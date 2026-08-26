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Ông Thân Đức Nam giữ chức Chủ tịch Hội Cựu Thanh niên xung phong

Thứ Tư, 12:31, 26/08/2026
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VOV.VN - Sáng 26/8, tại Hà Nội diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam lần thứ V, nhiệm kỳ 2026-2031. Tới dự đại hội có Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, cùng gần 300 đại biểu đại diện cho hơn 40 vạn hội viên thanh niên xung phong.

Báo cáo tại Đại hội cho thấy, nhiệm kỳ vừa qua, các cấp Hội Cựu thanh niên xung phong tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng vai trò nhân chứng lịch sử, tăng cường đoàn kết, sáng tạo vì nghĩa tình đồng đội, phối hợp tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ; tích cực hưởng ứng tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước.

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Toàn cảnh Đại hội.

Qua đó, Hội Cựu Thanh niên xung phong tiếp tục khẳng định được vai trò, vị trí của mình trong đời sống xã hội, được cấp ủy đảng và chính quyền các cấp ủng hộ, dư luận xã hội đồng tình. Hội đã có những đóng góp tích cực vào việc thực hiện các chỉ tiêu kinh tế, văn hóa, xã hội, góp phần vào công tác an sinh xã hội và giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. 

Trong đó, các cấp Hội tổ chức và tham gia nhiều hoạt động góp phần phát triển kinh tế tại mỗi địa phương như tham gia trồng 388 nghìn cây xanh các loại, hiến tặng trên 59.000 m² đất của gia đình để xây dựng các công trình giao thông nông thôn và văn hóa cơ sở; đóng góp trên 29.400 ngày công, tham gia xây dựng 144 cây cầu nông thôn bằng bê tông cốt thép và 110,4 km đường giao thông nông thôn trị giá 78 tỷ 199 triệu đồng.

Công tác nghĩa tình đồng đội luôn là trọng tâm trong hoạt động Hội. Phong trào “Cựu thanh niên xung phong làm kinh tế giỏi - Vì nghĩa tình đồng đội” được các cấp hội quan tâm, có gần 1.300 mô hình làm kinh tế của hội viên như: sản xuất chế biến nông, lâm sản; nuôi trồng chế biến thủy sản; chăn nuôi gia súc, gia cầm; sản xuất công nghiệp, xây dựng...

Có 12.379 cựu thanh niên xung phong được suy tôn là những người sản xuất giỏi có thu nhập hằng năm từ 100 triệu đồng trở lên… Qua đó, tạo việc làm cho con, cháu cựu thanh niên xung phong góp phần thiết thực và hoạt động an sinh xã hội, được cấp uỷ,  chính quyền địa phương ghi nhận đánh giá cao. 

"Hội Cựu Thanh niên xung phong luôn luôn đoàn kết không ngừng, nỗ lực phấn đấu hoàn thành mọi nhiệm vụ nội dung, phương thức của Hội. Tiếp tục đổi mới hướng về cơ sở chăm lo tốt cho hộ tiếp tục phát huy vai trò nhân dứng lịch sử vì nghĩa tình đồng đội, phối hợp giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ; tích cực tham gia cuộc vận động phong trào thi đua yêu nước. Qua đó, góp phần thiết thực vào việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội của địa phương và đất nước", ông Thân Đức Nam, Phó Chủ tịch Hội Cựu Thanh niên xung phong Việt Nam, nhiệm kỳ 2019-2026 cho biết.

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Ông Thân Đức Nam làm Chủ tịch Hội Cựu Thanh niên xung phong Việt Nam nhiệm kỳ V (2026-2031).

Tại Đại hội, các đại biểu đã cùng nhau trao đổi, thảo luận những kết quả đạt được, nêu lên những tồn tại khó khăn và đề ra phương hướng cũng đề ra phương hướng của nhiệm kỳ V (2026-2031).

Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng nêu rõ, kể từ khi thành lập từ năm 2004 đến nay, qua 22 năm hoạt động, Hội Cựu Thanh niên xung phong Việt Nam thực sự trở thành ngôi nhà chung ấm áp nghĩa tình của các thế hệ cựu thanh niên xung phong trong cả nước.

Đánh giá cao phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ (2026- 2031) Đại hội đã đề ra, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị, tiếp tục xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, nâng cao chất lượng tuyên truyền, giáo dục và phát huy truyền thống thanh niên xung phong; đẩy mạnh cuộc vận động “Cựu thanh niên xung phong nêu gương sáng đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh”. Tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước và khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần giáo dục, bồi dưỡng thế hệ trẻ.

Cùng với đó, Phó Chủ tịch Quốc hội cho rằng, cần phát huy tốt hơn nữa vai trò “nhân chứng lịch sử”, phối hợp với các Bộ, ngành tham mưu, đề xuất giải quyết chế độ, chính sách đối với thanh niên xung phong. Tiếp tục chăm lo đời sống hội viên, quan tâm, hỗ trợ kịp thời những hội viên có hoàn cảnh khó khăn, để Hội thực sự là mái nhà chung ấm áp của cựu thanh niên xung phong.

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Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng phát biểu tại Đại hội.

"Trong nhiệm kỳ mới, các cấp Hội và toàn thể hội viên tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của thanh niên xung phong, đoàn kết, trách nhiệm, đổi mới, có nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả, hoàn thành tốt các mục tiêu Đại hội đề ra.Với truyền thống vẻ vang của lực lượng thanh niên xung phong, với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và nghĩa tình đồng đội, tôi tin tưởng rằng Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam nhiệm kỳ mới sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, chăm lo tốt hơn cho hội viên và đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc", Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng nhấn mạnh.

Đại hội đã bầu đồng chí Thân Đức Nam làm Chủ tịch Hội Cựu Thanh niên xung phong Việt Nam nhiệm kỳ V (2026-2031) và thông qua Nghị quyết của Đại hội.

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Đại hội VII Liên minh HTX Việt Nam: Dẫn dắt kinh tế tập thể bước vào kỷ nguyên số

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Thúy Hằng/VOV1
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