục tiêu kim ngạch 150 tỉ USD theo hướng cân bằng hơn vào năm 2030.

Trong khi đó, Việt Nam tiếp tục là đối tác ưu tiên hàng đầu của Hàn Quốc cung cấp vốn ODA (nhận khoảng 20% tổng viện trợ của Hàn Quốc). Tổng viện trợ của Hàn Quốc dành cho Việt Nam trong 5 năm gần đây đạt hơn 500 triệu đô la Mỹ trong đó 90% là vốn vay ODA và 10% là viện trợ không hoàn lại.

Trên cơ sở những thành quả hợp tác rất tích cực trên tất cả các lĩnh vực mà 2 nước đã đạt được trong thời gian qua, chuyến thăm cấp Nhà nước tới nước ta lần này của Tổng thống Hàn Quốc và Phu nhân được kỳ vọng sẽ tiếp tục củng cố vững chắc hơn nữa tin cậy chính trị giữa hai bên. Đồng thời, thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học công nghệ và hợp tác phát triển lên tầm mức mới phù hợp với nhu cầu và lợi ích song phương.

