Phát hiện đàn bò rừng quý hiếm tại VQG Yok Đôn: Siết chặt bảo vệ, gỡ bẫy săn thú

Thứ Năm, 11:17, 14/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Vườn Quốc gia Yok Đôn (tỉnh Đắk Lắk) vừa ghi nhận sự xuất hiện của đàn bò rừng quý hiếm thông qua hệ thống bẫy ảnh chuyên dụng. Đây được xem là phát hiện có ý nghĩa quan trọng đối với công tác bảo tồn đa dạng sinh học tại khu vực rừng đặc dụng lớn nhất Việt Nam.

Ông Phạm Tuấn Linh, Giám đốc Vườn Quốc gia Yok Đôn (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đơn vị đã ghi nhận hình ảnh đàn bò rừng xuất hiện tại một tiểu khu thuộc vùng lõi của vườn quốc gia. Qua dữ liệu ban đầu từ bẫy ảnh, lực lượng chức năng xác định có ít nhất 4 cá thể bò rừng.

Đàn bò rừng được hệ thống bẫy ảnh phát hiện tại rừng Yok Đôn có ít nhất 4 cá thể. (Ảnh: VQG Yok Đôn)

Theo ông Linh, bò rừng thuộc nhóm động vật rừng nguy cấp, quý hiếm nhóm IB, nghiêm cấm khai thác, sử dụng vì mục đích thương mại.

Việc đàn bò xuất hiện cho thấy môi trường sinh cảnh rừng tại Yok Đôn vẫn đang được duy trì tương đối tốt, bảo đảm nguồn thức ăn và điều kiện sống cho các loài động vật hoang dã cỡ lớn. 

Đây là tín hiệu rất đáng mừng đối với công tác bảo tồn tại Yok Đôn. Số lượng ghi nhận qua bẫy ảnh mới chỉ là bước đầu, thực tế đàn bò có thể còn nhiều hơn.

Những cá thể bò rừng cái có đặc điểm khá giống bò nhà. (Ảnh: VQG Yok Đôn)

Theo Giám đốc Vườn Quốc gia Yok Đôn, đơn vị đã và đang triển khai nhiều biện pháp bảo vệ khẩn cấp: "Tăng cường công tác bảo vệ, gỡ bẫy, tuần tra, mật phục để ngăn chặn các đối tượng tác động đến động vật rừng nói riêng và rừng nói chung."

Hiện các tổ kiểm lâm cơ động được tăng cường tuần tra tại khu vực đàn bò rừng xuất hiện và các vùng sinh cảnh lân cận nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn hành vi săn bắt, đặt bẫy động vật hoang dã. 

Trong khi bò rừng đực dễ phân biệt hơn, vì có một số đặc điểm gần giống với bò tót (Ảnh: VQG Yok Đôn)

Lực lượng kiểm lâm cũng phối hợp với các Trạm bảo vệ rừng tổ chức rà soát, tháo gỡ bẫy thú tự chế do các đối tượng săn bắt trái phép đặt trong rừng; kiểm soát chặt các tuyến đường mòn, lối mở ra vào rừng và tăng cường theo dõi diễn biến hoạt động của đàn bò rừng thông qua hệ thống bẫy ảnh.

Bò rừng (tên khoa học: Bos javanicus) là loài động vật hoang dã có kích thước lớn, thường sống ở rừng thưa, vùng đồi núi và có tập tính di chuyển theo đàn. Do tình trạng săn bắt trái phép, suy giảm sinh cảnh và áp lực từ con người, số lượng bò rừng ngoài tự nhiên hiện còn rất ít, đứng trước nguy cơ tuyệt chủng.

Trong đàn còn có cá thể bê con. (Ảnh: VQG Yok Đôn)

Theo quy định tại Nghị định 84/2021/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 06/2019/NĐ-CP, bò rừng thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ.

Mọi hành vi săn bắt, giết, nuôi nhốt, vận chuyển, buôn bán trái phép loài này đều bị nghiêm cấm. Người vi phạm có thể bị xử lý hình sự theo Điều 244 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Trải nghiệm du lịch thân thiện với voi tại Vườn Quốc gia Yok Đôn

VOV.VN - Thay vì cưỡi voi, du khách khi đến Vườn Quốc gia Yok Đôn, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk sẽ vào rừng tham quan, tìm hiểu các hoạt động, sinh hoạt hàng ngày của voi, ngắm nhìn voi từ xa, theo dõi chúng ăn uống, tắm, dạo chơi trong rừng... Voi không còn bị buộc dây xích ở chân hay đeo bành trên lưng để chở khách du lịch.

Công Bắc/VOV-Tây Nguyên
Tag: Bò rừng Yok Đôn Đắk Lắk động vật hoang dã quý hiếm bò tót bò rừng
Vườn Quốc gia Yok Đôn (Đắk Lắk) ứng dụng công nghệ quản lý bảo vệ rừng

VOV.VN - Tại Vườn Quốc gia Yok Đôn (Đắk Lắk), nhờ ứng dụng các thiết bị và phần mềm chuyên ngành hỗ trợ quản lý bảo vệ rừng mà công tác giữ rừng, bảo vệ các loại động vật hoang dã được thực hiện hiệu quả. Khoa học công nghệ đã làm thay đổi mọi mặt của đời sống, trong đó có quản lý bảo vệ rừng.

Bảo vệ hệ sinh thái rừng khộp tại Vườn quốc gia Yok Đôn trong mùa khô 

VOV.VN - Để bảo vệ an toàn cho những cánh “rừng khộp” dễ cháy trong mùa khô, Vườn quốc gia Yok Đôn và các lực lượng địa phương đã và đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp phòng cháy, chữa cháy rừng.

