Phát hiện, bắt giữ 2 xe ôtô tải chở nhiều hàng hóa không rõ nguồn gốc ở An Giang

Trước đó, vào khoảng 6 giờ ngày 24/12, Tổ công tác liên ngành gồm: Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh An Giang; Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Tịnh Biên, Bộ đội Biên phòng An Giang và Đội quản lý thị trường số 1, thuộc Cục quản lý thị trường An Giang đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát chống buôn lậu và gian lận thương mại, khi đến khu vực khóm Xuân Phú, phường Tịnh Biên, thị xã Tịnh Biên thì phát hiện 2 xe ôtô tải mang biển kiểm soát lần lượt: 51C-931.13 và 67C-130.39 có dấu hiệu nghi vấn nên tiến hành kiểm tra.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên 2 xe ôtô tải này đang chở nhiều hàng hóa, trong đó có 3 cái giường nâng nhãn hiệu Lucass, 6 xe lăn nhãn hiệu Lucass, 50 vali, 79 hộp nẹp nhựa,…ước tính tổng trị giá hàng hóa khoảng gần 300 triệu đồng.

Tại thời điểm kiểm tra các tài xế điều khiển 2 ôtô tải này, không xuất trình được hóa đơn chứng từ, cũng như chứng minh được nguồn gốc hợp pháp số hàng hóa trên. Lực lượng chức năng tiến hành lập biên bản vụ việc, đồng thời bàn giao cho Đội quản lý thị trường số 1, thuộc Cục quản lý thị trường An Giang tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.