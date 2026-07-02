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Người dân Thái Nguyên tự nguyện giao nộp cá thể Cu li cho lực lượng chức năng

Thứ Năm, 16:14, 02/07/2026
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VOV.VN - UBND xã Dân Tiến, tỉnh Thái Nguyên vừa phối hợp với Hạt Kiểm lâm địa bàn và các đơn vị liên quan tiếp nhận 1 cá thể Cu li nhỏ (Nycticebus pygmaeus) do ông Hoàng Văn Luận, trú tại xóm Vẽn, tự nguyện giao nộp sau khi phát hiện động vật hoang dã này đi lạc vào khu dân cư.

Theo cơ quan chức năng, cá thể được tiếp nhận là Cu li nhỏ - loài thuộc Nhóm IB, danh mục động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm được pháp luật bảo vệ nghiêm ngặt. Mọi hành vi săn bắt, nuôi nhốt, mua bán, vận chuyển hoặc khai thác trái phép loài động vật này đều bị nghiêm cấm và xử lý theo quy định của pháp luật.

nguoi dan thai nguyen tu nguyen giao nop ca the cu li cho luc luong chuc nang hinh anh 1
Ông Hoàng Văn Luận bàn giao cá thể Cu li cho lực lượng chức năng

Quá trình tiếp nhận được thực hiện đúng quy định với sự tham gia của đại diện UBND xã, lực lượng Kiểm lâm, Công an xã, Phòng Kinh tế và các bên liên quan. Sau khi kiểm tra tình trạng sức khỏe, cơ quan chuyên môn đã lập hồ sơ, hoàn tất thủ tục bàn giao để chuyển cá thể Cu li nhỏ đến đơn vị có chức năng cứu hộ, chăm sóc và tái thả về môi trường tự nhiên.

 

Công Luận/VOV-Đông Bắc
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