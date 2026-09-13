Phát hiện cá thể cu li vào nhà dân ở Nghệ An

Khoảng 8h20 cùng ngày, Công an xã Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An, nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện một cá thể động vật nghi là cu li bất ngờ vào nhà dân trên địa bàn.

Cá thể cu li vào nhà dân xã Tân Kỳ, Nghệ An. (Ảnh: Công an xã Tân Kỳ).

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Tân Kỳ phối hợp lực lượng Kiểm lâm Tân Kỳ có mặt tại hiện trường, tiếp cận và đưa cá thể động vật về nơi an toàn. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định đây là cá thể cu li, một loài động vật hoang dã cần được bảo vệ.

Sau đó, cá thể cu li đã được đưa trở lại môi trường rừng tự nhiên, bảo đảm an toàn cho người dân và động vật.

Người dân bàn giao cá thể cu li cho lực lượng công an và kiểm lâm. (Ảnh: Công an xã Tân Kỳ).

Công an xã Tân Kỳ đề nghị người dân khi phát hiện động vật hoang dã xuất hiện tại khu dân cư hoặc nhà ở không tự ý bắt giữ, nuôi nhốt, mua bán hay gây thương tích; cần thông báo kịp thời cho công an hoặc lực lượng kiểm lâm để được hỗ trợ xử lý theo quy định.