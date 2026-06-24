English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Tìm thấy thi thể 2 nam sinh đuối nước tại Nghệ An

Thứ Tư, 14:54, 24/06/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sau hơn một ngày huy động lực lượng tìm kiếm xuyên đêm, lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã tìm thấy thi thể 2 nam sinh đuối nước mất tích khi tắm tại khu vực gần đập Bara Đô Lương, tỉnh Nghệ An.

Ngày 24/6, lãnh đạo UBND xã Lương Sơn cho biết, các lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể 2 nam sinh gặp nạn trong vụ đuối nước xảy ra tại khu vực gần đập Bara Đô Lương.

tim thay thi the 2 nam sinh duoi nuoc tai nghe an hinh anh 1

Trước đó, vào khoảng 16h ngày 22/6,  nhóm nam sinh trú tại xã Lương Sơn rủ nhau đến khu vực đập Bara Đô Lương vui chơi và xuống nước tắm. Trong lúc tắm, cả nhóm không may rơi xuống vùng nước sâu.

Phát hiện sự việc, người dân sống gần hiện trường đã nhanh chóng đến ứng cứu. Hai nam sinh còn lại là Nguyễn Văn T. (17 tuổi) và Trần Văn Đ. (16 tuổi) bị nước cuốn trôi, mất tích.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ số 5 đã huy động 10 cán bộ, chiến sĩ cùng các thiết bị lặn chuyên dụng, phối hợp với chính quyền địa phương, người dân và các lực lượng khác tổ chức tìm kiếm.

Sau hơn một ngày nỗ lực tìm kiếm xuyên đêm, đến tối 23/6, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể cả hai nạn nhân. Tiến hành các thủ tục theo quy định và bàn giao thi thể các nạn nhân cho gia đình tổ chức hậu sự theo phong tục địa phương.

Theo thông tin từ địa phương, cả hai nạn nhân đều là học sinh của một trường THPT trên địa bàn huyện Đô Lương trước đây.

Vụ việc tiếp tục là hồi chuông cảnh báo về nguy cơ tai nạn đuối nước trong dịp nghỉ hè, nhất là tại các khu vực sông, hồ, đập nước tiềm ẩn nhiều nguy hiểm.

Bá Thăng/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Liên tiếp 5 người tử vong do đuối nước chỉ trong 2 ngày ở Lâm Đồng
Liên tiếp 5 người tử vong do đuối nước chỉ trong 2 ngày ở Lâm Đồng

VOV.VN - Trong 2 ngày 18-19/6 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng xảy ra 2 vụ đuối nước khiến 5 người tử vong. Đến sáng 20/6, thi thể nạn nhân của 2 vụ đuối nước đã được lực lượng chức năng tìm thấy bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Liên tiếp 5 người tử vong do đuối nước chỉ trong 2 ngày ở Lâm Đồng

Liên tiếp 5 người tử vong do đuối nước chỉ trong 2 ngày ở Lâm Đồng

VOV.VN - Trong 2 ngày 18-19/6 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng xảy ra 2 vụ đuối nước khiến 5 người tử vong. Đến sáng 20/6, thi thể nạn nhân của 2 vụ đuối nước đã được lực lượng chức năng tìm thấy bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Tìm thấy thi thể 2 bố con trong 3 nạn nhân đuối nước khi tắm sông ở Lâm Đồng
Tìm thấy thi thể 2 bố con trong 3 nạn nhân đuối nước khi tắm sông ở Lâm Đồng

VOV.VN - Sau nhiều giờ nỗ lực tìm kiếm, đến gần 11h trưa nay 19/6, lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng đã tìm thấy thi thể 2 bố con trong số 3 nạn nhân bị đuối nước mất tích trên sông Đồng Nai, khu vực cầu Đạ Dâng 1 đoạn giáp ranh giữa xã Phúc Thọ Lâm Hà và xã Đinh Trang Thượng.

Tìm thấy thi thể 2 bố con trong 3 nạn nhân đuối nước khi tắm sông ở Lâm Đồng

Tìm thấy thi thể 2 bố con trong 3 nạn nhân đuối nước khi tắm sông ở Lâm Đồng

VOV.VN - Sau nhiều giờ nỗ lực tìm kiếm, đến gần 11h trưa nay 19/6, lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng đã tìm thấy thi thể 2 bố con trong số 3 nạn nhân bị đuối nước mất tích trên sông Đồng Nai, khu vực cầu Đạ Dâng 1 đoạn giáp ranh giữa xã Phúc Thọ Lâm Hà và xã Đinh Trang Thượng.

Tìm thấy thi thể bé trai tử vong khi tắm biển tại Hà Tĩnh
Tìm thấy thi thể bé trai tử vong khi tắm biển tại Hà Tĩnh

VOV.VN - Sau nhiều giờ nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể bé trai mất tích, là con của người đàn ông được phát hiện tử vong trước đó tại bờ biển Xuân Thành, xã Tiên Điền, Hà Tĩnh.

Tìm thấy thi thể bé trai tử vong khi tắm biển tại Hà Tĩnh

Tìm thấy thi thể bé trai tử vong khi tắm biển tại Hà Tĩnh

VOV.VN - Sau nhiều giờ nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể bé trai mất tích, là con của người đàn ông được phát hiện tử vong trước đó tại bờ biển Xuân Thành, xã Tiên Điền, Hà Tĩnh.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục