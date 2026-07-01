Phát động cuộc thi thiết kế công trình và giải pháp phòng, chống thiên tai

Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam, sáng 1/7, Hội Kiến trúc sư Việt Nam phối hợp với Ban Công tác xã hội - cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Lễ phát động cuộc thi "Thiết kế công trình và giải pháp thích ứng, phòng, chống thiên tai tại Việt Nam".

Ông Cao Xuân Thạo, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Phát biểu tại lễ phát động, ông Cao Xuân Thạo, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho biết, điều quan trọng nhất của cuộc thi không chỉ là tìm kiếm những công trình đẹp hay những ý tưởng mới. Điều mong muốn hơn cả là tìm kiếm những giải pháp có thể đi vào cuộc sống; những thiết kế phù hợp với điều kiện tự nhiên, kinh tế, văn hóa của từng vùng, từng địa phương; những mô hình có thể được áp dụng rộng rãi để bảo vệ tính mạng, tài sản và sinh kế của nhân dân trước thiên tai.

Cuộc thi không chỉ là một sân chơi sáng tạo nghề nghiệp mà còn là diễn đàn kết nối đội ngũ trí thức, các nhà khoa học, chuyên gia, doanh nghiệp và cộng đồng vì một Việt Nam an toàn trước thiên tai.

Cuộc thi khuyến khích mọi cá nhân, tổ chức cùng tham gia và hướng tới hai nhóm đối tượng chính là nhóm chuyên nghiệp gồm các kiến trúc sư, kỹ sư xây dựng, kỹ sư thủy lợi, nhà quy hoạch; các tổ chức tư vấn thiết kế, viện nghiên cứu, trường đại học; giảng viên, sinh viên các chuyên ngành kiến trúc, xây dựng, quy hoạch trong và ngoài nước.

Nhóm không chuyên gồm học sinh, sinh viên các ngành khác; đoàn viên, thanh niên; cộng đồng dân cư; người Việt Nam ở nước ngoài; các tổ chức, cá nhân có ý tưởng sáng tạo về công trình và giải pháp thích ứng với thiên tai.

Lễ phát động cuộc thi "Thiết kế công trình và giải pháp thích ứng, phòng, chống thiên tai tại Việt Nam".

Ban Tổ chức kỳ vọng các phương án dự thi không chỉ dừng lại ở ý tưởng thiết kế mà phải hướng đến khả năng ứng dụng trong thực tiễn.

Các tác phẩm dự thi tập trung vào 4 nhóm nội dung chính gồm công trình nhà cộng đồng đa năng phòng, chống thiên tai: phục vụ sơ tán dân, bảo quản hàng cứu trợ, tổ chức sinh hoạt cộng đồng, làm nơi điều hành công tác phòng, chống thiên tai hoặc điểm tập kết tài sản của người dân khi xảy ra thiên tai.

Các công trình dân sinh tránh lũ: cầu vượt lũ, tháp tránh lũ, điểm tránh trú tập trung và các công trình phục vụ cộng đồng tại những khu vực thường xuyên bị ngập sâu.

Nhà ở chống chịu thiên tai dành cho hộ gia đình, đáp ứng yêu cầu an toàn, phù hợp điều kiện kinh tế của người dân và thích ứng với từng vùng khí hậu.

Các giải pháp sáng tạo khác, bao gồm vật liệu mới, mô-đun lắp ghép, công trình khẩn cấp, ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số và các giải pháp kỹ thuật phục vụ phòng ngừa, ứng phó thiên tai.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ từ ngày 1/7/2026 đến hết ngày 31/8/2026. Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ: Hội Kiến trúc sư Việt Nam, 40 Tăng Bạt Hổ, Hai Bà Trưng, Hà Nội hoặc Ban Công tác xã hội, Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, 46 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Vòng sơ khảo sẽ diễn ra vào tháng 9/2026, vòng chung khảo vào tháng 10/2026 nhằm chọn ra các phương án xuất sắc nhất. Triển lãm các phương án tiêu biểu và Lễ tổng kết, trao giải dự kiến tổ chức vào ngày 17/10/2026 tại Hà Nội.

Thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhân Ngày truyền thống phòng, chống thiên tai Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tin tưởng rằng phát huy truyền thống, tinh thần đoàn kết và ý chí vượt khó của dân tộc Việt Nam, công tác phòng, chống thiên tai sẽ ngày càng hiệu quả hơn.