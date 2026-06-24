Tìm thấy thi thể 2 nam sinh đuối nước tại Nghệ An

Ngày 24/6, lãnh đạo UBND xã Lương Sơn cho biết, các lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể 2 nam sinh gặp nạn trong vụ đuối nước xảy ra tại khu vực gần đập Bara Đô Lương.

Trước đó, vào khoảng 16h ngày 22/6, nhóm nam sinh trú tại xã Lương Sơn rủ nhau đến khu vực đập Bara Đô Lương vui chơi và xuống nước tắm. Trong lúc tắm, cả nhóm không may rơi xuống vùng nước sâu.

Phát hiện sự việc, người dân sống gần hiện trường đã nhanh chóng đến ứng cứu. Hai nam sinh còn lại là Nguyễn Văn T. (17 tuổi) và Trần Văn Đ. (16 tuổi) bị nước cuốn trôi, mất tích.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ số 5 đã huy động 10 cán bộ, chiến sĩ cùng các thiết bị lặn chuyên dụng, phối hợp với chính quyền địa phương, người dân và các lực lượng khác tổ chức tìm kiếm.

Sau hơn một ngày nỗ lực tìm kiếm xuyên đêm, đến tối 23/6, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể cả hai nạn nhân. Tiến hành các thủ tục theo quy định và bàn giao thi thể các nạn nhân cho gia đình tổ chức hậu sự theo phong tục địa phương.

Theo thông tin từ địa phương, cả hai nạn nhân đều là học sinh của một trường THPT trên địa bàn huyện Đô Lương trước đây.

Vụ việc tiếp tục là hồi chuông cảnh báo về nguy cơ tai nạn đuối nước trong dịp nghỉ hè, nhất là tại các khu vực sông, hồ, đập nước tiềm ẩn nhiều nguy hiểm.