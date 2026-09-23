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Ông Mai Văn Khiêm giữ chức Phó Cục trưởng Cục Khí tượng Thủy văn

Thứ Tư, 14:33, 23/09/2026
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VOV.VN - Ngày 23/9, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức công bố quyết định bổ nhiệm ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, giữ chức Phó Cục trưởng Cục Khí tượng Thủy văn.

Ngày 23/9, tại trụ sở Cục Khí tượng Thủy văn, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lê Trọng Yên trao quyết định về công tác tổ chức cán bộ đối với ông Mai Văn Khiêm. Trước đó, ngày 18/9/2026, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng ký Quyết định số 3628/QĐ-BNNMT về việc tiếp nhận, bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý.

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Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lê Trọng Yên đã trao quyết định bổ nhiệm cho tân Phó Cục trưởng Cục Khí tượng Thủy văn Mai Văn Khiêm

Theo quyết định, Bộ Nông nghiệp và Môi trường bổ nhiệm ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, Cục Khí tượng Thủy văn vào làm công chức và bổ nhiệm có thời hạn giữ chức Phó Cục trưởng Cục Khí tượng Thủy văn. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Lê Trọng Yên chúc mừng ông Mai Văn Khiêm được giao nhiệm vụ mới, đồng thời đề nghị tân Phó Cục trưởng tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm thực tiễn, cùng tập thể lãnh đạo Cục tham mưu hiệu quả cho lãnh đạo Bộ trong thực hiện toàn diện chức năng quản lý nhà nước về khí tượng thủy văn.

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Tân Phó Cục trưởng Cục Khí tượng Thủy văn Mai Văn Khiêm phát biểu nhận nhiệm vụ tại buổi lễ

Thứ trưởng nhấn mạnh, trước yêu cầu ngày càng cao đối với ngành Khí tượng Thủy văn, đặc biệt trong bối cảnh biến đổi khí hậu và thiên tai diễn biến phức tạp, ngành cần tiếp tục thực hiện tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị. Trong đó, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số cần được xác định là những động lực đột phá, góp phần nâng cao chất lượng dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn.

Việc nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo có ý nghĩa quan trọng trong bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân, giữ vững hạ tầng kinh tế, ổn định sản xuất và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

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Lãnh đạo Cục Khí tượng Thủy văn chúc mừng ông Mai Văn Khiêm

Lãnh đạo Bộ tin tưởng trên cương vị mới, ông Mai Văn Khiêm sẽ tiếp tục phát huy phẩm chất, năng lực, cùng tập thể lãnh đạo Cục và hơn 2.600 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động toàn ngành đoàn kết, xây dựng ngành Khí tượng Thủy văn ngày càng vững mạnh, hiện đại.

Ông Mai Văn Khiêm cam kết đổi mới, nâng cao năng lực ngành

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Phó Cục trưởng Mai Văn Khiêm bày tỏ vinh dự và cảm ơn sự tin tưởng, giao nhiệm vụ của Ban Thường vụ Đảng ủy và lãnh đạo Bộ; đồng thời cảm ơn sự ủng hộ, đồng hành của tập thể lãnh đạo Cục Khí tượng Thủy văn và các đồng nghiệp.

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Lãnh đạo các đơn vị của Cục Khí tượng Thủy văn chúc mừng ông Mai Văn Khiêm

Ông Mai Văn Khiêm cho biết, nhận thức rõ những yêu cầu ngày càng cao đối với ngành về chất lượng dự báo, cảnh báo, chuyển đổi số, ứng dụng khoa học - công nghệ, cũng như phục vụ công tác phòng, chống thiên tai, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Trên cương vị mới, ông khẳng định sẽ nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tâm, đổi mới và quyết liệt trong thực hiện nhiệm vụ.

Tân Phó Cục trưởng Cục Khí tượng Thủy văn cũng khẳng định sẽ cùng tập thể lãnh đạo Cục giữ vững đoàn kết, phát huy trí tuệ tập thể, kế thừa những thành quả đã đạt được và tập trung tháo gỡ khó khăn nhằm nâng cao năng lực, vị thế của ngành Khí tượng Thủy văn.

Ông Mai Văn Khiêm đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo Bộ, sự phối hợp, chia sẻ và ủng hộ của tập thể lãnh đạo Cục, các đơn vị cùng toàn thể công chức, viên chức, người lao động trong thời gian tới.

Văn Ngân/VOV.VN
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