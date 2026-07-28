Phát động chương trình đi bộ cộng đồng "vì nạn nhân da cam" tại TP.HCM

Theo thông tin tại buổi họp ngày 28/7, chương trình dự kiến thu hút từ 3.000 - 5.000 người tham gia, bao gồm đại diện các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang, đoàn viên, thanh niên, học sinh - sinh viên, văn nghệ sĩ, các nhà hảo tâm, tình nguyện viên và đông đảo người dân.

Họp mặt công bố chương trình đi bộ "Vì nạn nhân da cam" năm 2026

Không chỉ là hoạt động rèn luyện sức khỏe và kết nối cộng đồng, chương trình còn là dịp để mỗi người thể hiện trách nhiệm xã hội, lan tỏa tinh thần nhân ái và chung tay chăm lo cho các nạn nhân chất độc da cam/dioxin.

Đây cũng là cơ hội tri ân những tập thể, cá nhân, doanh nghiệp và tổ chức trong và ngoài nước đã luôn đồng hành, hỗ trợ các nạn nhân trong suốt thời gian qua.

Ban Tổ chức trao tặng quà cho các nạn nhân da cam

Tại buổi họp báo, Ban Tổ chức đã trao 15 phần quà cho các nạn nhân chất độc da cam/dioxin, mỗi phần trị giá 1 triệu đồng, góp phần động viên, chia sẻ khó khăn với các gia đình.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Sơn, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin TP.HCM cho biết: trong thời gian tới, Hội tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động chăm lo cho nạn nhân da cam, hướng tới mục tiêu thay đổi nhận thức xã hội, không chỉ nhìn nhận họ là nạn nhân mà còn là những con người tích cực, tự tin, có thể truyền cảm hứng.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Sơn, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin TP.HCM

Để đạt được điều này, cần tăng cường hỗ trợ chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng, giáo dục văn hóa, ngoại ngữ, đào tạo kỹ năng sống, hướng nghiệp, dạy nghề và tạo việc làm, giúp các nạn nhân chất độc da cam/dioxin có thể tự lập, khẳng định giá trị bản thân và hòa nhập cộng đồng.

Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, hậu quả của chất độc da cam/dioxin vẫn tiếp tục ảnh hưởng nặng nề đến môi trường và nhiều thế hệ người Việt Nam. Theo các số liệu nghiên cứu và thống kê, khoảng 4,8 triệu người Việt Nam đã bị phơi nhiễm; hàng triệu người đang phải sống chung với bệnh tật, dị tật bẩm sinh và các di chứng nghiêm trọng, trong đó có nhiều trường hợp ảnh hưởng đến thế hệ thứ ba, thứ tư. Trong hơn 20 năm hoạt động, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin TP.HCM đã triển khai nhiều chương trình thiết thực như hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà tình thương; khám chữa bệnh, phục hồi chức năng; cấp xe lăn, xe lắc; trao học bổng; hỗ trợ sinh kế, vốn sản xuất… Qua đó, đã chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho hàng chục ngàn lượt nạn nhân da cam và gia đình.