Phát hiện hai người khai thác đá ong trái phép ở Hà Nội

Ngày 28/10, Công an Hà Nội cho biết, Công an xã Hạ Bằng đã phát hiện, xử lý vụ việc khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn.

Trước đó, tại thửa đất số 306, tờ bản đồ số 41, thuộc thôn Bình Yên 2, xã Hạ Bằng, thành phố Hà Nội, lực lượng công an phát hiện H.V.Đ (sinh năm 1966) và H.V.K (sinh năm 1964), cùng trú tại thôn Bình Yên 2, đang khai thác đá ong khi chưa được cơ quan chức năng cấp phép.

Lực lượng chức năng đo phần đất đá ong đã bị khai thác

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, Công an xã Hạ Bằng phối hợp với Phòng Kinh tế xã tiến hành xác minh, hoàn thiện hồ sơ, tham mưu UBND xã xử lý vi phạm.

Hành vi khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường không sử dụng vật liệu nổ công nghiệp mà không có giấy phép được quy định tại điểm a khoản 1 Điều 47 Nghị định số 36/2020/NĐ-CP ngày 24/3/2020 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản.

Công an xã Hạ Bằng khuyến cáo người dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về khai thác khoáng sản. Mọi hành vi khai thác tài nguyên trái phép đều có thể bị phát hiện và xử lý theo quy định pháp luật.