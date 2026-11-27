Chính sách đã được ban hành, nhiều cơ chế mới đang được hoàn thiện, nhưng làm thế nào để nguồn lực thực sự đến đúng nơi cần thiết, được sử dụng hiệu quả và tạo ra chuyển biến về chất lượng giáo dục? Đây là vấn đề được đặt ra tại Hội thảo Giáo dục năm 2026 với chủ đề “Cơ chế, chính sách và nguồn lực thực hiện đột phá phát triển giáo dục và đào tạo”, diễn ra ngày 27/11.

Từ những bất cập trong tổ chức thực hiện chính sách đến yêu cầu đổi mới quản trị, phân bổ nguồn lực và đào tạo nhân lực, các tham luận cho thấy đột phá giáo dục không thể chỉ được đo bằng số lượng văn bản được ban hành hay mức đầu tư được bố trí. Điều quan trọng là chính sách có giải quyết được những thiếu hụt trong thực tế, nguồn lực có được sử dụng đúng mục tiêu và chất lượng đầu ra có đáp ứng yêu cầu phát triển hay không.

Các đại biểu thảo luận về cơ chế, chính sách và nguồn lực nhằm tạo đột phá trong phát triển giáo dục và đào tạo.

Tại hội thảo, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận về cơ chế tài chính, đầu tư và hiệu quả đầu tư, trong đó có việc xác định thứ tự ưu tiên, đổi mới phương thức phân bổ nguồn lực phù hợp với sứ mạng, điều kiện thực tế và kết quả hoạt động của từng cơ sở giáo dục. Bên cạnh yêu cầu bảo đảm cân đối giữa đầu tư cơ sở vật chất với phát triển đội ngũ, bà cũng đề nghị làm rõ cơ chế chia sẻ, sử dụng chung hạ tầng, phòng thí nghiệm, cơ sở thực hành và giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng nguồn lực.

Chính sách đã có, nhưng nguồn lực chưa đến đúng nơi cần

Đề cập những vấn đề đặt ra trong quá trình thực hiện chính sách giáo dục, PGS.TS Triệu Thế Hùng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, cho rằng năm 2025 đánh dấu bước tiến quan trọng trong công tác lập pháp đối với lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

Cụ thể, Quốc hội đã thông qua Luật Nhà giáo; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục; đồng thời sửa đổi Luật Giáo dục nghề nghiệp và Luật Giáo dục đại học. Cùng với đó là các nghị quyết về miễn, hỗ trợ học phí; phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 3 đến 5 tuổi; các cơ chế, chính sách đặc thù và chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia.

Theo ông Triệu Thế Hùng, các định hướng chính sách tập trung vào bốn nội dung lớn: mở rộng cơ hội tiếp cận, bảo đảm công bằng trong giáo dục; đổi mới quản trị và tăng quyền tự chủ gắn với trách nhiệm giải trình; hoàn thiện chính sách phát triển đội ngũ nhà giáo; đổi mới đầu tư, huy động nguồn lực xã hội và gắn đào tạo với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

Những quyết sách này đã tạo khuôn khổ pháp lý quan trọng, thể hiện quyết tâm đổi mới tư duy và phương thức phát triển giáo dục, tạo nền tảng thực hiện các mục tiêu đột phá trong giai đoạn mới.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Triệu Thế Hùng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội. (Ảnh: Media Quốc hội)

Tuy nhiên, thực tiễn triển khai trong năm 2026 cho thấy vẫn còn khoảng cách giữa chính sách được ban hành với kết quả thụ hưởng thực tế của người học, nhà giáo và các cơ sở giáo dục. Những điểm nghẽn được ông Hùng chỉ ra gồm tình trạng thiếu giáo viên cục bộ, thiếu trường lớp ở một số địa bàn chưa được giải quyết căn bản. Công tác tuyển dụng, điều động và bố trí giáo viên còn vướng mắc trong khâu phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước. Việc thực hiện quyền tự chủ tại một số cơ sở giáo dục còn lúng túng; quá trình phân cấp, phân quyền chưa thực sự gắn với nguồn lực bảo đảm và trách nhiệm giải trình.

Ngoài ra, hoạt động đầu tư cơ sở vật chất và đào tạo nhân lực chất lượng cao ở một số nơi chưa gắn chặt với hiệu quả sử dụng cũng như nhu cầu thực tế của phát triển kinh tế - xã hội.

Từ thực tế này, ông Triệu Thế Hùng nhấn mạnh, điều quan trọng hiện nay không nằm ở việc ban hành thêm văn bản, mà phải kịp thời tháo gỡ những vướng mắc trong khâu tổ chức thực hiện, xác định rõ thẩm quyền và trách nhiệm của từng cấp, từng ngành để bảo đảm chính sách được triển khai đồng bộ, nguồn lực được bố trí đầy đủ, người dân được thụ hưởng thực chất.

Để giải quyết những điểm nghẽn trên, ông Hùng đề xuất ba nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm.

Thứ nhất, khẩn trương triển khai chính sách, hoàn thiện hướng dẫn và tháo gỡ vướng mắc. Chính phủ cần chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương rà soát, phân loại từng chính sách; xác định rõ nội dung đã đủ điều kiện triển khai và những vấn đề còn vướng mắc về thẩm quyền, trách nhiệm, thời hạn giải quyết. Việc ban hành văn bản hướng dẫn cần được đẩy nhanh, ưu tiên những nội dung liên quan trực tiếp đến quyền lợi người học, công tác tuyển dụng, bố trí nhà giáo và quyền tự chủ của cơ sở giáo dục.

Đồng thời, cần kịp thời thống nhất cách hiểu, điều chỉnh những quy định chưa phù hợp. Việc đề xuất sửa đổi luật, nghị quyết chỉ thực hiện khi có đủ căn cứ và tổng kết từ thực tiễn; nếu ban hành chính sách mới phải có đánh giá tác động kỹ lưỡng. Đặc biệt, chính sách miễn, hỗ trợ học phí phải đến đúng đối tượng, đúng thời điểm; tình trạng thiếu giáo viên cần được giải quyết theo từng trường, từng môn học; quyền tự chủ phải gắn với trách nhiệm giải trình xã hội, khắc phục tình trạng đùn đẩy, né tránh trách nhiệm.

Thứ hai, bảo đảm nguồn lực đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm và gắn với hiệu quả đầu ra. Theo ông Hùng, cần ưu tiên đầu tư trường lớp, thiết bị, phòng thí nghiệm tại những địa bàn còn thiếu hụt, nhất là vùng khó khăn. Việc đầu tư phải tính đủ kinh phí và điều kiện vận hành để các công trình sau khi hoàn thành thực sự được đưa vào sử dụng hiệu quả.

Cùng với việc bảo đảm trách nhiệm đầu tư của Nhà nước đối với các nhiệm vụ giáo dục công và huy động nguồn lực xã hội phù hợp, ông Hùng đề nghị đẩy mạnh cơ chế đặt hàng đào tạo nhân lực chất lượng cao dựa trên việc xác định rõ nhu cầu về chuẩn đầu ra, gắn kết chặt chẽ hai chiều giữa cơ sở đào tạo với doanh nghiệp và đơn vị sử dụng lao động.

Đề xuất này nhấn mạnh yêu cầu kết nối giữa cơ sở đào tạo với nơi sử dụng lao động, để việc đặt hàng đào tạo xuất phát từ nhu cầu và chuẩn đầu ra, thay vì chỉ dựa trên khả năng cung ứng của các cơ sở đào tạo.

Thứ ba, tăng cường giám sát, đánh giá và theo dõi đến khi các vướng mắc được xử lý. Nội dung giám sát tập trung vào các chính sách miễn, hỗ trợ học phí; phát triển đội ngũ nhà giáo; thực hiện quyền tự chủ và hiệu quả đầu tư, đặt hàng đào tạo.

Việc đánh giá phải lấy kết quả thụ hưởng của người học, điều kiện công tác của nhà giáo, hiệu quả hoạt động của cơ sở giáo dục và chất lượng đào tạo làm thước đo. Đồng thời, cần xác định rõ trách nhiệm và thời hạn thực hiện đối với từng kiến nghị sau giám sát, bảo đảm các vướng mắc được khắc phục thực chất, không dừng lại ở việc trả lời hay chỉ báo cáo kết quả.

Đầu tư phải gắn với sứ mạng, đào tạo phải gắn với nhu cầu

Từ những điểm nghẽn trong thực thi chính sách, vấn đề tiếp theo là làm thế nào xác định đúng nhu cầu nhân lực, phân bổ nguồn lực phù hợp và đánh giá hiệu quả đầu tư. Ở góc độ giáo dục đại học, GS.TS Nguyễn Tiến Thảo, Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo, tập trung phân tích yêu cầu đổi mới quản trị và phân bổ nguồn lực theo sứ mạng, mục tiêu, chất lượng và hiệu quả.

Theo ông Thảo, từ năm 2025 đến nay, giáo dục đại học cơ bản hoàn thành việc cụ thể hóa các chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, trong đó có Nghị quyết số 71-NQ/TW về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo; Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; cùng Quyết định số 1810/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược phát triển giáo dục đại học giai đoạn 2026-2035, tầm nhìn đến năm 2045.

Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo, GS.TS Nguyễn Tiến Thảo phát biểu tham luận tại Hội thảo Giáo dục năm 2026

Theo GS.TS Nguyễn Tiến Thảo, hệ thống gần 50 văn bản từ nghị định đến thông tư, cùng cơ chế quản lý dựa trên dữ liệu chuẩn hóa cơ sở giáo dục đại học, đang góp phần tháo gỡ những điểm nghẽn về sự manh mún, phân tán nguồn lực và huy động đội ngũ.

Trong số các chính sách được ông Thảo đề cập có Nghị định số 179/2026/NĐ-CP quy định chính sách học bổng cho người học các ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược; Nghị định số 334/2026/NĐ-CP về tự chủ của cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ chế tài chính đối với giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp, chương trình trọng điểm quốc gia đào tạo tiến sĩ toàn thời gian; Nghị định số 361/2026/NĐ-CP về điều kiện đầu tư và hoạt động trong giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học và kiểm định chất lượng giáo dục.

Cùng với đó là Kết luận số 105-KL/TW về thu hút, trọng dụng nhân tài trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn và cơ chế phân tầng gắn với sắp xếp cơ sở giáo dục đại học theo Kế hoạch số 06-KH/TW.

Tuy nhiên, hoàn thiện thể chế mới là một bước trong quá trình đổi mới. Theo GS.TS Nguyễn Tiến Thảo, trọng tâm trong tổ chức thực hiện là liên kết dữ liệu và đo lường nhằm hình thành bản đồ nhân lực quốc gia về đào tạo, đặt hàng và giao nhiệm vụ theo quy hoạch ngành nghề.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đang hoàn thiện bộ chỉ số phát triển giáo dục quốc gia và nền tảng số quản trị, hướng tới nâng cao hiệu quả quản lý dựa trên dữ liệu và kết quả từ địa phương, từng cơ sở giáo dục.

Việc hình thành bản đồ nhân lực quốc gia và tăng cường kết nối dữ liệu sẽ cung cấp căn cứ cho hoạt động đào tạo, đặt hàng, giao nhiệm vụ theo quy hoạch ngành nghề. Đây cũng là cơ sở để các cơ quan quản lý xem xét nhu cầu nhân lực, định hướng phát triển và phân bổ nguồn lực phù hợp hơn.

Một yêu cầu khác được ông Thảo đề cập là phân bổ nguồn lực và đầu tư hạ tầng giáo dục đại học theo sứ mạng, mục tiêu, chất lượng và hiệu quả. Cách tiếp cận này đặt ra yêu cầu xác định rõ sứ mạng, mục tiêu và chất lượng đầu ra của từng cơ sở giáo dục đại học, làm căn cứ phân bổ nguồn lực và đầu tư hạ tầng phù hợp.

Mục tiêu đến năm 2035 không chỉ thể hiện ở quy mô hệ thống, mà cần được đánh giá qua chất lượng nhân lực, đội ngũ nhân tài, năng lực nghiên cứu và làm chủ công nghệ, cơ hội học tập cũng như đóng góp cho phát triển vùng, ngành.

GS.TS Nguyễn Tiến Thảo tin tưởng: “Khi sứ mạng gắn với đầu tư, quyền tự chủ gắn với trách nhiệm, đào tạo gắn với sử dụng nhân lực và dữ liệu được dùng để điều chỉnh quyết định, giáo dục đại học sẽ phát huy vai trò hạ tầng tri thức chiến lược quốc gia, từng bước vào nhóm dẫn đầu khu vực, tạo nền tảng thực hiện mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2045”.

Từ những vấn đề được đặt ra tại hội thảo, có thể thấy yêu cầu đột phá giáo dục hiện nay không chỉ nằm ở việc tiếp tục hoàn thiện chính sách hay tăng nguồn lực đầu tư. Quan trọng hơn là phải xác định đúng nhu cầu, phân bổ đúng trọng tâm, gắn quyền tự chủ với trách nhiệm và đánh giá hiệu quả bằng kết quả thực chất.

Khi nguồn lực được bố trí theo sứ mạng, đào tạo gắn với nhu cầu sử dụng nhân lực và những vướng mắc trong thực thi được giám sát đến cùng, các quyết sách về giáo dục mới có thể chuyển hóa thành thay đổi cụ thể trong nhà trường và chất lượng nguồn nhân lực.